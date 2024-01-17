دعم Volt لتعهدها بمعالجة البيانات في الوقت الفعلي من دون أي تنازلات عن الجودة، وذلك مع الإصدار V13.1

بيدفورد، ماساشوستس، 17 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- تعدُّ شركة Volt Active Data - (Volt) - منصة اتخاذ القرار الوحيدة التي تعمل في الوقت الفعلي، والمصممة لدعم زمن الوصول ومدى التوسع والاتساق واستيفاء متطلبات المعالجة السحابية/الحافة لتطبيقات المؤسسات الحديثة، وقد أعلنت اليوم عن إمكانات جديدة مهمة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي من خلال الإصدار V13.1.

وقال ديفيد فلاور (David Flower)، الرئيس التنفيذي لشركة Volt: "هذا تحديث جديد ضخم بالنسبة لنا يزيد من الميزة التنافسية التي نضعها بين أيدي عملائنا. لقد أوضحنا دائمًا، بكل صراحة، أننا المنصة الحقيقية الوحيدة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي للمؤسسات الحديثة، وهذا الإصدار يثبت هذا الإيضاح ويؤكده."

يقدم الإصدار V13.1 عددًا من الميزات الجديدة، من بينها:

الترقيات داخل الخدمة: أي القدرة على تحديث العقد في أثناء تشغيلها. دعم وحدة المعالجة المركزية ARM64. التخفيض المرن لأحجام مجموعات Kubernetes.

تتيح الترقيات التي تتم في أثناء الخدمة للعملاء الاستمتاع بـ "التوفر المضمون دومًا" في أثناء تحديث العقد (الواحدة تلو الأخرى)، من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل أي شيء. وبمجرد أن يتم تحديث جميع العقد، تصبح ميزات الإصدار الجديد نشطة.

يعني دعم ARM أن تطبيق Volt يمكن تشغيله هو نفسه من دون إجراء تعديل على أي شيء، بدءًا من Raspberry Pi أقوى خادم Graviton من AWS، مع الاستمرار في التوفير في تكاليف التشغيل لتكون أقل من الأنظمة الأخرى على نحو كبير. وفضلاً عن هذا، تتمتع منصة Volt Active Data Platform على ARM بوظائف المؤسسة نفسها، تمامًا مثل الإصدار x86 الخاص بها.

وكل هذا إلى جانب أن الإصدار V13.1 يتيح لمستخدميه أيضًا النمو بشكل مرن أو تقليص مساحة مجموعات Kubernetes. يُعرف تقليص مساحة المجموعة بأنه مجرد مسألة تعيين لعدد النسخ المتماثلة إلى القيمة المناسبة. (يمكنك فقط تقليص مساحة المجموعة بمقدار K+1 من العُقد في كل مرة.) بمجرد البدء، يقوم عامل Volt بأتمتة العملية ويوفر معلومات الحالة بشكل دوري من خلال أحداث Kubernetes وخصائص الكائن.

أضاف فلاور قائلاً: "نحن متحمسون لما ستقدمه هذه الميزات الجديدة لعملائنا. ونعني بذلك وقت تشغيل مضمونًا، ومستوى جديدًا تمامًا من الأداء، وأهم من ذلك: الاطمئنان إلى أن تطبيقاتهم ستعمل دائمًا بالقدرة المثلى في الوقت الفعلي."

لمعرفة التفاصيل الكاملة عن الإصدار V13.1 من Volt، تفضل بقراءة المدوَّنة.

معلومات عن Volt Active Data

تضع منصة Volt Active Data بين أيدي الشركات إمكانية الانتفاع من القيمة الكاملة لبياناتها وتطبيقاتها، وهذا من خلال تمكين التوسع من دون المساس بالسرعة أو الدقة أو الاتساق. وبالاعتماد على مجموعة تكديس مبسطة وطبقة استيعاب سابقة لاتخاذ الإجراء يمكنها تنفيذ قرارات في أقل من 10 مللي ثانية، فإن البنية الأساسية الفريدة التي تتمتع بها Volt تضمن عدم التناول عن الجودة، وتمنح المؤسسات القدرة على تعظيم عائد الاستثمار لشبكات الجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI/ML) وغيرها من مواطن الاستثمار، وتضمن "توافرًا مضمونًا دومًا" في وقت التشغيل، وتمنع الاحتيال والتدخلات، وتعمل على توفير مشاركة عملاء مخصصة للغاية، وتقلِّص التكاليف التشغيلية.

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