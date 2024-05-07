داماك العقارية تتوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بافتتاح مكتبين جديدين في سنغافورة وبكين Middle East - Arabic APAC - English USA - English Middle East - English DAMAC Group 07 مايو, 2024, 07:00 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال تأتي خطة التوسع العالمية لداماك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على عقاراتها الفاخرة بين المستثمرين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من الأسواق الأخرى

كانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر 2023 عن افتتاح مكتبها في شنغهاي في إطار خططها التوسعية في شرق آسيا دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مكتبين جديدين لها في سنغافورة وبكين، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزز من خطط الشركة وطموحاتها بالتوسع إلى أسواق عالمية جديدة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على عقاراتها بين المستثمرين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعد داماك، ومقرها دبي، أكبر شركة خاصة للتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من مجموعة داماك التي تأسست عام 1982. تمكنت المجموعة على مدار أكثر من أربعة عقود من تحقيق مستويات هائلة من النمو ضمن محفظتها المتنوعة التي تشمل: التطوير العقاري الفاخر، قطاع الضيافة، ومراكز البيانات، وقطاع التجزئة، والأزياء، وأسواق رأس المال. Continue Reading

The official ribbon cutting and event in Singapore H.E Jamal Abdulla AlSuwaidi at DAMAC office opening in Singapore Beijing Office Opening Beijing Office Opening 2

وقد حضر حفل الافتتاح وقص الشريط كل من: سعادة جمال عبد الله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة؛ ومحمد الزرعوني، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والإعلام بسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى سنغافورة؛ والدكتور براين شيغار، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري؛ وهاني قطط، نائب رئيس قسم المبيعات الدولية في داماك العقارية. كما حضر حفل الإطلاق الرسمي عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى شركات الوساطة العقارية في سنغافورة، أبرزهم: بروبيكس، وهوتونز، و(ERA)، وأورانج تي.

بهذه المناسبة، قال عباس سجواني، عضو مجلس إدارة داماك العقارية: "اقترن اسم داماك منذ عام 2002 بإعادة تعريف مفهوم نمط الحياة الفاخرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة طوال هذه السنوات، نحن متحمسون للمزيد من التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال افتتاح مكتبين جديدين للشركة في سنغافورة وبكين. نهدف من خلال هذا التوسع إلى تقديم أفضل المشاريع الفاخرة إلى أصحاب الثروات والعملاء الباحثين عن أعلى معايير الفخامة والجودة، وهو ما يتماشى مع جوهر علامة داماك. نتطلع قدماً إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا هناك، لتقديم أفضل المنتجات إلى السوق، بما يعزز من نمو محفظتنا العقارية المتنوعة".

تضم محفظة داماك اليوم أكثر من 75 برجاً، ومبانٍ سكنية تحمل توقيع علامات تجارية عالمية، ومجتمعات سكنية رئيسية، وعدد من الفنادق والشقق الفندقية التي تتوزع على 12 مدينة عالمية أبرزها دبي، ولندن، وتورنتو، والرياض. يُعد برج "داماك تاور ناين إلمز" في لندن من أبرز المشاريع العالمية للشركة، وهو أول برج سكني فاخر يحمل علامة فيرساتشي في أوروبا. كما تضم المحفظة مشاريع رائدة في دبي أبرزها: برج "صفا تو دي جريسوغونو"، المطل على قناة دبي المائية، و"كانال كراون" من دي جريسوغونو، ومجتمع داماك لاجونز المستوحى من نمط الحياة المتوسطية، وهو أول مجتمع حاصل على شهادة (LEED) البلاتينية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن برنامج "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي". بالإضافة إلى ذلك، تضم محفظة داماك مشروعاً واعداً في مدينة ميامي الأمريكية من تصميم "زها حديد للهندسة المعمارية"، ومنتجع فاخر في المالديف بالشراكة مع مجموعة ماندارين أورينتال، والذي من المنتظر أن يضع معايير جديدة للفخامة في قطاع الضيافة الفاخرة.

من جانبه، علّق أنسون تاي، المدير الشريك في شركة SRI للوساطة العقارية في سنغافورة قائلاً: "تواصل مدينة دبي وسوقها العقاري جذب المستثمرين من سنغافورة وسائر أسواق آسيا والمحيط الهادئ، لا سيّما مع الخبرة الكبيرة التي باتت تتمتع بها شركات التطوير العقاري في دبي، وقدرتها على تقديم أساليب معيشة فاخرة وجديدة، وتعد داماك من أبرز هذه الشركات، مع امتلاكها لسجل حافل من المشاريع العقارية المتميزة".

بدوره قال ميشيل لونغ، المدير التنفيذي لشركة Senturion العقارية: "كشف تقرير 'تريند لينز' لعام 2023 والذي أصدرته شركة "أجيليتي" للاستشارات في مجال العلامات الفاخرة، أن أكثر من 20% من المليونيرات الصينيين يخططون لزيارة منطقة الشرق الأوسط عام 2024 والاستثمار في قطاع العقارات. بلا شك، توفر دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً استثمارية هائلة، تتميز بعوائد مالية مرتفعة، فضلاً عن وجود الأمان، وامتلاكها لكافة عوامل الاستقرار، ووجود عقارات فاخرة تحمل مزايا عديدة، تقدمها أبرز شركات التطوير العقاري مثل داماك".

هذا وكانت داماك قد أعلنت في شهر ديسمبر عام 2023 عن دخولها سوق الصين عبر مدينة شنغهاي، وذلك للاستفادة من الطلب المتنامي من المستثمرين الصينيين من أصحاب الثروات العالية والملاءة المالية المرتفعة على السوق العقاري في دولة الإمارات عموماً، ومشاريع داماك على وجه التحديد.

يقع مكتب داماك في سنغافورة في برج "آسيا سكوير تاور1"، مارينا فيو، مارينا باي، سنغافورة، الطابق الحادي عشر، وحدة رقم 06.

ويقع مكتب داماك في بكين في برج "إيست تاور"، رقم 1 الطريق الثالث الأوسط الشرقي، بكين، الطابق الرابع، وحدة رقم 03.

ويقع مكتب داماك في شنغهاي في (3 Corporate Avenue)، 168 هوبن رود، منطقة هوانغبو، شنغهاي، الطابق الخامس والعشرون، وحدات رقم 2510-2511.

هذا وتخطط داماك لإبرام المزيد من الشراكات مع شركات الوساطة العقارية، وذلك حسب متطلبات السوق في كلا البلدين.

نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية: www.damacproperties.com .

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