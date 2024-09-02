رحلة الابتكار تنطلق قريبا من "نجوم العلوم" في موسمه السادس عشر

مسيرة الإبداع والتحوّل مستمرة مع برنامج مؤسسة قطر للابتكار العلمي

الدوحة، قطر, 2 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في موسمه السادس عشر، يعود "نجوم العلوم" برنامج الابتكار الأطول عرضًا في العالم العربي، ليواصل إلهام جمهور متابعيه وتحفيز المزيد من الابتكارات. تنطلق النسخة الجديدة للبرنامج التعليمي والترفيهي الذي تقدمه مؤسسة قطر ابتداءً من السبت 7 سبتمبر 2024، حيث سيتم بث أولى حلقات الموسم السادس عشر عبر عدة قنوات تلفزيونية وعبر منصات البرنامج على الإنترنت.

Catch Stars of Science season 16 on television and online from 7 September 2024. Watch Arab innovators compete to win the title of Top Arab Innovator this season 16 of Stars of Science. A contestant presents her innovative concept to the jury during the casting of Stars of Science season 16.

سيتم اختيار سبعة مشتركين من جميع أنحاء العالم العربي إلى استوديوهات برنامج "نجوم العلوم"، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر ومركز ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا. وعلى مدار 12 أسبوعًا، وبإرشاد ودعم، سيتنافسون على تطوير وصقل واختبار ابتكاراتهم، بهدف الفوز بلقب أفضل مبتكر عربي وحصة من الجائزة الكبرى.

منذ بداياته في عام 2009، تولى برنامج "نجوم العلوم" مهمة دعم وتحفيز إبداعات جيلًا من المبتكرين العرب، ومساندتهم في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتحويل أفكارهم إلى حلول قائمة على أسس علمية تخدم مجالات الحياة كافة، بدءًا من تطوير أنظمة الرعاية الصحية والتقنيات المستدامة ووصولًا إلى إنجازات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويتجسد تاريخ البرنامج في نخبة خريجيه، الذين استطاعوا تحقيق نجاحات مميزة، من خلال ابتكارات وصلت الى العالمية.

وعودة إلى الموسم الخامس عشر للبرنامج، الذي اختُتِم بفوز محمد عباس البومجداد صاحب ابتكار "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية" للحد من مخاطر صناعة البناء وتعزيز السلامة والكفاءة في مواقع العمل، يعلق البومجداد على مشاركته قائلاً: "لقد أتاح لي برنامج "نجوم العلوم" الفرصة لتحويل ابتكاري من فكرة إلى واقع. إنه ليس برنامج تلفزيوني فحسب، بل هو حركة توحد المخترعين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. لقد تلقيت دعمًا لا يقدر بثمن، وأخوض حاليا مرحلة جديدة لتطوير وتحسين ابتكاري."

أما خريج الموسم العاشر أحمد زحلان، طالب الدكتوراة والباحث الزائر بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمتخصص في مجال الشركات الناشئة التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية، فيكشف عن دور "نجوم العلوم" في دعم مسيرته الريادية قائلًا: "لقد لعب البرنامج دورًا محورياً في تطوير مسيرتي المهنية، حيث أتاح لي فرصة السفر والحصول على أفضل المنح الدراسية مثل "منحة فولبرايت"، كما تحولت في رسالة الدكتوراة خاصتي من علوم التكنولوجيا إلى مجال الابتكار والإدارة. وعلى الرغم من أنني لم أطرح ابتكاري في السوق، إلا أن هذه التجربة أحدثت تحولاً جذريا في مساعيَّ للحصول على درجة الأستاذية وتدريس ريادة الأعمال. أتطلع إلى مشاركة الخبرات المكتسبة من البرنامج وما بعده من تجارب خلال أبحاثي ومع الطلاب."

وحيث اقتُرن حضوره ببرنامج "نجوم العلوم"، على مدار 16 موسماً، يصف مقدم البرنامج خالد الجميلي "نجوم العلوم" قائلًا: "على الرغم من كون "نجوم العلوم" برنامج تلفزيوني وليس مسرعة أعمال، إلا أنه يعد نقطة تحول غاية في الأهمية في مسيرة العديد من المبتكرين، الذين أظهروا موهبة فريدة عبر إبداعاتهم. إنني حقا فخوراً بكوني جزءًا من هذا البرنامج الهادف والمحفز للتقدم الإجتماعي الذي يدفع عجلة التطوير على مستوى العالم عبر ابتكارات وحلول لتحسين نمط حياة الناس."

انضموا الينا وشاركونا رحلة حافلة بالإبداعات والاكتشاف العلمي، مع تحدياته ونجاحات المتسابقين في تحويل أفكارهم إلى نموذج أولي.

سيبث "نجوم العلوم" ابتداءً من السبت 7 سبتمبر، على خمس قنوات عربية وعبر منصات البرنامج على الإنترنت.

يرجى زيارة دليل البثّ للقنوات والتوقيت على: www.starsofscience.com

للتواصل مع المكتب الاعلامي:

أسامة رحال – [email protected]

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 16 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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