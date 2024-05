阿聯酋成立的 DAMAC Properties 宣布積極的亞太地區擴展計劃並在新加坡和北京開設新辦公室

DAMAC Properties 董事會成員 Abbas Sajwani 表示:「自 2002 年以來,DAMAC Properties 一直是重新定義奢華的代名詞。我們很高興透過最近在北京和新加坡開設的辦事處,將業務進一步擴展至亞太地區。憑藉卓越的 DNA,我們如今的產品已達到國際最高標準。在亞太地區,我們看到眼光獨到且經驗豐富的高價值人士希望購買高端及優質的開發項目以作投資和自住。我們期待與合作夥伴攜手將 DAMAC 備受讚譽的全球投資組合帶到亞太市場。」

現時,DAMAC 的整個投資組合包括超過 75 棟大樓、多個品牌住宅、大型社區、酒店和酒店式公寓,遍佈如杜拜、倫敦、多倫多和利雅德等全球 12 個城市。其中一些全球廣受好評的項目包括歐洲首個 Versace 品牌豪華住宅大樓 DAMAC Tower Nine Elms London、俯瞰著標誌性杜拜運河的 Safa Two by de GRISOGONO,以及以地中海生活方式為靈感的 Canal Crown by de GRISOGONO,這是阿聯酋第一個獲得預認證的 LEED 白金級社區。即將推出的項目包括由 Zaha Hadid Architects 設計的邁阿密公寓,以及與 Mandarin Oriental 合作的馬爾代夫豪華度假村,這將重新定義奢華酒店的標準。

SRI 執行合夥人 Anson Tay 表示:「杜拜的房地產市場和城市對新加坡及整個亞太地區的投資者和居民一直具有吸引力。杜拜領先的開發商很熟悉和了解房地產開發中的奢華工藝。DAMAC 就是一個例子,他們以各種奢華開發項目和投資機會實現承諾。」

Senturion Real Estate 行政總裁 Michael Long 表示:「奢華顧問公司 Agility 的 2023 年 TrendLens 報告顯示,超過 20% 的中國百萬富翁計劃在 2024 年訪問中東,這些消費者已積累足夠資金投資國際房地產。杜拜和阿聯酋可提供高回報、安全、速度、穩定性,DAMAC 這樣的開發商亦提供了擁有真正的奢華和品質的機會。」

新加坡 DAMAC 辦事處位於 Asia Square Tower 1, Marina View, Marina Bay, Singapore, 11th Floor, Unit 06。

北京 DAMAC 辦事處位於北京市東三環中路 1 號東樓 4 樓 03 室。

上海 DAMAC 辦事處地址位於上海市黃浦區湖濱路 168 號企業天地三期 25 樓 2510-2511 室。

在這兩個市場已建立大量代理合作夥伴關係,以管理市場需求。

關於 DAMAC

DAMAC 自 2002 年以來一直處於中東高端房地產市場的前沿,提供屢獲殊榮的住宅、商業和休閒物業,服務地區包括為阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾代夫、加拿大、美國以及英國等地。自那時起,該公司已經交付了約 46,000 套住房。DAMAC 亦與一些世界上最著名的時尚和生活方式品牌聯手,為市場帶來新穎而引人入勝的生活理念,包括與 Versace、Cavalli、de GRISOGONO、Zuhair Murad、Paramount Hotels & Resorts、Rotana 和 Radisson Hotel Group 合作推出的豪華住宅。DAMAC Properties 憑藉一貫的願景和強勁的動力,正在打造中東新一代的豪華生活。

