دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تعزز حضورها في السوق الألمانية باستضافة حفل استقبال لكبار مشغلي قطاع السفر والسياحة

19 مايو, 2026, 11:48 AST

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، 19مايو 2026 /PRNewswire/ -- في إطار تحضيراتها للمشاركة في معرض IMEX فرانكفورت 2026، الملتقى العالمي الأبرز المعني بقطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، نظّمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان حفل استقبال جمع صانعي القرار في صناعة السفر والسياحة بجمهورية ألمانيا الاتحادية ومدراء عموم المنشآت الفندقية في إمارة عجمان، في خطوة استباقية تعكس عمق الرؤية الترويجية للدائرة وحرصها على بناء جسور التواصل مع الأسواق الدولية.

Group_Photo
وضمّ الحفل نخبة من مسؤولي شركات إدارة الوجهات، ووكالات الإعلام السياحي، ومشغّلي الجولات السياحية، وكبار منظّمي الفعاليات وخبراء برامج الحوافز، ومسؤولي هيئات السفر للشركات، في إطار احترافي رفيع يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الدائرة إلى بنائها مع كبار مشغلي القطاع، وقد أتاح هذا اللقاء المتميّز فرصةً للتواصل المباشر والنقاش المعمّق في موضوعات التعاون المشترك وتوطيد أواصر العلاقات مع شركاء القطاع.

وشهد الحفل عروضاً تعريفية مكثّفة أبرزت المنظومة المتكاملة للبنية التحتية السياحية في عجمان، بما تضمّه من منشآت إقامة فندقية خمس نجوم ذات طاقة استيعابية تنافسية،

وقاعات مؤتمرات مجهّزة بأحدث تقنيات الصوت والصورة والبث المباشر، فضلاً عن حزم حوافز مخصّصة تمزج بين التراث الإماراتي ومعايير الضيافة العالمية، كما سلّطت العروض الضوء على تجربة الزائر في عجمان بوصفها تجربة متكاملة الأبعاد، تجمع بين غنى الموروث الثقافي وعراقة التاريخ وجمال الطبيعة وحداثة المرافق السياحية، في وجهة تُقدّم قيمة مضافة حقيقية لمنظّمي الفعاليات الدولية والزوار الباحثين عن تجارب استثنائية.

وقد وفّر الحفل منصةً استثنائية لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين وفد الدائرة والشركاء الرئيسيين في سلسلة القيمة السياحية الأوروبية، وفرصةً لاستكشاف نماذج تعاون مبتكرة في مجالات التسويق المشترك، وتطوير برامج الولاء المؤسسي، وصياغة رحلات تعريفية لاطلاع شركاء القطاع على ما تزخر به عجمان من إمكانات.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، قائلاً: "تنطلق مشاركة عجمان في المحافل السياحية الدولية من قناعة راسخة بأن بناء العلاقات المباشرة مع صانعي القرار في الأسواق المستهدفة هو الركيزة الأساسية لأي استراتيجية ترويجية ناجحة، وهذا الحفل يُجسّد هذا التوجه"، مضيفاً: "تمتلك عجمان اليوم منظومة سياحية متكاملة تؤهّلها لاستقطاب أوسع شرائح السياح من مختلف أنحاء العالم، سواء أكانوا زواراً أفراداً أم مجموعات سياحية أم رجال أعمال، ونسعى من خلال حضورنا في هذه المحافل إلى إيصال هذه الإمكانات إلى أصحاب القرار في الأسواق العالمية، وصولاً إلى تحقيق قفزة نوعية في الحضور السياحي لعجمان على الصعيد الدولي تنسجم مع الأفق الاستراتيجي لرؤية 2030."

وتمضي الدائرة قُدُماً في تنفيذ خارطة طريق ترويجية طموحة تستهدف خلال المرحلة المقبلة أسواقاً جديدة ذات إمكانات نموّ واعدة، بما يُعزّز مؤشرات الأداء السياحي لإمارة عجمان ويرفع من حصتها في سوق السياحة العالمية.

على هامش معرض IMEX فرانكفورت 2026.. سياحة عجمان تُبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع "ديرتور" لتعزيز حضورها في السوق الأوروبية

في إطار مشاركتها في معرض IMEX فرانكفورت 2026، أبرمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ديرتور "DERTOUR Group"، ...
دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تستعرض مقومات الإمارة السياحية في معرض IMEX فرانكفورت 2026

تواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية، من خلال مشاركتها في معرض IMEX...
