حصول Vantage Markets على جائزة "أفضل وسيط لعقود الفروقات" العالمية المرموقة لعام 2024

بورت فيلا، فانواتو، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تتشرف Vantage Markets أو ("Vantage") بالحصول على الجائزة المرموقة "أفضل وسيط لعقود الفروقات على مستوى العالم" في حفل توزيع جوائز Global Brand Awards لعام 2024. وتعد هذه الجائزة تأكيدًا على جهود Vantage والتزامها بالتميز والابتكار في صناعة تداول عقود الفروقات (CFD).

إن مجلة Global Brands Magazine أو (GBM) هي مجلة رائدة معروفة بمقالاتها الإخبارية ومقالات الرأي بشأن العلامات التجارية المعروفة حول العالم. ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتمنح سلسلة من الجوائز لتكريم الشركات المتميزة في مختلف الصناعات.

Vantage Markets Clinches Coveted Global “Best CFD Broker” Award for 2024

تحتفي Global Brand Awards 2024، وهي الآن في عامها الثاني عشر، بالتميز في صناعات مثل الفوركس والتكنولوجيا المالية. ولقد حصلت Vantage من قبل على جائزة "أفضل برنامج تابع - الفئة العالمية" و"أفضل برنامج تابع للفوركس - الفئة العالمية" في عام 2023، تقديرًا للخطوات التي حققتها الشركة في تنمية برنامج الشراكة لديها.

أعرب Marc Despallières، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage، عن امتنانه العميق لشركة GBM لتقديرها المستمر. وقال: "هذه الجائزة ليست مجرد شهادة على تفاني شركتنا، ذلك أنها تحتفي بالجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقنا المذهل، وأود أن أعرب عن خالص تقديري لفريق Vantage على عمله الجاد وشغفه وتفانيه. فلولاه لما بات هذا الإنجاز ممكنًا."

تظل Vantage في طليعة الابتكار، حيث أطلقت مؤخرًا العديد من المبادرات لتعزيز تجربة التداول للعملاء. وهذه تشمل تجديد موقع الويب لتزويد المستخدمين بواجهة أكثر سهولة وانسيابية، وإطلاق فيديو علامتها التجارية "Reborn a Trader" لمعالجة أكبر التحديات التي تواجه متداولي العقود مقابل الفروقات اليوم.

ومع تطور الأسواق المالية العالمية، يقول Despallieres إن شركة Vantage تظل ملتزمة بالبقاء في صدارة اتجاهات الصناعة وتلبية احتياجات عملائها المتطورة. واستطرد قائلاً: "نعرب عن خالص امتناننا إلى عملائنا الكرام. لقد كانت ثقتكم ودعمكم أساسًا متينًا لنجاحنا، ونحن ممتنون حقًا لإتاحة الفرصة لنا لخدمتكم."

معلومات عنVantage

إن Vantage (أو Vantage Markets) هي وسيط متعدد الأصول يقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

وبخبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، يفوق الدور الذي تلعبه شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء أكبر مع @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

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