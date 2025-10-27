دور المدينة المنورة في تحقيق رؤية السعودية 2030

" أكسفورد للأعمال " و " هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة " في تقرير مشترك عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية, 27 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- يتناول تقرير مجموعة "أكسفورد للأعمال" التحولات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة الحافلة بالتاريخ.

يحمل التقرير عنوان " آفاق مشرقة : التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة " ، ويستعرض التزام المنطقة بتعزيز جودة الحياة ورفاهية السكان، وتنويع الاقتصاد، وتطوير المناطق الحضرية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

في سبيل تحقيق رفاهية السكان والمقيمين في المنطقة، يستعرض التقرير النقلة النوعية في الخدمات العامة في المنطقة من خلال التكنولوجيا، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز البنية التحتية . حيث يتماشى هذا التحول الرقمي الاستراتيجي مع الأهداف الوطنية الموضحة في رؤية 2030 ، مما يجعل المدينة المنورة نموذجاً للتقدم في المملكة .

وفي سياق تطوير عدد من المشاريع الحضرية الطموحة، يتناول التقرير كيف تحافظ المدينة المنورة على التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي واحتضان الابتكارات المستقبلية . هذا النهج المتوازن يعكس التزام المملكة الأوسع بالحفاظ على الثقافة مع التحرك نحو التحديث والتطوير .

ومن جانب آخر، يستعرض التقرير الابتكارات في المدن الذكية وتحديثات النقل العام التي تحسن جودة الحياة للسكان وتعزز الإنتاجية الاقتصادية . كما يسلط الضوء على التقدم المحرز في تنويع اقتصاد المنطقة وتطوير صناعات ذات قيمة عالية جديدة .

يخلص التقرير إلى أن المدينة المنورة تبرز كاقتصاد إقليمي ديناميكي يشمل قطاعات متنوعة مثل السياحة، والترفيه، والتعدين، والتصنيع، والزراعة، والعقارات .

إلى ذلك، أكد معالي المهندس : فهد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة، أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المدينة المنورة في تحقيق الطموحات التنموية الطويلة الأمد للمملكة العربية السعودية .

وأضاف : " يساهم تطوير المدينة المنورة بشكل مباشر في تحقيق رؤية 2030 ، حيث تعد في صميم برنامجي الرؤية جودة الحياة وخدمة ضيوف الرحمن، وكذلك تساهم في تحقيق في برامج الرؤية الأخرى ". وأشار إلى أن هذه الخطة الوطنية الطموحة تهدف إلى تحويل السعودية إلى اقتصاد متنوع ومعتمد على المعرفة، والمدينة المنورة لها دور فريد في هذه العملية .

وأوضحت بشرى كاراجادغ، مدير المكتب لمجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة العربية السعودية ، أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة تتطور بوتيرة سريعة، وأن التقرير أظهر أن المشاريع التطويرية تُنفذ بتوافق مع التراث الديني والثقافي للمنطقة .

وأضافت : " من خلال استكشاف تعقيدات المشهد الاقتصادي في المدينة المنورة، هدفنا هو تمكين القراء من فهم الموقع الاستراتيجي للمنطقة في الساحة الاقتصادية الوطنية والعالمية، حيث تستفيد من نقاط القوة التاريخية لتوليد محركات نمو جديدة . هذا التقرير يعكس التزامنا المستمر بنقل التحديثات عن الأسواق الناشئة ."

يشكل التقرير الخاص عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة جزءاً من سلسلة تقارير مخصصة تعمل مجموعة أكسفورد للأعمال على إعدادها بالشراكة مع شركائها، إلى جانب أدوات بحثية أخرى ذات صلة، بما في ذلك تقارير الذكاء البيئي، وتقارير الجاهزية المستقبلية، ومقالات، وتوقعات النمو والتعافي .

تم تطوير تقرير " آفاق مشرقة : التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة " بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهو متاح الآن لعرضه وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني : https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-navigating-saudi-arabia-al-madinah-socio-economic-transformation-focus-report/

