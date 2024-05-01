رعاية مرضى السرطان المناسبة للموارد، بما في ذلك تزامن المشكلات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان، والتي سيتم معالجتها خلال الاجتماع في نيروبي

يعمل التعاون الدولي لتحسين نتائج السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على تحديث المبادئ التوجيهية المنسقة للتوافق بشأن العديد من الموضوعات الرئيسة في علم الأورام ، بما في ذلك أفضل طريقة لعلاج مصابي السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية.

Learn more about Allied Against Cancer’s efforts to improve cancer outcomes in Sub-Saharan Africa at alliedagainstcancer.org

نيروبي ، كينيا ، 1 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يجتمع الخبراء المحليون والعالميون في نيروبي ، كينيا لتحديث مبادئ توجيهية للممارسة السريرية كجزء من العمل الجاري مع Allied Against Cancer - وهو تعاون بين الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®) ، تحالف السرطان الأفريقي ((ACC ، جمعية السرطان الأمريكية ((ACS، ومبادرة كلينتون للوصول إلى الصحة (CHAI). يجمع الاجتماع لفيفًا من الخبراء لتحديث المبادئ التوجيهية المنسقة NCCN Harmonized Guidelines™ لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، والتي تضم تحديثات لعلاج السرطان لدى مصابي فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من المواضيع الهامة. يستمر الحدث من 1 إلى 3 مايو 2024.

تتوفر المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مجانًا على NCCN.org/harmonized أو عبر ‏تطبيق NCCN Guideline®

"تؤثر المبادئ التوجيهية المنشورة بشكل مباشر على تحسين علاج السرطان للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال تخفيف مخاوف تفاعلات الأدوية وتأكيد سلامة وضرورة العلاجات الشائعة الاستخدام ،" قال Warren Phipps ،دكتوراة وماجستير الصحة العامة؛ المدير الطبي ، Uganda Cancer Institute – Fred Hutch Collaboration. "تحدث العديد من أنواع السرطان بشكل متكرر لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما في ذلك أنواع السرطان التي يزيد احتمالية حدوثها بسبب الإيدز مثل سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكيِنية، وساركوما كابوسي ، وسرطان عنق الرحم الغازي. كما أن السرطانات غير المرتبطة بالإيدز آخذة في الارتفاع ضمن هذه الفئة السكانية مع تحسن علاج الإيدز، مما يؤدي إلى إطالة العمر المتوقع. تعاني أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل غير متناسب من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، مما يجعل هذه المبادئ التوجيهية الخاصة بالمنطقة ضرورية بشكل خاص."

تستخدم المبادئ التوجيهية المنسقة NCCN™ التوصيات المصنفة بالألوان لتحديد أفضل رعاية ممكنة للسرطان عبر مختلف الإعدادات وتوافر الموارد. وهي تستند إلى إرشادات الممارسة السريرية الصادرة عن NCCN في علم الأورام (إرشادات NCCN®) - توصيات توافق آراء الخبراء القائمة على الأدلة التي تحتفظ بها لجان متعددة التخصصات من أبرز الأطباء والباحثين. يلتزم تحالف Allied Against Cancer بتحديث هذه المبادئ التوجيهية المخصصة على الأقل كل عامين، والاجتماع مع أطباء الأورام المحليين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتبادل الخبرات والتجارب.

أكد Shanthi Sivendran طبيب وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال وماجستير في البحوث السريرية ونائب الرئيس الأول لدعم الرعاية السرطانية ، جمعية السرطان الأمريكية "تمنحنا هذه الاجتماعات فرصًا فريدة ومنتجة لتبادل المعرفة عبر مختلف البلدان والتخصصات". "من خلال توحيد أساليب العلاج استنادًا إلى أحدث الأدلة ، يمكننا المساعدة في التأكد من حصول المرضى على رعاية مثالية. توفر هذه المبادئ التوجيهية أيضًا مخططًا لكيفية توسيع نطاق القدرة في المناطق محدودة الموارد."

سيركز اجتماع نيروبي على تحديثات المبادئ التوجيهية المنسقة لـ NCCN™ للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، بالإضافة إلى أنواع السرطان التالية:

سرطان الثدي

ساركوما كابوسي

سرطان المتوسطة الجداري الخبيث

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

سرطان الأنسجة غير معروف المنشأ

سرطان البروستاتا

سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

ورم الغدة الزعترية وسرطان الغدة التوتية

ستُحدث المجموعة أيضًا المبادئ التوجيهية المنسقة من شبكة NCCN™ التي تركز على الوقاية والرعاية الداعمة ، بما في ذلك:

فحص سرطان الثدي وتشخيصه

الوقاية والعلاج من العدوى المرتبطة بالسرطان

الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

يشارك في الاجتماعWilliam J. Gradishar ، دكتوراه في الطب، وRobert H. Lurie المركز الشامل للسرطان بجامعة الشمال الغربي ، رئيس لجنة إرشادات NCCN لسرطان الثدي ، إلى جانب Gregory J. Riely ، طبيب وحاصل على الدكتوراة، مركز Memorial Sloan Kettering Cancer، رئيس لجنة إرشادات NCCN لسرطان خلايا الرئة غير الصغيرة/ و وَرم المتوسِّطَة/ ولجنة سرطان الغدة الزعترية و سرطان الغدة التوتية، Manoj P. Menon ، طبيب وماجستير الصحة العامة، مركز Fred Hutch Cancer، وهو عضو في لجان إرشادات NCCN للسرطان لمصابي فيروس نقص المناعة البشرية وسركوما كابوسي.

أكد الطبيب Crystal S. Denlinger الرئيس التنفيذي لشبكة NCCN "توضح المبادئ التوجيهية المنسقة لـ NCCN التزامنا بتطوير رعاية السرطان والحد من التفاوتات العالمية في الوصول والنتائج المتعلقة بالسرطان". "نأمل أن يؤدي استخدامها وتنفيذها المستمر إلى تحسينات ملموسة ومستمرة للوقاية من السرطان وعلاجه في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويساهم في تحقيق نتائج صحية أفضل للأفراد في جميع أنحاء المنطقة.

تم اعتماد مكتبة المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN (NCCN Harmonized Guidelines™) لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من قبل وزارات الصحة الفيدرالية والمراكز الرائدة للسرطان في إثيوبيا وليبيريا وملاوي ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، ويمثل سكان هذه الدول 44٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تعرف على المزيد حول جهود التحالف ضد السرطان لتحسين نتائج السرطان في . alliedagainstcancer.org

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)

تُعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® )®NCCN) تحالف غير هادف للربح من مراكز السرطان الرائدة المُكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس NCCN جهودها لتحسين وتسهيل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة والفعالة والعادلة والتي يسهل الوصول إليها حتى يتمكن المرضى من عيش حياة أفضل. بينما تُقدِّم إرشادات الممارسة السريرية لـ NCCN في علم الأورام (NCCN ®Guidelines) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري وسياسة علاج السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. تقدم المبادئ التوجيهية من شبكة NCCN® للمرضى معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من . NCCN Foundation® وتنخرط الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في جهود النهوض بالتعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات.

عن جمعية السرطان الأمريكية

جمعية السرطان الأمريكية هي منظمة رائدة في مكافحة السرطان لديها رؤية لإنهاء السرطان كما نعرفه ، للجميع. لأكثر من 100 عام ، لقد قمنا بتحسين حياة الأشخاص المصابين بالسرطان وأسرهم باعتبارنا المنظمة الوحيدة التي تحارب السرطان من خلال الدعوة والبحث ودعم المرضى. نحن ملتزمون بضمان حصول الجميع على فرصة للوقاية من السرطان والكشف عنه وعلاجه والنجاة منه. لمعرفة المزيد ، قم بزيارة cancer.org أو اتصل بخط المساعدة على مدار الساعة على الرقم 1-800-227-2345. يمكنك أيضًا التواصل معنا على فيسبوك ، تويتر و انستجرام.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Rachel Darwin

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