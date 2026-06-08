Lomé accueillera les leaders de l'aviation africaine à l'occasion de la convention et de l'exposition sur le transport aérien en Afrique 2026

LOMÉ, Togo, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Commission africaine de l'aviation civile (AFCAC) a annoncé la structure du programme, les conférenciers de haut niveau confirmés et les priorités stratégiques de la Convention et de l'Exposition sur le transport aérien africain 2026, qui se tiendra du 15 au 19 juin 2026 à Lomé, au Togo.

African Air Transport Convention & Expo 2026 Programme

Organisée en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et sous le Haut Patronage de S.E. Selon Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise, la convention servira de plateforme continentale pour accélérer la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain (SAATM) et faire progresser le programme d'intégration de l'aviation en Afrique.

De plus amples informations et l'inscription sont disponibles à l'adresse suivante https://afcac-expo.vercel.app/

L'événement réunira plus de 500 participants, 5 jours de convention, 7 thèmes d'aviation et 12 objectifs stratégiques, rassemblant des gouvernements, des régulateurs, des compagnies aériennes, des aéroports, des investisseurs, des institutions de développement et des acteurs du secteur de l'aviation de toute l'Afrique et des partenaires internationaux.

Parmi les participants de haut niveau confirmés figurent S.E. Mme Lerato Dorothy Mataboge, commissaire chargée des infrastructures et de l'énergie à la Commission de l'Union africaine, H.E. M. Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), et S.E. Mme Nardos Bekele-Thomas, directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD (AUDA-NEPAD).

La convention verra également la participation du secrétaire général de l'AFCAC, de représentants du gouvernement de la République du Togo, de l'OACI, de l'ACI Afrique et de l'IATA.

Chacun des cinq jours sera consacré à un thème particulier :

Jour 1 : Ouverture à haut niveau, mise en œuvre du SAATM et accessibilité financière du transport aérien

Jour 2 : Développement du fret aérien et des corridors, mobilité sans rupture et facilitation, promotion de l'industrie aéronautique et des investissements dans les infrastructures

Jour 3 : Investissements dans l'aviation, infrastructures et durabilité du transport aérien

Jour 4 : Innovation, technologie et capital humain

Jour 5 : Validation des résultats, consolidation et clôture du partenariat

Le programme sera structuré autour de tables rondes ministérielles, de forums politiques de haut niveau, de dialogues exécutifs, d'ateliers techniques, de négociations bilatérales, de cliniques de projets, de réunions B2B et B2G et de sessions d'investissement.

Les principales discussions porteront sur la réduction des taxes, des redevances et des charges, l'amélioration de la connectivité intra-africaine, le renforcement du financement des infrastructures aéronautiques, l'avancement de la transformation numérique et le soutien au développement de carburants aéronautiques durables et de carburants aéronautiques à faible teneur en carbone, alignés sur l'AfCFTA et l'Agenda 2063.

"Cet événement est plus qu'un rassemblement, c'est un moment décisif pour l'aviation africaine. C'est là que l'ambition rencontre l'action : renforcer la connectivité, accélérer les investissements et construire un marché du transport aérien africain véritablement intégré qui stimule le commerce, les opportunités et la prospérité partagée à travers le continent". Ms. Adefunke Adeyemi, secrétaire général, AFCAC

Selon l'AFCAC, la convention devrait déboucher sur des résultats clés à l'échelle du continent : La déclaration ministérielle de Lomé, le lancement de la plateforme de développement des routes africaines (ARDP), de nouvelles lignes d'investissement et des mécanismes de coopération renforcés pour soutenir un marché africain de l'aviation plus compétitif et plus intégré.

Informations complémentaires : https://afcac-expo.vercel.app/#register

À propos de AFCAC

L'AFCAC est l'agence de l'Union africaine chargée de la coordination et du développement de la politique de l'aviation civile en Afrique. En tant qu'agence d'exécution du SAATM, l'AFCAC dirige les efforts visant à libéraliser le marché du transport aérien en Afrique, conformément aux objectifs d'intégration et de développement durable du continent dans le cadre de l'Agenda 2063.

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