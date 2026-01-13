تعلن شركة Alamar Biosciences عن إطلاق فحص NULISAqpcr™ AD 5-plex، لتعزيز قدرات الكشف عن المؤشرات الحيوية القائمة على الدم في أبحاث مرض الزهايمر

NULISAqpcr AD 5-plex Assay includes BD-pTau217, GFAP, NfL, AB42 and APOE4.

فريمونت، كاليفورنيا، 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تعلن اليوم شركة Alamar Biosciences, Inc. (المشار إليها بـ "Alamar")، وهي شركة رائدة في مجال البروتيوميات الدقيقة لتمكين الكشف المبكر عن الأمراض، بفخر عن إطلاق فحص NULISAqpcr™ AD 5-plex المخصّص للاستخدام البحثي فقط (RUO). يمكّن هذا الحل المبتكر من القياس الكمي المتزامن لخمسة مؤشرات حيوية قائمة على الدم بالغة الأهمية وذات صلة بالمبادئ التوجيهية التي توصي بها "جمعية الزهايمر" (Alzheimer's Association)، وهي: بروتين تاو المفسفر 217 المشتق من الدماغ (BD-pTau217)، وسلسلة الخيوط العصبية الخفيفة (NfL)، وبروتين بيتا أميلويد 42 (Aβ42)، والبروتين الحمضي الليفي الدبقي (GFAP)، وحالة حَمْل أليل APOE4، وذلك كله من عينة واحدة من الدم أو البلازما.

يُدمج فحص NULISAqpcr AD 5-plex هذه المؤشرات الحيوية الرئيسية في صيغة فحص واحد متعدد المؤشرات (5-plex)، مما يوفر مستويات لا تُضاهى من الحساسية والنوعية وسهولة الاستخدام. ومن خلال دمج BD-pTau217 وAβ42 وNfL وGFAP، يتيح الفحص مراقبة دقيقة لاعتلالات الأميلويد وبروتين «تاو»، والتنكس العصبي، والالتهاب، مع تحديد دقيق لحالة حَمْل أليل APOE4، الذي يُعَدّ أقوى عامل خطر وراثي لمرض الزهايمر. وتُشكِّل هذه القدرات مجتمعة أداة قوية لكلٍّ من الأبحاث الانتقالية والسريرية، كما تمتد أهميته إلى ما يتجاوز مرض الزهايمر ليشمل اضطرابات تنكسية ومعرفية أخرى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور يولينغ لو، رئيس مجلس الإدارة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Alamar Biosciences: "يمثل إطلاق فحص NULISAqpcr AD 5-plex علامة فارقة في جهودنا لتقديم حلول البروتيوميات الدقيقة لأمراض التنكس العصبي". وأضاف: "من خلال الجمع بين هذه الأهداف البروتينية الحيوية في فحص واحد ذي سير عمل مبسّط، فإننا نمكّن مجتمع علم الأعصاب من تعزيز الفحص، والكشف المبكر، والتشخيصات الدقيقة لمرض الزهايمر".

من جانبه، قال الدكتور ستيفن ويليامز، المدير العلمي في شركة Alamar: "تعيد المؤشرات الحيوية القائمة على الدم تعريف أبحاث الزهايمر، حيث توفر وسيلة دقيقة وأقل كلفة وأكثر سهولة لإجراء التشخيص المبكر والمساعدة في تحديد الأهلية للعلاجات". وتابع قائلاً: "يمكن للفحوصات التقليدية أحادية المؤشر قياس هذه المؤشرات الحيوية بشكل فردي، لكنها تتطلب اختبارات متعددة لتوفير رؤية شاملة للمرض. ومع تقنية ™NULISA، أصبح من الممكن الآن قياس بروتينات متعددة مرتبطة بالزهايمر في الدم، حيث يقدم كل منها رؤى فريدة حول الفيزيولوجيا المرضية الأساسية".

تُكرّس شركة Alamar جهودها للتعاون مع الباحثين والأطباء وشركاء الصناعة لإطلاق إمكانات البروتيوميات الدقيقة وتحسين النتائج للمرضى المتأثرين بمرض الزهايمر وغيره من حالات التنكس العصبي. يتوفر فحص NULISAqpcr AD 5-plex اليوم كخدمة من خلال برنامج الوصول إلى التكنولوجيا الخاص بنا.

لمزيد من المعلومات حول فحص NULISAqpcr AD 5-plex ومحفظة Alamar الكاملة لحلول البروتيوميات الدقيقة، يرجى زيارة www.alamarbio.com.

نبذة عن شركة Alamar Biosciences, Inc.

تعدّ شركة Alamar Biosciences شركة خاصة في مجال علوم الحياة تهدف إلى تطوير البروتيوميات الدقيقة لتمكين الكشف المبكر عن الأمراض. ومن خلال الاستفادة من تقنية ™NULISA المملوكة لها ونظام ARGO™ HT، توفّر منصة Alamar حساسية فائقة وتُعالج القيود الرئيسية للتقنيات الحالية، بما يمكّن من تحقيق بروتيوميات دقيقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة alamarbio.com.

