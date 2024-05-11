حصل الدكتور Denis Mukwege، جراح أمراض النساء الكونغولي وعضو نشط في حقوق الإنسان، على جائزة أورورا 2024

وسط الزيادة الهائلة في احتياجات المساعدات الإنسانية عالميًا، ستُقَدّم جائزة أورورا بقيمة مليون دولار لدعم العاملين في مجال المساعدات الإنسانية المحليين على أرض الواقع.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 09: Denis Mukwege poses for a photo after becoming a 2024 Aurora Prize Laureate during the Aurora Prize Ceremony on Day 2 of the 2024 Aurora Prize Event on May 09, 2024 in Los Angeles, California. The eighth Aurora Prize for Awakening Humanity was awarded Thursday evening to Dr. Denis Mukwege, a world-renown gynecological surgeon and human rights activist from the Democratic Republic of the Congo (DRC).

لوس أنجلوس، 11 مايو 2024 /PRNewswire/ -- لقد مُنحت جائزة أورورا الثامنة لإيقاظ الإنسانية مساء الخميس إلى الدكتور Denis Mukwege جراح أمراض النساء والناشط في مجال حقوق الإنسان من جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC). الدكتور Mukwege هو رئيس مستشفى ومؤسسة Panzi في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أسسها في عام 1999 لمعالجة قضية نظام الرعاية الصحية للأمهات والوفيات من الأمهات. وسط النزاع المستمر واحتياجات الرعاية الصحية الحرجة الناتجة عن الحرب، أصبح المستشفى أحد مراكز العلاج البارزة في العالم للناجيات من العنف الجنسي في النزاع.

وتقديرًا لعمله الشجاع والتفاني في تحسين حقوق الإنسان بالنسبة للجميع، كشفت لجنة اختيار جائزة أورورا عن قرارها بعد التشاور خلال جلسة مغلقة استغرقت ثلاث ساعات. يحصل الفائز على جائزة بقيمة 1,000,000 دولار وفرصة لمواصلة دورة العطاء من خلال دعم قادة القاعدة الشعبية المحليين الذين يساعدون المحتاجين.

قال الدكتور Noubar Afeyan، المؤسس المشارك لمبادرة أورورا للمساعدات الإنسانية "لقد كرّس الدكتور Mukwege حياته ليس فقط لرعاية النساء والفتيات اللواتي يعانين من وحشية العنف الجنسي، بل ودافع بشدة عن حقوقهن. وتتشرف أورورا بدعم مهمة الدكتور Mukwege لمساعدة المحتاجين، وطلب العدالة لضحايا العنف الجنسي في الحرب، وتقديم الجناة إلى العدالة".

وساعد الدكتور Mukwege وفريقه في رعاية أكثر من 80,000 ناجية من العنف الجنسي منذ إنشاء المستشفى. ولا يعالج المستشفى الناجيات من الجروح الجسدية فحسب، بل يوفر أيضًا المساعدة القانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والخدمات النفسية الاجتماعية لمرضاه. لم يشعر الدكتور Mukwege بالخوف في مساعيه الرامية لزيادة حماية النساء، والدعوة إلى تقديم المسؤولين عن العنف الجنسي إلى العدالة، بما في ذلك الحكومة الكونغولية وجماعات الميليشيات التي تحاصر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2018.

وقال Lord Ara Darzi، رئيس لجنة اختيار جائزة أورورا والمدير المشارك لمعهد الابتكار الصحي العالمي في كلية إمبريال لندن "يُجسد الدكتور Mukwege روح الإنسانية نفسها، ويدعو بلا كلل إلى مجتمع يتم فيه القضاء على العنف الجنسي كسلاح مستخدم في الحرب. والتزامه الثابت لتخلص الناجيات من حالة اليأس وتوجيههن إلى الطريق نحو مستقبل أفضل مؤثر للغاية، وبصفته الحائز على جائزة أورورا لعام 2024، يستمر إرثه في الشفاء والتعاطف في إلهامنا جميعًا".

في مساء يوم الخميس، قَبل Mukwege جائزة أورورا في لوس أنجلوس تكريمًا لجميع الناس في العالم الذين يناضلون من أجل المساواة بين الجنسين ويكافحون ضد استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب.

وقال الدكتور Mukwege "في هذه اللحظة، أتأمل مدى العرفان بالجميل في صورته العملية التي تجسده الكثيرات من النساء اللواتي قمت بعلاجهن. تقف هذه النساء مرة أخرى بعد تعرضهن للعنف الشديد، ولا تستعيد قوتهن فحسب، بل تمد يد العون أيضًا للأخريات من المحتاجات. أتذكر مريضة واحدة أثرت حالتها بشدة في فريقنا. بعد أن تم علاجها، تدربت لتصبح ممرضة. قالت إنها تفعل ذلك لأنها تريد مساعدة من هم مثلها".

في عام 2024، أدت الصراعات الكبرى إلى احتياجات هائلة للمساعدات الإنسانية، حيث يُقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 300 مليون شخص سوف يحتاجون إلى مساعدة هذا العام. يعيش ما يقرب من طفل واحد من كل خمسة أطفال في جميع أنحاء العالم في مناطق النزاع أو يهرب منها.

قالت Dame Louise Richardson، عضو لجنة الاختيار ورئيس شركة Carnegie في نيويورك "نلتقي اليوم في وقت عصيب لنكرس اهتمامنا ومواردنا للأفراد الذين يخاطرون بحياتهم لرعاية أولئك الذين يعانون، من خلال شجاعة الدكتور Mukwege والعديد من الآخرين والتزامهم الاستثنائي، يشعر كل واحد منا بالإلهام من أجل الحصول على عالم ندرك فيه ماهية إنسانيتنا المتبادلة ونتصرف على أساسها".

كما كرّم الضيوف في حفل جائزة أورورا مساهمات اثنين آخرين مختارين من قبل أورورا للمساعدة الإنسانية وهما: عبد الهادي الخواجة، محامي في حقوق الإنسان الذي كان يدافع بلا خوف عن المجتمعات الأكثر ضعفًا في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونسرين ستوده، المحامية الإيرانية البارزة في حقوق الإنسان.

عن مبادرة أورورا للمساعدات الإنسانية

تسعى مبادرة أورورا للمساعدات الإنسانية، التي تأسست نيابة عن الناجين من الإبادة الجماعية للأرمن وبالامتنان لمنقذيهم، إلى معالجة التحديات الإنسانية على أرض الواقع في جميع أنحاء العالم مع التركيز على مساعدة الأكثر فقرًا. وخصصت أورورا بشكل فريد لاكتشاف ودعم الأبطال في المساعدات الإنسانية المجهولين في العالم لتمكين وتعزيز الوعي بعملهم الشجاع، وقد أحدثت تأثيرًا كبيرًا في حياة الأشخاص الأكثر احتياجًا. حتى الآن، بدأت أورورا ودعمت 427 مشروعًا في 56 دولة وإقليمًا، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص. ويصبح العمل الخيري الذي يعتمد على التنفيذ، الذي يركز على النتائج الملموسة، ممكنًا بفضل المؤيدين الذين تسمح مساهماتهم لأورورا بمواصلة تمكين أبطال العصر الحديث. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.crownaesthetics.com.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: [email protected] .

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الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2409580/Laureate_announcement_90sec_2.mp4