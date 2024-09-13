خدمات Huawei Cloud E³ الإعلامية لصناعة إعلامية أكثر ذكاءً

أمستردام ، 13 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- عُقدت قمة "هواوي كلاود للإعلام والترفيه" (Huawei Cloud Media & Entertainment) في أمستردام اليوم؛ حيث جمعت قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service

ألقت جاكلين شي، رئيس قسم التسويق والمبيعات العالمية في "هواوي كلاود" (Huawei Cloud) كلمة افتتاحية. سلطت الضوء على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على صناعة الإعلام في إعادة تعريف سلسلة المحتوى بأكملها، من الإبداع والتوزيع إلى الاستهلاك. لتبنّي مثل هذا التحول ، توفر "هواوي كلاود" حلًا كاملًا مبنيًا على الحوسبة السحابية القوية ، والبنية التحتية السحابية العالمية "كوفيرس" (KooVerse)، والذكاء الاصطناعي المتطور. على وجه الخصوص ، منصة "ميتا استوديو" (MetaStudio) هي خط إنتاج المحتوى الرقمي الذي يكمل الشبكات الإعلامية في تعزيز الكفاءة والذكاء وأمن عمليات الشركاء. وأكدت السيدة شي أيضًا التزام "هواوي كلاود" بدفع الابتكار ومشاركة خبرتها المتبصّرة وممارساتها الرائدة في الصناعة مع مؤسسات الإعلام في جميع أنحاء العالم. جنبًا إلى جنب مع عملائها العالميين ، ستفتح "هواوي كلاود" فصلاً جديدًا لصناعة الإعلام والترفيه.

تابع جامي ليو ، رئيس "الخدمات الإعلامية من هواوي كلاود" (Huawei Cloud Media Services)، محاضرة رئيسية بعنوان "بناء البنية التحتية الإعلامية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لصناعة إعلامية أكثر ذكاءً". ركّزت المحاضرة على إطلاق "خدمات إي ثري الإعلامية من هواوي كلاود" (Huawei Cloud E³ Media Services) الجديدة بالكامل لتقديم مستويات جديدة من الكفاءة، وتجربة جديدة، وتطور جديد. ستساعد "الخدمات الإعلامية من هواوي كلاود" صناعة الإعلام والترفيه على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز كفاءة إنتاج المحتوى، وإعادة تعريف مفاهيم توزيع المحتوى لتجربة متميزة، وإحداث تطور لتحقيق الدخل القوي للاستفادة من إمكانات منحنى النمو الثاني.

أشار السيد ليو أن الذكاء الاصطناعي الآخذ في التطور يعيد تشكيل صناعة الإعلام والترفيه؛ حيث تقوم السحابة والذكاء الاصطناعي بإحداث ثورة في إنتاج المحتوى. ثم أوضح كيف تبقى منصة "ميتا استوديو" في طليعة هذه الثورة. إنشاء الإنسان الافتراضي بالذكاء الاصطناعي ، وترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي (مع الاحتفاظ بالأصوات الأصلية) ، وإعادة تحويل الفيديو القائم على المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تساعد المستخدمين على توليد المحتوى بشكل أسرع وأفضل. على سبيل المثال ، فإن البشر الافتراضيين الذين تم إنشاؤهم على منصة "ميتا استوديو" يقللون دورة إنتاج الفيديو القصيرة من أيام إلى دقائق. بفضل قدرتهم على التحدث بأكثر من 20 لغة بدقة مزامنة الشفاه بنسبة 98٪ ، امتد نطاق الاستعانة بالبشر الافتراضيين على منصة "ميتا استوديو" إلى العديد من القطاعات. تقلل إعادة تحويل الفيديو القائم على المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي من الوقت اللازم لإنتاج الرسوم المتحركة من أشهر إلى أسابيع. يحتاج العملاء فقط إلى تقديم 30 صورة بأسلوب فني محدد للتدريب ، وسيتيح لهم الذكاء الاصطناعي طرح أعمالهم المتحركة وتحقيق الدخل منها بسرعة. مع ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي ، يمكن الانتهاء من الدبلجة متعددة اللغات التي تستغرق شهورًا في أيام. لا تقتصر المميزات فقط على احتفاظ الشخصيات في الفيديو المترجم بطابع الصوت، والعواطف، والنغمات في الفيديو المصدر فحسب.

لتجربة جديدة ، ولتسهيل المزيد من التفاعل في الوقت الفعلي في البث المباشر ، تعمل تقنية "البث بزمن استجابة منخفض من هواوي كلاود" مع "بروتوكول النقل في الوقت الفعلي" الداخلي للحد من التأخير إلى 500 مللي ثانية وتقليل حالات تجميد الإطار بنسبة 10٪.

لتحقيق تطور جديد ، تستفيد الخدمات الإعلامية من "هواوي كلاود" من خبرات الصناعة الوفيرة لتمكين تحقيق الدخل للعملاء مثل "كوينجادو برودكاستنج سيستم [كيو بي إس]" [Qingdao Broadcasting System (QBS)]. تمكّن الشراكة مع "هواوي كلاود" شركة "كيو بي إس" من إنتاج مقاطع الفيديو للشخصيات الافتراضية "الأفاتار" بكفاءة والارتقاء بأعمالها إلى مستويات جديدة.