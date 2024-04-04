Время установки Genius Tracker™ от GameChange Solar меньше, чем изделий конкурентов

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GameChange Solar

04 Apr, 2024, 05:34 ET

Стороннее исследование показало, что установка трекеров Genius Tracker™ компании GameChange Solar занимает меньше времени, чем одноосных трекеров конкурентов

Исследование в реальных условиях показывает, что трудозатраты на установку Genius Tracker 1P на 28 % меньше среднего показателя для трех конкурирующих одностоечных трекеров, представленных на рынке.

НОРУОЛК, штат Коннектикут, 4 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- GameChange Solar, ведущий мировой поставщик отслеживающих положение солнца решений для наземных фотоэлектрических установок, опубликовал результаты исчерпывающего стороннего исследования времени установки своих солнечных трекеров Genius Tracker™. Исследование, проведенное Eclipse-M, ведущим в отрасли исследователем времени установки комплектного оборудования, показало, что трудозатраты на установку Genius Tracker™ на 28 % ниже среднего показателя для трех одностоечных трекеров, представленных на рынке.

Исследование затрат времени было основано на наблюдениях в полевых условиях на солнечной электростанции мощностью 456 МВт в Техасе, в учебном центре GameChange Solar, а также на объектах нескольких других проектов, которые проводились Eclipse-M на местах установки в течение последних пяти лет. Затем эти данные сравнивали с прошлыми записями об аналогичной деятельности, имеющимися в базе данных Eclipse-M для других трекеров в соответствующей отрасли. Чарльз Бишоп (Charles Bishop), вице-президент компании GameChange Solar по деятельности на объектах клиентов, тесно сотрудничал с Eclipse-M в течение 3 месяцев, чтобы обеспечить получение точных данных на объектах.

Основные результаты исследования включают следующее:

  • Одностоечная система Genius Tracker™ продемонстрировала значительные преимущества по сравнению с конкурентами в плане производительности труда, требуя на 28 % меньше трудозатрат при установке по сравнению со средним показателем для трех одностоечных трекеров, представленных на соответствующем рынке.
  • Ориентация GameChange Solar на предварительную сборку на заводе и сокращение количества деталей значительно упрощает процессы установки, снижая трудозатраты и облегчая логистику и погрузочно-разгрузочные операции.
  • Система SpeedClamp™ предполагает модульную сборку с завинчиванием всего двух болтов на модуль, включая установку крепления модуля.
  • Система привода и конструкция Genius Tracker™ IP считаются лучшими в своем классе по производительности труда на мегаватт (чел. ч/МВт). При этом установка модуля происходит заметно быстрее, чем установка других одностоечных трекеров, представленных на соответствующем рынке.
  • Инновационные особенности, такие как двухкомпонентная система крепления трубы к верху стойки, способствуют более быстрой и точной установке с возможностью регулировки положения во всех необходимых направлениях.
  • Компания GameChange Solar предлагает клиентам воспользоваться передовым онлайн-порталом для отслеживания процесса отгрузки, который позволяет получать логистическую информацию в режиме реального времени до уровня содержимого контейнера и облегчает эффективное планирование отправки грузов в соответствии со сроками строительства.
  • Ключевыми факторами, способствующими такому результату по производительности, являются улучшение технологичности конструкции, упрощение требований к используемому инструменту, уникальные и простые в установке компоненты, а также комплексные услуги по поддержке строительства, предоставляемые GameChange Solar.
  • Методы бережливого строительства позволяют сократить трудозатраты на объектах со стандартными ветровыми нагрузками до 40 %.

«Результаты этого исследования затрат времени демонстрируют преданность GameChange Solar своим клиентам, выражающуюся в подходах к внедрению инноваций для повышения эффективности наших трекеров как с точки зрения сборки, так и логистики, — сказал Дерик Бота (Derick Botha), коммерческий директор GameChange Solar. — Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам решение, которое не только максимизирует выработку энергии, но и сводит к минимуму время сборки и соответствующие трудозатраты».

«Процесс создания этого отчета был значительно усовершенствован благодаря поддержке всей команды GameChange, от работающих на выезде специалистов до высшего руководства компании, — сказал Билл Пулен (Bill Poulin), управляющий партнер Eclipse-M. — Мы оценили целеустремленность команды, которая помогала нам готовить исчерпывающий отчет».

Полный отчет можно получить по запросу, отправленному по адресу [email protected].

Для получения дополнительной информации о GameChange Solar и системе Genius Tracker™ компании, пожалуйста, посетите веб-страницу https://gamechangesolar.com/tracker.

О компании GameChange Solar

GameChange — ведущий мировой поставщик систем слежения за солнцем, которые используются проектах распределенной генерации солнечной энергии для коммунальных нужд и в наземных фотоэлектрических установках по всему миру. Мощность поставленных нами систем с солнечными трекерами и креплением панелей под фиксированным углом превышает 30 ГВт; их объединяет быстрый монтаж, гарантированное качество и уникальная ценность благодаря высокопрофессиональному проектированию, инновационному дизайну и массовому производству. Наша продукция позволяет фотоэлектрическим панелям на солнечных электростанциях отслеживать движение солнца и оптимизировать работу станции, дополнительно защищая установку от вредных погодных условий.

О компании Eclipse-M

Компания Eclipse-M является ведущим в отрасли исследователем трудозатрат на установку комплектного оборудования, бережливых сборочных систем и обучения EPC, а также систем выполнения проектов. Eclipse-M обслуживает проекты суммарной мощностью более 6 ГВт.

Контакты:
Лиса Эндрюс (Lisa Andrews)
директор по маркетингу
GameChange Solar
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg 

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