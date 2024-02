حصول مؤشر MIAX على لقب أفضل منصة تداول في حفل توزيع جوائز Fund Intelligence Operations and Services لعام 2024

برينستون، نيوجيرسي، 23 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تمتلك Miami International Holdings, Inc. (MIH)، كلاً من بورصة Miami International Securities Exchange, LLC ‏(MIAX®‎)، وMIAX PEARL, LLC ‏(MIAX Pearl®‎)، وMIAX Emerald, LLC ‏(MIAX Emerald®‎)، وMIAX Sapphire, LLC ‏(MIAX SapphireTM‎)، وMinneapolis Grain Exchange, LLC ‏(MGEXTM‎)، وLedgerX LLC ‏(LedgerX)، وبورصة The Bermuda Stock Exchange ‏(BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading)‏. وقد أعلنت اليوم عن حصول MIAX على لقب "أفضل منصة تداول" في حفل توزيع جوائز Fund Intelligence Operations and Services لعام 2024.

وقال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ MIAX: "يشرفنا أن يتم تكريمنا العام الثاني على التوالي باعتبارنا الفائزين بجائزة أفضل منصة تداول. يُعتبر أعضاء فريقنا التكنولوجي من بين الأكثر مهارة في مجال التداول، وهذه الجائزة هي شهادة على براعتهم."

منذ عام 2016، تحصد MIAX الفوز كل عام في جوائز Fund Intelligence Operations and Services. ولقد فازت MIAX بجائزة "التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا" للأعوام من 2017 حتى 2020، وحصلت على جائزة "أفضل منصة تداول خيارات" لعام 2021، وجائزة "أفضل منصة تداول" لعام 2022.

وقال Matthew J. Rotella، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في MIAX: "لقد كانت التكنولوجيا الخاصة بنا والتي أنشأناها بأنفسنا جزءًا لا يتجزأ من سجل MIAX الناجح، ونعمل باستمرار على تقييم وتحسين بنيتنا التحتية لدعم المتطلبات المتزايدة لصناعة التداول." وأضاف: "لقد عملت منصات التداول في MIAX Exchange بكامل طاقتها بنسبة 99.999% من الوقت منذ أن أطلقنا أول بورصة لنا في عام 2012، حتى مع ارتفاع أحجام التداول، ومع مرور الأسواق المالية بفترات متعددة من التقلبات الهائلة. وسنظل ملتزمين بتقديم سرعة وموثوقية عالمية المستوى لعملائنا في عام 2024 وما بعده."

على مدار أكثر من 20 عامًا، قامت جوائز Fund Intelligence Operations and Services بتكريم ومكافأة أصحاب المهارات والمواهب المتميزة ضمن مجتمع مقدمي الخدمات الذين يلبُّون الاحتياجات المعقدة والمتطورة لمديري الأصول وعملائهم.

معلومات عن MIAX

تمتلك الشركة القابضة الأم لـ MIAX، وهي Miami International Holdings, Inc. كلاً من Miami International Securities Exchange, LLC ‏(MIAX®‎)، و MIAX PEARL, LLC ‏(MIAX Pearl®‎)، و MIAX Emerald, LLC ‏(MIAX Emerald®‎)‏، وMIAX Sapphire, LLC ‏(MIAX SapphireTM)‏، وMinneapolis Grain Exchange, LLC ‏(MGEX™‎)، وLedgerX LLC ‏(LedgerX)‏، وThe Bermuda Stock Exchange ‏(BSX)، وDorman Trading, LLC ‏(Dorman Trading).

تعد MIAX، MIAX Pearl، وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مُسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تعتمد على تقنية خاصة تم تطويرها داخليًا من قبل MIAX. تقدم MIAX تداول الخيارات على جميع البورصات الثلاث، وكذلك الأوراق المالية النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™‎. تم تصميم منصة التداول MIAX لتلبية متطلبات العرض العالية الأداء في صناعة تداول الخيارات في الولايات المتحدة، حيث تتميز بالإنتاجية، وسرعة زمن الاستجابة، والموثوقية، والتحكم في تحديد تسلسل الأوامر بشكل دقيق أثناء انتقالها عبر الشبكة. تعمل MIAX أيضًا كمكان تبادل حصري للخيارات التي يتم تسويتها نقدًا على مؤشر التقلب SPIKES®‎ (الرمز: SPIKE)، وهو قياس لتقلب السوق المتوقع على مدى 30 يومًا في SPDR®‎ S&P 500®‎ ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم تداولًا في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك عقود آجلة لتداول القمح الأحمر الربيعي. MGEX هي سوق عقود معينة (DCM) ومنظمة مقاصة تجارة المشتقات (DCO) تحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم خدمات سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة وغرفة مقاصة خاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي مسجلة كسوق معينة للعقود (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، ومنشأة تنفيذ صفقات السواب (SEF) مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية تتيح تداول الأوراق المالية عبر وسائل إلكترونية بالكامل، وهي متكاملة رأسيًا، ومقرها في برمودا وتأسست في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، والديون، والصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط البديلة، وشهادات الاشتقاق، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة وساطة للعقود الآجلة تقدم خدمات كاملة ومسجلة كوسيط في التجارة للعقود الآجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع المكاتب التنفيذية لشركة MIAX ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، وتوجد مكاتب إضافية في الولايات المتحدة في ميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

للمزيد حول MIAX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com.

للمزيد حول MGEX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com/mgex.

للمزيد حول LedgerX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ledgerx.com.

للمزيد حول BSX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bsx.com.

للمزيد حول Dorman Trading، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية وبيان تحذيري حول البيانات التطلعية

لن يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية تابعة لشركة Miami International Holdings, Inc. (أو لأي من الشركات التابعة لها)، ولن يشكل عرضًا أو دعوة أو بيع في أي ولاية أو سلطة قضائية؛ حيث يكون مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني. قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية وفقًا لمعنى قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة بعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات المستقبلية أو الخطط أو النتائج، أو الإستراتيجيات؛ وعادةً ما تسبقها كلمات مثل "قد" أو "مستقبل" أو "خطة" أو "مخططة" أو "سيتم" أو "يجب" أو "مرتقب" أو "يتوقع" أو "مسودة" أو "في النهاية" أو "متوقع". يتم تحذيرك بأن مثل هذه التصريحات قد تخضع لكثيرٍ من المخاطر والشكوك؛ والتي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية عن تلك التي تم توقعها في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية من الطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المُشار إليها من قبل الشركة ملكية لأصحابها المعنيين. وما لم يُحدد كذلك صراحةً؛ فإن استخدام الشركة لعلامات الطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين أصحاب هذه العلامات التجارية والشركة. تهدف أي إشارات من قِبل الشركة إلى علامات الطرف الثالث إلى تحديد السلع و/أو الخدمات المتعلقة بالطرف الثالث المقابل، وتُعتبر استخدامًا تمييزيًا مشروعًا بموجب قانون العلامات التجارية.

