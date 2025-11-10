جائزة أورورا لعام 2025 لإيقاظ الإنسانية تُمنح للدكتور جمال الطيب

رئيس مستشفى النو في السودان يُكرَّم على استمراره في تقديم الرعاية الطبية الحرجة خلال الحرب الأهلية

وإنقاذ مئات الأرواح

نيويورك، 10 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت مبادرة أورورا الإنسانية، مساء الخميس، عن اختيار الدكتور جمال الطيب حاملًا لجائزة أورورا لعام 2025. تُكرّم جائزة أورورا لإيقاظ الإنسانية وقيمتها مليون دولار الأفراد الذين يعرّضون حياتهم للخطر لإنقاذ الآخرين. هذا العام، تحتفي أورورا بشجاعة الدكتور الطيب الاستثنائية وتفانيه الثابت في تقديم الرعاية لمن علقوا في النزاع.

Dr. Jamal Eltaeb. Photo by Luke Dray 2025 Aurora Prize Ceremony on Ellis Island, New York, November 6, 2025 © Victor Boyko/Getty Images for Aurora

ففي ظل الحرب الأهلية المدمّرة في السودان والانهيار شبه التام للنظام الصحي في البلاد، حافظ الدكتور الطيب على استمرار عمل مستشفى النو في أم درمان كإحدى آخر مستشفيات الإحالة العاملة في منطقة الخرطوم الكبرى — في شهادة على صموده وقيادته تحت خط النار.

قال الدكتور الطيب: "نشأت وأنا أرى هشاشة الحياة، وكم يمكن لشخص واحد بعلمه ورعايته أن يُحدث فرقًا. أردت أن أصبح طبيبًا لأنني أردت خدمة الناس في أضعف لحظاتهم". "جائزة أورورا تشجّع الأطباء والمعلمين والعاملين في المجال الإنساني والناس العاديين في كل مكان على الاستمرار، وهم يعلمون أن لجهودهم قيمة. إنها تذكير بأن شجاعة شخص واحد قد تُلهِم التغيير، وأن التعاطف قادر على الشفاء. حتى أصغر بادرة لطف يمكن أن تجلب الأمل".

قال Noubar Afeyan ، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مبادرة أورورا الإنسانية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ Flagship Pioneering : "في وقتٍ تنتشر فيه اللامبالاة ويُحاصَر فيه التعاطف، يقف الدكتور الطيب دليلًا حيًا على أن الإنسانية لم تُفقَد". "في عالم يتصدّر فيه 'عديمو الإنسانية' عناوين الأخبار كثيرًا، يذكّرنا الدكتور الطيب بأن الروح الإنسانية ما زالت حاضرة، وأن لكل منا مسؤولية في الحفاظ عليها".

تم الإعلان عن الفائز لعام 2025 خلال حفل جائزة أورورا الذي أُقيم في جزيرة إيليس، وهي رمز للملاذ والتجديد، بمناسبة مرور عشرة أعوام على جهود أورورا العالمية لتسليط الضوء على العاملين في المجال الإنساني من القواعد الشعبية.

جرى اختيار الدكتور الطيب من خلال عملية نظرت في أكثر من 800 ترشيح . وبصفته الفائز بجائزة أورورا لعام 2025، سيحصل على جائزة قدرها مليون دولار لتوسيع نطاق عمله، وكذلك لدعم القادة المحليين ومنظمات القواعد الشعبية الأخرى في مساعدة المجتمعات المحتاجة.

قال عضو مجلس اللوردات آرا دارزي، رئيس لجنة اختيار جائزة أورورا والمدير المشارك لمعهد الابتكار في الصحة العالمية في كلية لندن الإمبراطورية: "في مواجهة أخطار وحرمان لا يمكن تصورهما، أظهر الدكتور الطيب النموذج الحقيقي للقيادة الإنسانية". "تشرّفت أورورا بدعم مهمته وتسليط الضوء على صمود من يتحملون وطأة النزاع. إن إيثار الدكتور الطيب يذكرنا بأنه حتى وسط الحرب، يمكن للإنسانية أن تنتصر".

منذ تصاعد النزاع في السودان في أبريل 2023، واجه الدكتور الطيب القصف المتكرر، وانهيار البنية التحتية، والنقص الحاد في الكهرباء والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير، مع ضمان استمرار تلقي مئات الجرحى والنازحين والمرضى بحالات حرجة للرعاية. وبفضل قيادته، أصبح مستشفى النو شريان حياة للمجتمع، مُجسدًا الصمود والتضامن والتفاني الثابت في إنقاذ الأرواح في أكثر الظروف صعوبة.

قالت Chelsea Clinton ، عضوة لجنة اختيار جائزة أورورا ونائبة رئيس مؤسسة Clinton ومبادرة Clinton للوصول إلى الرعاية الصحية: "يمثّل الدكتور الطيب مبدأ رفض اللامبالاة". "إن التزامه بالإنسانية يتجلّى ليس فقط في إنقاذ الأرواح، بل في الحفاظ على خيط الكرامة والرعاية الحيوي داخل مجتمعٍ يمرّ بإحدى أكثر الصراعات تدميرًا في السودان".

كما شهد الحفل تكريم العاملين في المجال الإنساني في أورورا المتميزين لعام 2025 : السيدة Sally Becker ، و الدكتور زهير لهنا ، و الدكتورة Jill Seaman ، إضافة إلى تكريم العاملين في المجال الخيري الذين يجسّدون القيمة الأساسية لأورورا: "الامتنان عبر العمل"، وهم: Henrietta H. Fore و Graça Machel و Michael Milken و David .Rubenstein

واحتفالًا بعقدٍ من التأثير في عام 2025، تُعد جائزة أورورا لإيقاظ الإنسانية البرنامج الرئيسي لمبادرة أورورا الإنسانية، التي تأسست باسم الناجين من الإبادة الجماعية للأرمن وامتنانًا لمن أنقذوهم. تعمل أورورا على إيصال أصوات من هم في الصفوف الأمامية للأزمات الإنسانية، وتوفر لهم الموارد التي تساعدهم على توسيع أثرهم من خلال "الامتنان عبر العمل". انطلاقًا من إيمانها بأن داخل كل إنسان يوجد ناشط إنساني، وداخل كل ناشط إنساني يوجد إنسان، تُلهم أورورا الناس حول العالم على التحلي بالشجاعة واللطف.

نبذة عن مبادرة أورورا الإنسانية

تعمل مبادرة أورورا الإنسانية على تحفيز الجهود المنقذة للحياة من خلال الاحتفاء بالعاملين الاستثنائيين في المجال الإنساني حول العالم ودعمهم. تأسست أورورا باسم الناجين من الإبادة الجماعية للأرمن وامتنانًا لمن أنقذوهم. على مدار العقد الماضي، بنت المنظمة شبكة عالمية وقدّمت الدعم لأكثر من 3.5 مليون شخص تأثروا بالأزمات الإنسانية. ومن خلال تمويل العاملين في المجال الإنساني حول العالم الذين يواصلون دورة العطاء، تُسهم هذه الجهود في تعزيز العمل الإنساني واستمراره في المستقبل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.AuroraHumanitarian.org .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816721/Aurora_Humanitarian_Initiative_Dr_Jamal_Eltaeb.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816722/Aurora_Humanitarian_Initiative_Prize_Ceremony.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2662832/AHI_Logo.jpg