دينة لومي تستضيف قادة الطيران الأفريقي في مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي لعام 2026

لومي، توغو, 8 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) عن هيكل برنامج المؤتمر، وأكدت المتحدثين رفيعي المستوى والأولويات الإستراتيجية لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي لعام 2026، الذي سيُقام في لومي، بدولة توغو، خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026.

ويُنظم المؤتمر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتحت الرعاية السامية لفخامة السيد Faure Essozimna Gnassingbé، رئيس مجلس جمهورية توغو، حيث سيشكّل منصة قارية لتسريع تنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM) ودفع أجندة تكامل قطاع الطيران في أفريقيا.

African Air Transport Convention & Expo 2026 Programme

المزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل متاحة على: https://afcac-expo.vercel.app/

سيستقطب الحدث أكثر من 500 مشارك على مدار خمسة أيام، مع التركيز على 7 محاور للطيران و12 هدفًا إستراتيجيًا، جامعًا الحكومات والجهات التنظيمية وشركات الطيران والمطارات والمستثمرين ومؤسسات التنمية وأصحاب المصلحة في صناعة الطيران من مختلف أنحاء أفريقيا، إلى جانب شركاء دوليين.

من بين المشاركين رفيعي المستوى الذين تأكد حضورهم: سعادة السيدة Lerato Dorothy Mataboge، مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وسعادة السيد Wamkele Mene، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وسعادة السيدة Nardos Bekele-Thomas، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي – نيباد (AUDA-NEPAD).

كما سيشهد المؤتمر أيضًا مشاركة الأمين العام للجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)، وممثلين عن حكومة جمهورية توغو، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمجلس الدولي للمطارات – أفريقيا (ACI Africa)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

سيُخصص كل يوم من أيام المؤتمر الخمسة لمحور رئيسي:

اليوم الأول: الافتتاح رفيع المستوى، وتنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي ( SAATM )، وإتاحة النقل الجوي بأسعار معقولة

اليوم الثاني: الشحن الجوي وتطوير خطوط النقل الجوي المعتمدة على الممرات الجوية، والتنقل السلس والتسهيلات، وتعزيز الاستثمار في صناعة الطيران والبنية التحتية

اليوم الثالث: الاستثمار في الطيران، والبنية التحتية، واستدامة النقل الجوي

اليوم الرابع: الابتكار، والتكنولوجيا، ورأس المال البشري

اليوم الخامس: اعتماد المخرجات، وتعزيز الشراكات، والختام

سيُنظم البرنامج من خلال موائد مستديرة وزارية، ومنتديات سياسات رفيعة المستوى، وحوارات تنفيذية، وورش عمل فنية، ومفاوضات ثنائية، وعيادات مشاريع، واجتماعات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات (B2G)، إضافة إلى جلسات استثمارية.

ستركز المناقشات الرئيسية على خفض الضرائب والرسوم والتكاليف، وتحسين الربط الجوي داخل أفريقيا، وتعزيز تمويل البنية التحتية للطيران، ودفع التحول الرقمي، ودعم تطوير وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون، بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وأجندة 2063.

قالت السيدة Adefunke Adeyemi، الأمينة العامة للجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC): "هذا الحدث أكثر من مجرد تجمع؛ إنه لحظة فارقة للطيران الأفريقي. فهو المكان الذي يلتقي فيه الطموح بالفعل: تعزيز الربط الجوي، وتسريع الاستثمارات، وبناء سوق أفريقية متكاملة بحق للنقل الجوي تدفع التجارة والفرص والازدهار المشترك عبر القارة".

وبحسب اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)، من المتوقع أن يحقق المؤتمر نتائج قارية رئيسية تشمل: إعلان لومي الوزاري، وإطلاق منصة تطوير المسارات الأفريقية (ARDP)، وإنشاء خطوط استثمار جديدة، وتعزيز آليات التعاون لدعم سوق طيران أفريقية أكثر تنافسية وتكاملًا.

للمزيد من المعلومات: https://afcac-expo.vercel.app/#register

نبذة عن اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)

اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) هي الوكالة التابعة للاتحاد الأفريقي والمسؤولة عن تنسيق سياسات الطيران المدني وتطويره في أفريقيا. وبصفتها الجهة التنفيذية لمبادرة السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، تقود اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) الجهود الرامية إلى تحرير سوق النقل الجوي في أفريقيا بما يتماشى مع أهداف التكامل والتنمية المستدامة للقارة ضمن أجندة 2063.

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