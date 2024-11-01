دبي تستضيف منتدى "التمويل الإسلامي والعملات الرقمية" في شهر نوفمبر

دبي, إ, 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2024: تعتزم Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، إقامة منتدى حصري لاستكشاف نقاط التقاء التمويل الإسلامي بالعملات الرقمية، وذلك في يوم 18 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 6:00 مساءً ضمن مقرها الرئيسي بإمارة دبي.

وسيجمع هذا المنتدى التعليمي نخبة من المتحدثين بمن فيهم الدكتور محمد يوسف أبو جزر الذي يحمل دكتوراه في الفقه المقارن وشغل سابقاً عضوية مجلس إفتاء رابطة علماء فلسطين والمدير المؤسس لمكتب كريبتو حلال، والدكتور محمد مهدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اكسادو"، وغيرهم. وسيشارك هؤلاء الخبراء البارزون رؤاهم حول أحكام التمويل الإسلامي وقدرة العملات الرقمية على الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويمثل إطلاق منصة Bybit للحساب الإسلامي خطوة هامة تجسد العلاقة بين العملات الرقمية والتمويل الإسلامي، إذ يربط بشكل عالي الكفاءة بين الابتكار والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة فقط على تلبية الطلب المتنامي على خيارات تداول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بين المتداولين المسلمين، بل تنسجم كذلك مع التوجهات الأوسع في المستقبل الرقمي للتمويل الإسلامي.

ويهدف هذا المنتدى لتثقيف أفراد المجتمع وتعزيز تفاعلهم حول منتجات التداول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسلط الضوء على التزام Bybit بتقديم الحلول المالية الشاملة التي تمتثل لأرقى القيم الأخلاقية.

ومن أبرز النشاطات المخطط لها خلال المنتدى:

حوار متعمق حول مبادئ التمويل الإسلامي والاستثمار الأخلاقي.

عرض تقديمي حول الحساب الإسلامي لدى Bybit ، بما يشمل مزاياه، وفوائده، ونقاط البيع الفريدة ضمنه.

عرض حي حول الحساب الإسلامي لاستعراض واجهته التي تتسم بسهولة الاستخدام وتجربة التداول اليسيرة التي يوفرها للمستخدمين.

جلسة أسئلة وأجوبة للإجابة على تساؤلات واستفسارات المشاركين في المنتدى.

ويقدم الحساب الإسلامي من Bybit مجموعة شاملة من منتجات التداول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتيح للمتداولين المسلمين منصة شاملة للتفاعل في سوق الأصول الرقمية. وتم تطوير هذه الخدمة بالتشاور مع ZICO لخدمات الاستشارات الإسلامية وشركة "كريبتو حلال" CryptoHalal لضمان الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية، إذ يضمن الحساب التزام جميع منتجاته لمبادئ التمويل الإسلامي.

للمشاركة في المنتدى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://lu.ma/fci5yk52

#Bybit / #TheCryptoArk

حول Bybit

Bybit هي ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 40 مليون مستخدم وتأسست في عام 2018. وتقدم منصة احترافية تمكن المستثمرين في العملات الرقمية والمتداولين من الوصول لمحرك بحث فائق السرعة، مع خدمة عملاء على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وبدعم لمجتمعها بلغات عديدة. وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول.

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