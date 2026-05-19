على هامش معرض IMEX فرانكفورت 2026.. سياحة عجمان تُبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع "ديرتور" لتعزيز حضورها في السوق الأوروبية

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في إطار مشاركتها في معرض IMEX فرانكفورت 2026، أبرمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ديرتور "DERTOUR Group"، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر المجموعة في مدينة فرانكفورت الألمانية، ترأسها سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الحضور السياحي لإمارة عجمان في الأسواق الأوروبية.

وتُعدّ "DERTOUR Group" واحدة من أكبر مجموعات السياحة والسفر في أوروبا، وتمتد جذورها لأكثر من 100 عام. وتضم المجموعة تحت مظلتها منظومة متكاملة من العلامات التجارية السياحية المتخصصة في مجالات منظمي الرحلات والفنادق وإدارة الوجهات ووكالات السفر، مع حضور واسع في أسواق أوروبية متعددة وشبكة وجهات تمتد حول العالم، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مؤثراً في توجيه حركة السياحة الأوروبية.

وتستهدف الاتفاقية إطلاق برامج ترويجية متكاملة تُوصل المنتج السياحي لإمارة عجمان إلى شرائح واسعة من المسافرين الألمان والأوروبيين، واستقطاب مزيد من الزوار إلى الإمارة بما يدعم مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً دوليةً رائدة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: "تجسّد هذه الشراكة مع 'دير توريستيك' نهجنا في بناء علاقات استراتيجية مع كبرى المؤسسات السياحية العالمية، فالوصول إلى شبكة توزيعها الواسعة في السوق الأوروبية يُمثّل فرصة حقيقية لتعريف المسافرين بما تقدمه عجمان من تجارب سياحية متكاملة، تجمع بين الضيافة الراقية والتراث الأصيل والبنية التحتية عالمية المستوى.

وأضاف: "تندرج هذه الاتفاقية ضمن منظومة شراكات استراتيجية نعمل على بنائها مع شركاء دوليين مؤثرين، بما يخدم مستهدفات رؤية عجمان 2030 في تنويع القطاعات الاقتصادية ورفع العائد السياحي."

وتواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان توسيع شبكة شراكاتها الدولية في الأسواق الرئيسية، في إطار خطة ترويجية متكاملة تستهدف أسواقاً جديدة وتدعم مستهدفات النمو السياحي لإمارة عجمان.

