حصلت Daewoong Pharmaceutical على الموافقة على عقار Envlomet المركب SGLT-2+ الميتفورمين

سيول، كوريا الجنوبية، 19 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Daewoong Pharmaceutical على الموافقة على عقار SGLT-2+ ميتفورمين مثبط في غضون شهر واحد فقط بعد إطلاق Envlo Tab.، وهو أول مثبط SGLT-2 من قبل كوريا، مما وسع مجموعة منتجاتها.

أعلنت شركة Daewoong Pharmaceutical (جيون سينغو ولي تشانغ جاي) في 14 يونيو/حزيران عن Envlomet SR Tab. حصل 0.3/1000mg (اسم المكون: إنافوغليفلوزين، هيدروكلوريد الميتفورمين) على الموافقة في 13 يونيو/حزيران.

Envlomet SR Tab.، عبارة عن مزيج من عقارين، إنافوغليفلوزين وهيدروكلوريد الميتفورمين. تمت الموافقة عليه كعامل مساعد للعلاجات الغذائية والتمارين الرياضية لتحسين السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2. يستخدم الميتفورمين كعلاج من الدرجة الأولى لمرض السكري من النوع 2، ويخفض الإنافوغليفلوزين بشكل فعال مستويات الجلوكوز في الدم مع 0.3 ملغ فقط، وهي جرعة تساوي 1/30 فقط من الأدوية الأخرى في نفس الفئة.

Envlomet SR Tab. يعد خيارًا علاجيًا مهمًا في مشهد الرعاية الصحية حيث يوجد انتشار متزايد لمرض السكري وما يقابله من ارتفاع في وصف العلاجات المركبة. تُفضل العلاجات المركبة لمرض السكري بشدة ولها إمكانات سوقية كبيرة على المستوى الدولي.

قال لي تشانغ جاي، الرئيس التنفيذي لشركة Daewoong Pharmaceutical: "يسعدنا الحصول على الموافقة على Envlomet SR Tab.، بعد شهر واحد فقط من إطلاق الدواء الجديد Envlo Tab.، أول مثبط SGLT-2 محلي في كوريا"، مضيفًا "سنواصل توسيع محفظتنا من الأدوية المركبة، بدءًا من Envlomet، لتلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الأدوية في سوق الأدوية المضادة لمرض السكر."

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تستند إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة Daewoong Pharmaceutical. تشمل العوامل التي يمكن أن تسبب هذه الاختلافات أو تساهم فيها، على سبيل المثال لا الحصر: (1) الموافقات التنظيمية والحكومية: تخضع عملية الموافقة على المنتجات الصيدلانية للوائح واسعة النطاق وقد تنطوي على شكوك وتأخيرات. أي فشل في الحصول على الموافقات اللازمة أو حدوث تأخيرات في عملية الموافقة يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمال Daewoong Pharmaceutical ونتائج عملياتها؛ و(2) التجارب السريرية: يعتمد نجاح منتجات Daewoong Pharmaceutical على نتائج التجارب السريرية. قد لا تكون نتائج التجارب السريرية المبكرة مؤشرا على نتائج المرحلة اللاحقة أو التجارب السريرية واسعة النطاق.

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