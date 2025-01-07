حصول مستشفى جوفين على شهادة اعتماد عالمية كوجهة رائدة للمرضى الدوليين

بالم بيتش غاردنز، فلوريدا، 7 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- حصل مستشفى جوفين ، وهو مزود رعاية صحية متميز يقع مقره في أنقرة، تركيا، على شهادة اعتماد الرعاية الصحية العالمية (GHA) لخدمات السفر الطبية . يعكس هذا الإنجاز الهام تفاني المستشفى في تقديم رعاية استثنائية للمرضى الدوليين وتعزيز دور تركيا كوجهة رائدة للسياحة العلاجية.

بفضل ما يقرب من خمسة عقود من الخبرة، اكتسب مستشفى جوفين سمعة طيبة بفضل تفانيه في تقديم الرعاية عالية الجودة والابتكار والخدمات التي تركز على المريض. يخدم المستشفى سنوياً أكثر من 17000 مريض دولي ويُجري أكثر من 13000 عملية جراحية، ويدمج المستشفى السفر الطبي في استراتيجيته الأساسية، مستفيداً من التكنولوجيا المتقدمة والفرق الطبية الماهرة والبنية التحتية القوية لتقديم نتائج متميزة للمرضى الدوليين.

قالت السيدة بانو كوتشوكيل، رئيسة مجموعة Güven Health: "يشرفنا الحصول على شهادة اعتماد GHA." "يؤكد هذا التقدير المرموق التزامنا الراسخ بسلامة المرضى والجودة وتجربة استثنائية للمرضى على المستوى الدولي. لم تكن عملية الحصول على شهادة الاعتماد من GHA مجرد تقييم، بل كانت رحلة استشارية للغاية قدمت لنا رؤى قيمة وحلولاً قابلة للتنفيذ مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتنا. لقد ساعدتنا الخبرة والتوجيهات التي قدمها لنا فريق GHA في تحسين استراتيجياتنا وتحسين عملياتنا وتنفيذ أفضل الممارسات التي ترتقي برحلة المريض من البداية إلى النهاية. نحن متحمسون لمواصلة ترسيخ مكانة مستشفى جوفين كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وتقديم رعاية استثنائية مع التركيز على الثقة والابتكار والتميز."

تضمنت عملية الحصول على الاعتماد من GHA مراجعة متعمقة لسياسات مستشفى جوفين وإجراءاته وبروتوكولات رعاية المرضى، مع التركيز على الرحلة الفريدة من نوعها وسلامة المرضى المسافرين للعلاج. لا يؤكد الحصول على ختم الاعتماد من GHA على التزام المستشفى بسلامة المرضى وتجربتهم فحسب، بل يضيف أيضًا مستوى بالغ الأهمية من الثقة للمسافر الطبي الناضج والمميز اليوم. في سوق السياحة العلاجية التنافسي مثل تركيا، يقدم اعتماد GHA مستوى إضافي من الضمانات للمرضى مع تمييز مستشفى جوفين كرائد في تقديم رعاية عالية الجودة تتمحور حول المريض.

وقد أبرزت رينيه-ماري ستيفانو، الرئيسة التنفيذية لاعتماد الرعاية الصحية العالمية (GHA)، أهمية هذا الإنجاز: "يوفر اعتماد GHA علامة تميز ترتقي بالعلامة التجارية لمستشفاك وتعزز سمعتها العالمية. تنضم مؤسسات الرعاية الصحية التي تحصل على اعتماد GHA إلى شبكة النخبة من مقدمي الرعاية الصحية المعترف بتميزهم في خدمة المرضى الدوليين. تهنئ GHA مستشفى جوفين على هذا الإنجاز الهام وتفانيه في وضع معيار جديد للرعاية الطبية للمسافرين للعلاج. يُظهر حصول المستشفى على اعتماد GHA تركيزها الثابت على تلبية الاحتياجات الفريدة للمرضى الدوليين مع تعزيز سمعة تركيا كوجهة رائدة للسياحة الصحية. كما يؤكد هذا الإنجاز التزام تركيا الطويل الأمد بالجودة العالمية وسلامة المرضى، مما يرفع من مستوى جودة خدمات السفر الطبي المتاحة في المنطقة."

لزيادة الوعي بأهمية اعتماد GHA في تعزيز السلامة وتجربة المريض، أطلق الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) حملة تسويقية شاملة متعددة اللغات للمستهلكين والمشترين، متاحة باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية وغيرها من اللغات. تهدف الحملة إلى تثقيف السوق حول الفوائد الكبيرة لاختيار المستشفيات الحاصلة على اعتماد GHA لبرامج السفر الطبي الخاصة بها، وبالتالي دعم المؤسسات المعتمدة في جذب المرضى الدوليين وتنمية خدمات السفر الطبي الخاصة بها.

حول مستشفى جوفين:

تأسس مستشفى جوفين في عام 1975، وهو أحد مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في تركيا، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية في 62 تخصصاً. يضم مستشفى جوفين 254 سريراً، و12 غرفة عمليات على أحدث طراز، وفريقاً ماهراً يضم أكثر من 200 طبيب، وهو مكرس لتقديم رعاية مبتكرة وعالية الجودة. يقدم المستشفى خدماته لآلاف المرضى الدوليين سنوياً، حيث يقدم علاجات متقدمة في مجالات مثل زراعة الأعضاء والأورام وجراحة الأعصاب وطب العيون والأشعة التداخلية والجراحة التجميلية وغيرها. التزامه بسلامة المرضى والثقة والتميز يجعله الخيار المفضل للمرضى من الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وبلدان رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع مستشفى جوفين الإلكتروني .

نبذة عن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

في هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية، نحن أكثر من مجرد هيئة اعتماد، نحن شركاء استراتيجيون ملتزمون بتعزيز تجارب المرضى وممارسات الرعاية الصحية العالمية. تضمن خبرتنا، المستمدة من وكالات الاعتماد الرائدة ورواد الرعاية الصحية والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في قطاع السفر الطبي، تقديم حلول مصممة خصيصاً للحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من أصحاب المصلحة في القطاع في جميع أنحاء العالم. من خلال خدمات الاعتماد و الشهادات و التدريب و التطوير والتحسين والخدمات الاستشارية التي نقدمها، تعمل GHA على تعزيز الشفافية والرعاية التي تركز على المريض والتحسين المستمر.