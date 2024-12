حي One Bangkok يطلق احتفالات ضخمة بالأعياد مع افتتاحات تاريخية ومهرجان احتفالي مذهل

بانكوك, 9 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- يكشف One Bangkok، الحي الأحدث في قلب المدينة والوجهة العالمية للترفيه وأسلوب الحياة، عن موسم عطلة استثنائي ينطوي على افتتاح فندق The Ritz-Carlton Bangkok التاريخي إلى جانب مهرجان غامر يجمع بين الفن والبيع بالتجزئة والتجارب الترفيهية، وهو حدث واعد بإعادة تعريف المشهد الثقافي للمدينة.

One Bangkok Pine Pagoda

من 22 نوفمبر 2024 إلى 5 يناير 2025، يحوّل احتفال Onederous لعيد الميلاد المجيد المنطقة إلى أرض عجائب احتفالية. وتُعد القطعة الفنية المركزية هي Pine Pagoda، شجرة عيد الميلاد الرائعة بطول 28 مترًا، المستوحاة من معبد Wat Arun Ratchawararam، والتي تمزج بصورة فريدة بين العناصر المعمارية التايلاندية وتقاليد الأعياد. ويقدّم طريق "Wish Upon a Star"، على طول شارع One Bangkok العريض، مسارًا ساحرًا للزائرين مع عروض ضوئية مذهلة مستوحاة من الحكايات الشعبية التايلاندية والغربية.

لإضافة لمسة فنية على الاحتفالات، تقدّم الفنانة التايلاندية المعاصرة الشهيرة Yoon Phannapast 14 عرض واجهة ساحر يضم قططًا سيامية، وذلك بعد مسيرة أعمال طويلة حصدت فيها الشهرة وعملت خلالها للعلامات التجارية العالمية بما في ذلك Gucci وNike. يُقام هذا الجو الاحتفالي مع مواكب عيد الميلاد الاستعراضية في كل عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى مقابلة سانتا وإلقاء التحية عليه في ساحة العرض (Parade Square)، وسوق عيد الميلاد التقليدي الممتد عبر حديقة One Bangkok وساحة العرض وساحةThe Storeys Square. يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بفقرة "Onederous Rhythms in the Park"، التي تضم عروضًا يُحييها فنانين جاز مشهورين، وذلك حتى 8 ديسمبر.

ويمكن للسياح الدوليين استكشاف أكثر من 750 وجهة تسوق وتناول الطعام مع امتيازات حصرية تشمل خصومات تصل إلى 70٪، بما في ذلك الوصول إلى King Power City Boutique، المتجر الوحيد للبيع بالتجزئة في وسط المدينة المعفى من الرسوم الجمركية. تتعزز التجربة من خلال مجموعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ذات الأجواء الابتكارية والمصممة خصيصًا لتلبية مختلف الأذواق والتفضيلات.

أما بالنسبة إلى عشاق الثقافة، يقدم One Bangkok Art Loop، المُطلق حديثًا، مسارًا مبتكرًا بطول 2 كيلومترًا يضم أكثر من 20 منشأة فنية دائمة. هذه التجربة الفنية الغامرة، التي تدور حول مفهوم "التعايش"، تتجلى على امتداد 17 هكتارًا من المساحات التي استغلت لتنفيذ هذا المشروع، مما يخلق مزيجًا فريدًا بين المساحات العامة والتعبير الفني. يمتد الاحتفال إلى عام 2025 مع وجود برامج خاصة مُخطط لها لعيد رأس السنة الصينية ومهرجان Songkran.

لمزيد من المعلومات حول احتفالات الأعياد والامتيازات السياحية في One Bangkok، تفضل بزيارة مركز المعلومات السياحية في الطابق الرابع من العرض في One Bangkok Retail أو www.onebangkok.com/en/.

