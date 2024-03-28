حملة ‎#TradeForHope التي أطلقتها Vantage Markets تجمع تمويلاً شديد الأهمية لـ Instituto Claret في البرازيل

بورت فيلا، فانواتو، 28 مارس 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت Vantage Markets ‏("Vantage") ، الوسيط المتعدد الأصول، مؤخرًا مبادرتها ‎#TradeforHope، المخصصة لدعم Instituto Claret، وهي منظمة خيرية بارزة في البرازيل.

وتكرس Instituto Claret جهودها لتعزيز حياة المجتمعات الأكثر عوزًا من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك برامج تنمية الطفل، ومساعدة الأسر، ومكافحة العنف، ودعم المشردين، والأمن الغذائي، والتدريب المهني. ولهذه الجهود تأثير ملموس وإيجابي في حياة آلاف الأفراد كل شهر، ما يدل على تفاني المنظمة الذي لا يتزعزع من أجل رفاهة المجتمعات.

Vantage Markets' #TradeForHope Campaign Raises Vital Funds for Instituto Claret in Brazil

وفي الفترة من 18 إلى 22 مارس 2024، أنشأت Vantage مبادرة ‎#TradeForHope، التي تهدف إلى الاستفادة من البرامج الاجتماعية لمنظمة Instituto Claret في البرازيل. وتؤكد هذه الحملة العالمية التزام Vantage Markets الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية.

لاقت مبادرة ‎#TradeforHope مشاركة جيدة من التجار، ما سلط الضوء على العزم الجماعي على دعم قضية نبيلة. وأعرب Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage Markets، عن امتنانه للدعم الهائل من العملاء، مشددًا على تشابه مهمة Instituto Claret مع القيم الأساسية للشركة. وقال Despallieres: "نشعر بامتنان كبير إزاء الدعم الكريم الذي نتلقاه من عملائنا لهذه القضية النبيلة.

إن تفاني Instituto Claret في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر عوزًا في البرازيل يتسق بعمق مع قيمنا الأصيلة. ولقد عكس نجاح مبادرة ‎#TradeForHope الالتزام الجماعي من جانب عملائنا وفريقنا نحو إحداث تأثير إيجابي."

لمزيد من المعلومات عن Instituto Claret، تُرجى زيارة الموقع https://www.institutoclaret.org.br

معلومات عن Vantage

تعد Vantage شركة وساطة متعددة الأصول توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمات ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك Forex والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والسندات.

تتجاوز شركة Vantage دور الوسيط، وتوفر نظامًا بيئيًّا تجاريًّا موثوقًا به، و تطبيقًا حائزًا على الجوائز مخصصًا للتداول عبر الهاتف، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول، وذلك بفضل خبرتها في السوق والتي تتخطى الثلاثة عشر عامًا. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

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http://www.vantagemarkets.com/

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