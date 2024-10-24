نانتشانغ، الصين، 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من مركز Jiangxi الدولي للاتصالات (JXICC): خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)، تم دعوة Moses Arthur Baidoo، وهو طالب دولي من غانا يدرس في جامعة شرق الصين للتكنولوجيا، وشغل منصب رئيس فرع نانتشانغ التابع للاتحاد الوطني للطلاب الغانيين في الصين، للمشاركة في نشاط الترحيب الرئاسي الذي عقدته السفارة الغانية في الصين، حيث استقبله رئيس غانا، Akufo-Addo، ووزير المالية الغاني، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

Moses' Dream

عاش Moses في الصين مدة 6 سنوات، وكان شاهدًا خلالها على التطور السريع والتقدم الذي أحرزته الصين. وهو يدرس ويعمل بجد لأنه يملك حلمًا، وهو أن يحمل معه الحكمة والتكنولوجيا الصينية إلى وطنه غانا ليساهم في تطورها.

ترمز قصة Moses إلى الصداقة بين الصين وأفريقيا، ويرسم حلمه الصورة الأوسع للتعاون الصيني الأفريقي والصداقة الأبدية بين الشعبين الصيني والأفريقي.

https://www.youtube.com/watch?v=gMgcxt5G-xs

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2531971/Moses_Dream.mp4

للتواصل: Meng Li، بريد إلكتروني: [email protected]