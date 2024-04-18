دمج شركتي Huma Finance وArf لتحويل التمويل العالمي من خلال ترميز الأصول الحقيقية

ستعمل الشركة المدمجة على جعل المدفوعات عبر الحدود وترميز الأصول أكثر سهولة من خلال الشفافية والكفاءة في الوقت الحقيقي والثقة في تقنية البلوكتشين

سان فرانسيسكو، وزوغ، سويسرا،, 18 أبريل 2024 /PRNewswire/ - أعلنت اليوم كل من شركة Huma Finance، وهي منصة ترميز رائدة تركز على التأثير الحقيقي في العالم، وشركة Arf، وهي منصة عالمية لخدمات المعاملات توفر سيولة قابلة للتطوير للمؤسسات المالية، عن اندماج الشركتين لتوسيع الخدمات المالية العالمية المدعومة بتقنية البلوك تشين. وتتوقع الشركة الجديدة أن يتجاوز حجم السيولة على السلسلة 3 مليارات دولار بنهاية عام 2024.

Industrial decarbonisation has started but needs to accelerate to meet 2030 targets.

تُعد حركة الأموال العالمية محركًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، ومع ذلك فهي لا تزال نظامًا مرهقًا من مراكز المقاصة، ومتطلبات رأس المال لكل سوق على حدة، واللوائح الخاصة بكل بلد على حدة. في الوقت الحالي، هناك 4 تريليونات دولار[1] محجوزة في حسابات الخزينة، وهو عبء ضخم ولكن خفي على المؤسسات المالية وصناعة المدفوعات العالمية. في عام 2023، دخلت الشركتان في شراكة لحل هذه المشكلة، بدعم من مؤسسة Stellar Development Foundation، من خلال توفير حل للسيولة عند الطلب مدعومًا بترميز الأصول في العالم الحقيقي وعملة Circle المستقرة USDC، مما يتيح أكثر من مليار دولار من المدفوعات عبر الحدود. ومنذ ذلك الحين، استمر الطلب غير المسبوق من كبرى شركات المدفوعات العالمية في الارتفاع، حيث بلغ حاليًا 500 مليون دولار شهريًا.

واستشرافًا للمستقبل، فإن بناء قدرات السيولة لدى Arf على منصة Huma سيمكن المؤسسات المالية من تقديم مدفوعات تجارية واستهلاكية ذات تأثير وكفاءة أكبر من خلال إزالة متطلبات رأس المال العامل. ستستمر شركتا Arf وHuma في توسيع نطاق حلول السيولة لديهما لتشمل حالات الاستخدام المجاورة أيضًا.

قال علي إرحات نالبانت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Arf: "تأسست Arf بهدف وضع الأساس لنظام مالي يسهل الوصول إليه واستخدامه من قبل المليارات من الناس على مدار العقد المقبل". "نحن متحمسون للانضمام إلى Huma لدمج منصتنا للسيولة مع بروتوكول البلوكتشين القائم على الأصول في العالم الحقيقي الخاص بـ Huma، مما يتيح للمؤسسات المالية تحقيق وعد البلوكتشين مع الشفافية والامتثال الكامل."

يقول إربيل كارامان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Huma Finance: "تتمثل مهمة Huma في تضخيم التأثير الحقيقي لتكنولوجيا البلوك تشين في العالم الحقيقي". "يعتمد حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم على المدفوعات الدولية، وهو رقم من المتوقع أن ينمو بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون رقميًا. ومن خلال الدمج مع Arf، نأمل في إحداث تأثير أكبر وملموس على الشمول المالي، وتوفير البنية التحتية لحلول سيولة سريعة وشفافة وسهلة المنال."[2]

حول Huma Finance: تُعد Huma Finance، التي أنشأها رواد الأعمال المتسلسلون والمتمرسون في مجال التكنولوجيا المالية والائتمان، منصة الترميز الرائدة في مجال الترميز لتحقيق تأثير حقيقي في العالم. فمنذ إطلاقها في مايو 2023، مكّنت منصة Huma من تمكين الحلول المبتكرة في تمويل المدفوعات عبر الحدود وتمويل سلسلة التوريد والتمويل الأخضر والإقراض الأصغر.

حول Arf: Arf هي منصة عالمية لخدمات المعاملات توفر سيولة قابلة للتوسع للمؤسسات المالية. وقد حصل نهج Arf المبتكر على جائزة "أفضل مبادرة إقراض" من PAY360، كما حصل على مركز بين "أكثر 30 شركة واعدة في مجال المدفوعات عبر الحدود" من قبل FXC Intelligence. يقع المقر الرئيسي لشركة Arf في سويسرا، وهي عضو في جمعية معايير الخدمات المالية VQF.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2388986/Huma_Finance_and_Arf_Founders.jpg

[1] McKinsey & Company ، تقرير ماكينزي للمدفوعات العالمية لعام 2020 ، 1 أكتوبر 2020