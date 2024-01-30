خلال مشاركتها في معرض فيسبا الشرق الأوسط 2024"كانون" تسلط الضوء على ريادتها بمجال تكنولوجيا الطباعة وتلهم المهتمين بطباعة التنسيقات العريضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 30 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تشارك "كانون الشرق الأوسط" في معرض فيسبا الشرق الأوسط من 29 ولغاية 31 يناير 2024 في مركز دبي للمعارض (مدينة إكسبو دبي). وستعرض الشركة، وهي الراعي الذهبي للحدث، مجموعة حلول الطباعة الرائدة في القطاع الخاصة بها، مع إظهار التزامها بقيادة الابتكار والاستدامة بمجال الطباعة واللافتات الرقمية.

H.H. Sheikh Hasher bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Chairman of Dubai Media Incorporated unveiling the ImagePROGRAF PRO 2600 with the Canon Management team in the ME Region

كما ستعرض "كانون" خلال الحدث حلولها بمجال التغليف والطباعة ذات التنسيق العريض، بما في ذلك ثلاثة منتجات رائدة: سلسلة ColoradoM، وArizona 1360GT، بالإضافة إلى طابعات ImagePrograf Pro 2600 التي سيتم عرضها لأول مرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال الحدث المرموق.

وبالإضافة إلى منتجاتها الخاصة، تتعاون "كانون" مع شركائها لاستعراض حلول التشطيب والتطبيقات المتعلقة بالتغليف. ويمكن لزوار المعرض تجربة الإنتاج الفوري للوحات القماشية المخصصة باستخدام منتجات "كانون"، مغلفة بصناديق تحمل طباعة باستخدام تكنولوجيا الشركة. وسيتم عرض عينات مختلفة للطباعة المتعلقة بالتعبئة والتغليف، مما يسلط الضوء على تعدد التطبيقات التي يمكن إنتاجها باستخدام أجهزة "كانون".

وبهذه المناسبة قال شادي بخور، رئيس وحدة التجارة بين المنشآت في "كانون الشرق الأوسط": "يسعدني أن أعلن عن مشاركتنا كراعٍ ذهبي في معرض فيسبا الشرق الأوسط 2024. وتمثل هذه المشاركة علامة فارقة بالنسبة لنا، فهي المرة الأولى التي يقام بها المعرض في منطقة الشرق الأوسط، ونحن فخورون بلعب دور رائد في تسليط الضوء على أحدث الابتكارات. وسنعرض خلال الحدث حلول الطباعة المتطورة لدينا لنؤكد من خلالها التزامنا بقيادة الابتكار والاستدامة في قطاع الطباعة الرقمية واللافتات".

وسيوحد معرض فيسبا، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، بين قطاعي الطباعة واللافتات الرقمية، مما يوفر لكبار المتخصصين في المنطقة فرصة استكشاف أحدث التقنيات والتطبيقات والمواد الاستهلاكية بمجال حلول الطباعة واللافتات الرقمية من أبرز العلامات التجارية. كما سيتيح المعرض للزوار فرصة اكتشاف أحدث التوجهات والتواصل مع نظرائهم في القطاع وبناء علاقات تجارية قيّمة.

من جانبه قال ماثيو فولكنر، مدير التسويق والابتكار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة الطباعة ذات التنسيق العريض في شركة "كانون أوروبا": "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تزايداً في استخدام تطبيقات التنسيق العريض، لا سيما في مجالات مثل الملصقات الإعلانية واللافتات، حيث يسعى تجار التجزئة لاستقطاب المزيد من الاهتمام وابتكار منتجات فعالة للإرشاد والتواصل. ومع تغير تفضيلات المستهلك، نشهد أيضاً زيادة في استخدام التطبيقات في الأسواق الأكثر خبرة مثل الديكور الداخلي - والتعبئة والتغليف، حيث تتيح الطباعة الرقمية حسب الطلب استخدام حلول التغليف المخصصة كنقطة اتصال أخرى قيّمة".

وأضاف فولكنر: "إن جناحنا في معرض فيسبا الشرق الأوسط يعكس ذلك من خلال تكنولوجيا شاشات العرض ومجموعة واسعة من التطبيقات الفريدة والأفكار الملهمة للارتقاء بقدرات الطابعات وتحقيق نمو مربح. وسنقدم مجموعتنا الرائدة في السوق من الطابعات ذات التنسيق العريض - والتي تتضمن حلول الماسحات الضوئية المسطحة، وتكنولوجيا بكرات الطباعة، وحلول مهام عمل الطابعة - بالإضافة إلى إضفاء الحيوية على مجموعة من التطبيقات باستخدام الألوان الزاهية والمؤثرات الخاصة والتصميمات الفريدة. ونحن متحمسون لدعم النسخة الأولى من معرض فيسبا الشرق الأوسط، فهو يفتح أمامنا آفاقاً واسعة للتواصل مع رواد هذه السوق المهمة".

يمكن زيارة منصة عرض "كانون" في القاعة 2، الجناح D20، للاطلاع على تقنياتها الرائدة واستكشاف الحلول المستدامة لاحتياجات الطباعة الخاصة بك.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

ووتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام

وخدمات كانون. منتجات وحلول

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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