حصول جهاز S567G الذكي للرصد الداخلي من Akuvox على شهادة خدمات الجوال من Google

شيامن، الصين، 15 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Akuvox بفخر أن جهاز S567G ، وهو جهاز رصد داخلي ذكي يعمل بنظام Android™، قد حصل على شهادة خدمات الجوال GMS من Google. تضمن هذه الشهادة أن الجهاز يدعم خدمات Google بالكامل، وهو ما يعني أن المستخدمين يمكنهم تنزيل التطبيقات وتحديثها مباشرة من متجر Google Play، بما في ذلك تطبيقات التحكم في المنزل الذكي. كما أنه يعزز أمن النظام، ويحمي من البرامج الضارة والوصول غير المصرح به.

Akuvox S567G Indoor Monitor Has Received GMS Certification Akuvox proudly announced that the S567G, an Android™ powered smart indoor monitor, has achieved Google GMS certification.

تتضمن إجراءات الحصول على شهادة GMS أن تجري Google أو مختبر 3PL المتخصص اختبارًا شاملًا ويمنحا الموافقة، وأن يتحققا من أمان الجهاز وتوافقه لضمان تكامله السلس مع النظام الإيكولوجي لـ Android. يثبت حصول أحد منتجات شركة Akuvox على شهادة GMS دور الشركة الريادي في قطاع الاتصالات الداخلية الذكية. وبالنظر إلى تاريخ شركة Akuvox، رائدة أجهزة الاتصال الداخلية الذكية التي تعمل بنظام Android ، لا نتعجب من مواظبتها على رفع مستوى أنظمة Android الخاصة بها لتلبي معايير شهادة Google الصارمة، وذلك بهدف تقديم حلول اتصال داخلي ذكية مرنة ومتطورة لعملائها.

تعني شهادة GMS التي حصل عليها جهاز S567G أن هذا الجهاز يضمن تشغيلًا سلسًا لتطبيقات Google الرئيسية مثل Chrome و Gmail و YouTube و Maps و Play Store. ويعلق Edward Shi، مدير منتج S567G: "التعليقات الإيجابية التي تلقيناها من العملاء، حتى في أثناء فترة الاختبار، تؤكد أن هذا الجهاز ذو أثر نوعي على الحياة اليومية. إنه أكثر من مجرد مكالمة داخلية — إنه أداة متعددة الاستخدامات، وهو حتى قادر على العمل كتلفزيون صغير. عمل فريقنا بلا كلل للوصول إلى أعلى المعايير، وأنا متحمس لرؤية الطريقة التي سيرسخ بها نمط الحياة الذكية لمستخدمينا".

لا تنحصر ميزات S567G في وظائف الاتصال الداخلي، فمع أربعة مكبرات صوت HD عالية الدقة وشاشة LCD IPS بحجم 1280 x 800، يقدم إلينا الجهاز تجربة صوتية مرئية منقطعة النظير، ويرسم تصورًا جديدًا لمفهوم أجهزة الرصد الداخلي. وسواء للترفيه أو التحكم الذكي في المنزل، فإن S567G يبرز كجهاز لوحي متعدد الاستخدامات مثبت على الحائط، ويضيف لمسة الابتكار إلى كل تفاعل.

حول Akuvox

Akuvox هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال أجهزة الاتصال الداخلي الذكية والمنتجات والحلول المنزلية الذكية. وهي ملتزمة بإطلاق العنان لقوة التكنولوجيا لتحسين حياة الناس عبر توفير تواصل أفضل وأمن أكبر ومزيد من الراحة. تشمل مجالات Akuvox الذكاء الاصطناعي و SIP و Android والسحابة والأمن وغيرها من التقنيات المتقدمة، وتدفع الشركة باستمرار عبر مجالات خبرتها العديدة التغييرات الثورية في القطاع وتقدم بشكل مبدع محفظة لا مثيل لها من المنتجات والحلول للاتصال الداخلي الذكي والمنزل الذكي. وقد انتشرت هذه المحفظة في أكثر من 110 دولة ومنطقة واستخدمت يوميًا، لأنها كانت قادرة على تلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق الرأسية التي تتراوح من السكنية إلى التجارية، ومن الرعاية الصحية إلى السلامة العامة.