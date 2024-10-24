حلم Moses

صدر عن

Jiangxi International Communication Center(JXICC)

24 أكتوبر, 2024, 04:00 AST

نانتشانغ، الصين، 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز Jiangxi الدولي للاتصالات (JXICC): خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)، تم دعوة Moses Arthur Baidoo، وهو طالب دولي من غانا يدرس في جامعة شرق الصين للتكنولوجيا، وشغل منصب رئيس فرع نانتشانغ التابع للاتحاد الوطني للطلاب الغانيين في الصين، للمشاركة في نشاط الترحيب الرئاسي الذي عقدته السفارة الغانية في الصين، حيث استقبله رئيس غانا، Akufo-Addo، ووزير المالية الغاني، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

Continue Reading
Moses' Dream
Moses' Dream

عاش Moses في الصين مدة 6 سنوات، وكان شاهدًا خلالها على التطور السريع والتقدم الذي أحرزته الصين. وهو يدرس ويعمل بجد لأنه يملك حلمًا، وهو أن يحمل معه الحكمة والتكنولوجيا الصينية إلى وطنه غانا ليساهم في تطورها.

ترمز قصة Moses إلى الصداقة بين الصين وأفريقيا، ويرسم حلمه الصورة الأوسع للتعاون الصيني الأفريقي والصداقة الأبدية بين الشعبين الصيني والأفريقي.

https://www.youtube.com/watch?v=gMgcxt5G-xs

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2531971/Moses_Dream.mp4

للتواصل: Meng Li، بريد إلكتروني: [email protected]

 

من نفس المصدر

مقابلة الصين • رحلة إلى قرية هوبي الجميلة

مقابلة الصين • رحلة إلى قرية هوبي الجميلة

تقرير من مركز جيانغشي الدولي للاتصالات ((JXICC): كيف تتخيلون شكل القرى الريفية الصينية؟ دعونا نتبع آمنة وسلمى، الطالبتين الدوليتين في جيانغشي، إلى...
تمتع بحياة أفضل في الصين: الصين مريحة وآمنة حقًا

تمتع بحياة أفضل في الصين: الصين مريحة وآمنة حقًا

تقرير من مركز جيانغشي الدولي للاتصالات (JXICC): Khay هي طالبة دراسات عليا في جامعة جيانغشي للطب الصيني التقليدي، تدرس الوخز بالإبر الصينية. إنها ترغب ...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

خدمات النشر / المعلومات

خدمات النشر / المعلومات

الحاسوب / الإلكترونيات

الحاسوب / الإلكترونيات

التعليم

التعليم

السياسة الخارجية / الشؤون الدولية

السياسة الخارجية / الشؤون الدولية

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة