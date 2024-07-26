حصول Alamar Biosciences على شهادة ISO 13485، مما يدل على التزامها بالجودة والسلامة

فريمونت، كاليفورنيا، 26 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Alamar Biosciences، وهي شركة تعمل في مجال البروتيوميات الدقيقة لتمكين الكشف المبكر عن الأمراض، اليوم عن نجاحها في الحصول على شهادة ISO 13485:2016. هذا المعيار المعترف به دوليًا لأنظمة إدارة الجودة خاص بصناعة الأجهزة الطبية ويشير إلى التزام Alamar Biosciences بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها.

تشكل شهادة ISO 13485:2016 إنجازاً مهماً لشركة Alamar Biosciences، مما يعكس عمليات مراقبة الجودة الصارمة للشركة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصارمة اللازمة لتصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة الطبية. يؤكد هذا الإنجاز التزام Alamar Biosciences بالتميز والسلامة والتحسين المستمر.

قال يولينغ لو، حاصل على الدكتوراه، رئيس مجلس الإدارة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Alamar: "نحن فخورون بتحقيق شهادة ISO 13485:2016 في مثل هذه المرحلة المبكرة من تاريخ شركتنا"، وتابع قائلا: "هذه الشهادة هي دليل على عمل فريقنا الجاد وتفانيه. إنها توضح التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في منتجاتنا، وضمان تلبية احتياجات عملائنا والمتطلبات التنظيمية لصناعة الأجهزة الطبية."

شملت عملية الاعتماد تقييمًا شاملًا لنظام إدارة الجودة في Alamar Biosciences، بما في ذلك تقييمات مفصلة لسياساتها وإجراءاتها وممارساتها. يؤكد الحصول على الشهادة الناجحة أن Alamar Biosciences تعمل وفقًا لمعيار ISO 13485، مما يوفر أساسًا قويًا لنموها المستمر والابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية.

تلتزم Alamar Biosciences بتطوير مجال البروتيوميات من خلال البحث والتطوير المبتكرين. قامت الشركة مؤخرًا بتسويق نظام ARGO™ HT واختبارات NULISA™ للكشف الآلي بالكامل والحساس جدا للمؤشرات الحيوية للبروتين من السوائل الحيوية. مع شهادة ISO 13485:2016، فإن الشركة في وضع جيد لمواصلة مهمتها في تشغيل البروتيوميات الدقيقة لتمكين الكشف المبكر عن الأمراض.

حول شركة Alamar Biosciences, Inc.

شركة Alamar Biosciences هي شركة خاصة في مجال علوم الحياة تهدف إلى تطوير البروتيوميات الدقيقة لتمكين الكشف المبكر عن الأمراض. تعمل منصة NULISA المملوكة للشركة جنبا إلى جنب مع نظام ARGO HT بسلاسة مع أحدث التطورات في علم الجينوم لتحقيق حساسية الكشف الأتومولية أحادية الرقم، متجاوزةً بذلك إلى حد كبير أكثر تقنيات الكشف عن البروتين حساسية في السوق اليوم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة alamarbio.com..

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