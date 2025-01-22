حضور شركة Arctech يسرق الأضواء في قمة WFES 2025، بما في ذلك نظام تتبُّع الطاقة الشمسية SkyLine II، والروبوت الذكي لتنظيف الألواح الشمسية StarShine I، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريا (BESS)

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شارَكت Arctech، الشركة الرائدة عالميًا في حلول التتبُّع الشمسي وتركيب الألواح الشمسية، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير، في قمة طاقة المستقبل العالمية (WFES) 2025 ، التي عُقدت في مركز أبو ظبي الوطني للمَعارض ADNEC))، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. على مدار ثلاثة أيام حافلة بالنشاط، قدَّمت Arctech حلولها المُتطورة للطاقة الشمسية، بما في ذلك نظام التتبُّع الشمسي أُحادي المحور SkyLine II، وروبوت التنظيف الذكي للألواح الشمسية StarShine I، ونظام BESS المُتقدم (نظام تخزين الطاقة)، لجمهور من المُطورين، وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات EPCs، وقادة الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MEA.

يُواصِل نظام تتبُّع SkyLine II للطاقة الشمسية اكتساب الزخم في السوق بفضل مزاياه المُبتكَرة، وقدرته الكبيرة على التكيَّف مع الظروف في المنطقة، وفي هذا العام، وبالاقتران مع روبوت Arctech الذكي لتنظيف الألواح الشمسية StarShine I، أصبح هذا المزيج من نظام التتبُّع، وروبوت تنظيف الألواح النجم الأبرز في المعرض.

حظي روبوت Arctech الذكي لتنظيف الألواح الشمسية StarShine I باهتمام كبير في قمة WFES 2025 بفضل تصميمه المُبتكَر المُصَمَّم خصيصًا للبيئة الصعبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمتع نظام تتبُّع StarShine I بمقاوَمة للرمال والرياح، مما يضمن تشغيلًا موثوقًا به في الظروف الصحراوية القاسية، وهو مزوَّدًا بنظام تحَكُّم مُشترَك مُتقدِّم.

ومن أبرز النقاط الرئيسية ما يلي:

مواد مُرَكبة عالية القوة : تخفيض الوزن بنسبة تزيد عن 30% مُقارنة بأجهزة التنظيف التقليدية، مما يُقلل من خطر ظهور الشقوق المخفية في الوحدة الشمسية.

نظام لا يحتاج للصيانة: مُصَمم ليعمل طوال دورة حياة مشروع الطاقة الشمسية، مما يُلغي الحاجة إلى صيانة مُكَلفة، ومُضيعة للوقت.

مُلاءَمة أفضل : قابل للتكيُّف مع تباعُد الألواح الشمسية المختلفة، وتَحَمُّل التفاوتات في البناء.

نظام دفع رُباعي ذكي: قدرات استثنائية لتَسَلُّق العوائق، مما يضمن تشغيل سَلِس حتى على التضاريس غير المُستوية.

تجعل هذه المزايا من روبوت التنظيف StarShine I حلًا أساسيًا لتحسين توليد الطاقة، والحفاظ على كفاءة الألواح الشمسية في البيئات الصعبة.

علاوة على ذلك، جذب نظام BESS التابع لشركة Arctech قدرًا كبيرًا من الاهتمام في WFES، حيث يتميز هذا النظام بأنظمة PCS، وBMS، وEMS المُطوَّرة داخليًا، وهي مُصَممة خصيصًا لتلبية الطلب المُتزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على حلول تخزين الطاقة الموثوقة.

منذ عام 2024، كرَّست شركة Arctech جهودها لتطوير أعمالها في مجال "tracker+"، والتي تدور حول مجموعة من الحلول التي تُرَكز على أنظمة تتبُّع الطاقة الشمسية، وتُعد هذه المُبادَرة الاستراتيجية جُزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها شركة Arctech لتعزيز النظام البيئي الصناعي Green Power+""، الذي يهدف إلى إنشاء حلول مُستدامة، ومُتكاملة لتوليد الطاقة المتجددة، ومن خلال التركيز على نموذج الأعمال المُبتكر الذي يُركز على التتبع، تُمَهد شركة Arctech الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً، وخضرةً في صناعة الطاقة الشمسية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2602210/The_Arctech_Team_WFES_2025.jpg