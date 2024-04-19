Huma Finance ve Arf, Gerçek Dünya Varlık Tokenizasyonu Yoluyla Küresel Finansı Dönüştürmek İçin Birleşiyor

Birleşen şirket, blockchain teknolojisinin şeffaflığı, gerçek zamanlı verimliliği ve güveni ile sınır ötesi ödemeleri ve varlık tokenizasyonunu daha erişilebilir hale getirecek

SAN FRANCISCO ve ZUG, İsviçre, 19 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Bugün, gerçek dünya etkisine odaklanan lider bir tokenleştirme platformu olan Huma Finans ve finansal kurumlar için ölçeklenebilir likidite sağlayan küresel bir işlem hizmetleri platformu olan Arf, şirketlerin küresel blok zinciri destekli finansal hizmetleri genişletmek için birleştiklerini duyurdu. Yeni şirket, 2024 yılı sonuna kadar zincir üstü likidite hacminin 3 milyar doları aşmasını bekliyor.

Huma Finance & Arf Founders

Küresel para hareketi kritik bir ekonomik itici güçtür, ancak takas odaları, pazar bazında sermaye gereklilikleri ve ülkeye özgü düzenlemelerden oluşan hantal bir sistem olmaya devam etmektedir. Şu anda 4 trilyon dolar[1] hazine hesaplarında kilitli tutulmaktadır; bu da finans kurumları ve küresel ödeme sektörü için büyük ama gizli bir işletme sermayesi yüküdür. 2023 yılında şirketler, Stellar Development Foundation'ın desteğiyle, gerçek dünya varlık tokenizasyonu ve Circle'ın stablecoin USDC'si tarafından desteklenen isteğe bağlı bir likidite çözümü sağlayarak bu sorunu çözmek için ortaklık kurdu ve 1 milyar dolardan fazla sınır ötesi ödeme yapılmasını sağladı. O zamandan bu yana, büyük küresel ödeme oyuncularından şu anda ayda 500 milyon dolar düzeyinde eşi benzeri görülmemiş bir talep gelmeye devam ediyor.

İleriye bakıldığında, Arf'ın likidite yeteneklerini Huma platformu üzerine inşa etmek, finansal kuruluşların işletme sermayesi ihtiyacını ortadan kaldırarak ticari ve tüketici ödemelerini daha önemli etki ve verimlilikle sunmalarını sağlayacaktır. Arf ve Huma, likidite çözümlerini bitişik kullanım alanlarına da genişletmeye devam edecek.

Arf'ın kurucu ortağı ve CEO'su Ali Erhat Nalbant, "Arf, önümüzdeki on yıl içinde evrensel olarak daha erişilebilir ve milyarlarca kişi tarafından kullanılabilecek bir finansal sistemin temelini atmak amacıyla kuruldu" dedi. "Likidite platformumuzu Huma'nın gerçek dünyadaki varlığa dayalı blockchain protokolü ile entegre etmek için Huma'ya katılmanın heyecanını yaşıyoruz, ve finans kurumlarının onchain şeffaflığı ve tam uyumluluk ile blockchain vaadini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz."

Huma Finance'in kurucu ortağı ve eş CEO'su Erbil Karaman, "Huma'nın misyonu, blockchain teknolojisinin gerçek dünyadaki etkisini arttırmaktır" dedi. "Dünya çapında yaklaşık bir milyar insan uluslararası ödemelere bağımlı durumda ve bu rakamın, dijital ortamda çalışan daha fazla insan da dahil olmak üzere birçok faktör nedeniyle artması bekleniyor. Arf ile birleşerek hızlı, şeffaf ve erişilebilir likidite çözümleri için altyapı sağlayarak finansal kapsayıcılık üzerinde daha büyük ve somut bir etki yaratmayı umuyoruz."[2]

Huma Finans Hakkında: Seri girişimciler, fintech ve kredi uzmanları tarafından kurulan Huma Finance, gerçek dünyada etki yaratan lider tokenizasyon platformudur. Huma platformu, Mayıs 2023'teki lansmanından bu yana sınır ötesi ödeme finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, yeşil finansman ve mikro kredilendirme alanlarında yenilikçi çözümleri güçlendirmiştir.

Arf Hakkında: Arf, finansal kurumlara ölçeklenebilir likidite sağlayan küresel bir işlem hizmetleri platformudur. Arf'ın yenilikçi yaklaşımı, PAY360'ın "En İyi Kredi Verme Girişimi" ödülünü kazandırdı ve FXC Intelligence tarafından "En Çok Gelecek Vaad Eden 30 Sınır Ötesi Ödeme Şirketi" arasında yer almayı sağladı. Merkezi İsviçre'de bulunan Arf, VQF Finansal Hizmetler Standartları Birliği'nin üyesidir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2388986/Huma_Finance_and_Arf_Founders.jpg

[1] McKinsey & Company, 2020 McKinsey Küresel Ödemeler Raporu, 1 Ekim 2020

[2]Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, 15 Haziran 2019