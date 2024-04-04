دراسة وقت أجرتها جهة خارجية توضح أن جهاز Genius Tracker™ من شركة GameChange Solar أسرع في التثبيت من أجهزة تتبع المحور الواحد المنافسة

تظهر الدراسة الميدانية أن Genius Tracker 1P يتطلب عمالة أقل بنسبة 28% لبنائه مقارنة بمتوسط العمالة اللازمة لثلاثة متتبعين أحاديي الصورة 1P منافسين في السوق .

نورولك، كونيكتيكت، 4 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة GameChange Solar، المورد العالمي الرائد لحلول تتبع الطاقة الشمسية لمحطات الطاقة الكهروضوئية المثبتة على الأرض، نتائج دراسة شاملة لجهات خارجية حول تثبيت أجهزة تتبع الطاقة الشمسية Genius Tracker™، وخلصت الدراسة التي أجرتها شركة Eclipse-M، وهي شركة رائدة في مجال تقديم دراسات الوقت لصانعي القطع الأصلية OEM، إلى أن متتبع Genius Tracker™ يتطلب 28% أقل من العمالة لبنائه مقارنة بمتوسط ثلاثة متتبعين 1P ذوي صلة بالسوق.

استندت دراسة الوقت إلى الملاحظات الميدانية في محطة للطاقة الشمسية بقدرة 456 ميجا واط في تكساس، في منشأة تدريب تابعة لشركة GameChange Solar، وعدد من المشاريع الأخرى التي أجرتها Eclipse-M في الموقع على مدار السنوات الخمس الماضية. ثم تمت مقارنة هذه البيانات بالسجلات التاريخية للأنشطة المماثلة في قاعدة بيانات Eclipse-M للمتتتبعين الآخرين ذوي الصلة بالصناعة. عمل Charles Bishop، نائب رئيس العمليات الميدانية في GameChange Solar، بشكل وثيق مع Eclipse-M خلال فترة ثلاثة أشهر للمساعدة في ضمان حصولهم على بيانات دقيقة من المواقع.

وتضمنت النتائج البارزة للدراسة:

أظهر نظام تتبع Genius Tracker™1P مزايا إنتاجية كبيرة على منافسيه، حيث يحتاج 28% أقل من العمالة لبناء متوسط ثلاثة أجهزة تتبع 1P مشابهة.

يؤدي تركيز GameChange Solar على التجميع المسبق في المصنع وعدد الأجزاء المنخفض نسبيًا إلى تبسيط عمليات التركيب بشكل كبير، وتقليل متطلبات العمالة وتبسيط العمليات اللوجستية ومعالجة المواد.

يوفر نظام SpeedClamp™ تركيب وحدة من خلال مسمارين فقط، بما في ذلك تثبيت مشبك الوحدة نفسها.

يعتبر نظام القيادة وهيكل Genius Tracker™ IP الأفضل في فئته فيما يتعلق بالإنتاجية لكل ميجا واط ( MH/ MW )، وفي الوقت نفسه، فإن تركيب الوحدة يكون أسرع بشكل ملحوظ من أجهزة تتبع 1P الأخرى ذات الصلة بالسوق.

تساهم المزايا المبتكرة مثل نظام تثبيت الأنبوب من قطعتين في التثبيت بشكل أسرع وأكثر دقة، مع تعديلات محتملة في جميع الاتجاهات المطلوبة.

تقدم GameChange Solar للعملاء بوابة حالة الشحن عبر الإنترنت المتقدمة، والتي توفر معلومات لوجستية في الوقت الفعلي وصولاً إلى مستوى محتوى الحاوية وتسهل جدولة الشحن الفعالة للتوافق مع الجداول الزمنية للبناء.

وتشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في هذه الإنتاجية تحسينات في قابلية البناء ومتطلبات الأدوات المبسطة ومكونات فريدة من نوعها وسهلة التركيب وخدمات دعم البناء الشاملة التي تقدمها GameChange Solar .

يمكن أن تقلل طرق البناء الإنسيابي من العمالة بنسبة تصل إلى 40٪ في مواقع الرياح القياسية.

وقال Derick Botha، رئيس العمليات التجارية لشركة GameChange Solar "تُظهر نتائج هذه الدراسة الزمنية التزام GameChange Solar لعملائها في الطريقة التي نبتكر بها كل من كفاءة البناء والخدمات اللوجستية لمتابعي الطاقة الشمسية لدينا. "نحن فخورون بتقديم حل لعملائنا لا يزيد فقط من إنتاج الطاقة ولكن يقلل أيضًا من وقت البناء وتكاليف العمالة".

"تم تعزيز عملية إنشاء التقرير بشكل كبير بدعم فريق GameChange بأكمله، من الميدان إلى C-Suite"، وقال Bill Poulin، الشريك الإداري في Eclipse-M "نقدر تركيز الفريق، الذي ساعدنا على إنشاء تقرير شامل".

التقرير الكامل متاح عند الطلب عن طريق البريد الإلكتروني .[email protected]

لمزيد من المعلومات حول GameChange Solar ونظام Genius Tracker™، يرجى زيارة الموقع .https://gamechangesolar.com/tracker

نبذة عن GameChange Solar

شركة GameChange هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تتبع الطاقة الشمسية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة الشمسية الموزعة على نطاق المرافق والمثبتة على الأرض حول العالم. ساعدنا في إنتاج أكثر من 30 جيجا واط (GW) من أنظمة تتبع الطاقة الشمسية والإمالة الثابتة التي تجمع بين التثبيت السريع والجودة المقبولة والقيمة التي لا تقبل المنافسة من خلال الهندسة الفائقة والتصميم المبتكر والتصنيع بكميات ضخمة. تعمل منتجاتنا على تمكين الألواح الشمسية في محطات الطاقة من تتبع حركة الشمس في السماء وتحسين أداء المحطة مع حماية المجموعة أيضًا من الظروف الجوية الضارة.

نبذة عن Eclipse-M

Eclipse-M هي شركة رائدة مزودة لخدمات دراسات الوقت لصانعي القطع الأصلية OEM وأنظمة البناء الإنسيابي وتدريب الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، بالإضافة إلى أنظمة تنفيذ المشاريع. قدمت Eclipse-M خدماتها لأكثر من 6 جيجا واط (GW) من المشاريع.

للتواصل:

Lisa Andrews

مديرة التسويق

GameChange Solar

[email protected]