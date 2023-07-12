حصلت معايير اعتماد الرعاية الصحية العالمية 5.0 على اعتماد ISQua المرموق، مما يضمن أعلى المعايير الدولية للسفر الطبي

ويست بالم بيتش، فلوريدا., 12 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تفخر منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) ، وهي منظمة رائدة متخصصة في اعتماد واعتماد منظمات الرعاية الصحية وخدمات السفر الطبية في جميع أنحاء العالم، بالإعلان عن اعتماد معاييرها 5.0 من قبل الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (ISQua) ، من خلال ذراع الاعتماد الخاص بها، الجمعية الدولية للجودة في التقييم الخارجي للرعاية الصحية (IEEA) . يعزز هذا الاعتماد مكانة GHA كمعيار ذهبي في الصناعة ويسلط الضوء على التزامها بأفضل الممارسات الدولية والتحسين المستمر في السفر الطبي.

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