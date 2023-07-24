رحبت شركة JA Solar بشركة AMEA Power لمناقشة تعميق العلاقات بين الشركتين

بكين، 24 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- في الرابع من يوليوز/تموز، رحب السيد باوفانج جين، رئيس JA Solar، وتوني تشو، نائب رئيس JA Solar، بالسيد حسين النويس، رئيس AMEA Power، ووفده في مقر JA Solar في بكين لمناقشة وتقوية العلاقات والتعاون بين الشركتين

JA Solar Welcomes AMEA Power Delegation to Discuss Deepening Ties JA Solar and AMEA Power have built a deep partnership through their cooperation

AMEA Power هي واحدة من أكبر المطورين في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، لها العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى على نطاق جيجاوات قيد التشغيل وقيد الإنشاء وقيد التطوير. في السابق، دخلت شركة JA Solar في شراكة مع AMEA Power لتزويد 560 ميجاوات من الوحدات عالية الكفاءة لمشروع Kom Ombo Abydos في مصر. من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع، الذي بدأ في إنجازه في يناير/كانون الثاني 2023، في غضون 19 شهرًا. عند اكتماله، سيكون أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية (PV) في إفريقيا وسيلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز تنويع هيكل إمدادات الطاقة المحلية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة منخفضة الكربون والخضراء.

خلال الاجتماع، قال جين والنويس بأن شركتي JA Solar وAMEA Power قد أقامتا شراكة عميقة من خلال تعاونهما، وستعمل الشركتان معًا لتسريع استكمال مشروع Kom Ombo Abydos في مصر.

يعد الاجتماع بين JA Solar وAMEA Power علامة فارقة في تطوير الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ستساهم الشراكة بين هاتين الشركتين الرائدتين في صناعة الطاقة الكهروضوئية بلا شك في نمو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مما يعود بالفائدة على الصناعة العالمية ككل.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2148111/JA_Solar_and_AMEA_Power_have_built_a_deep_partnership_through_their_cooperation.jpg

للتواصل: أوريانا تشانغ، هاتف رقم: 1697*1063611888-86، بريد إلكتروني: [email protected]

JA Solar Technology Co., Ltd. SOURCE