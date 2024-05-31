رقائق Dimensity 7300 من MediaTek ذات مستوى أعلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي والألعاب المحمولة للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للطي عالية التقنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة MediaTek اليوم عن إصدار Dimensity 7300 و Dimensity 7300X، وهو زوج من رقائق 4nm فائقة الكفاءة لعروض الهواتف المحمولة عالية التقنية. تقدم شرائح Dimensity 7300 أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة وأداء ممتاز، وتُسهل القيام بمهام متعددة، وتساعد على التصوير الفوتوغرافي الفائق والألعاب المتسارعة والحوسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Dimensity 7300X مع وضع الأجهزة القابلة للطي في الاعتبار، مما يوفر دعمًا للشاشات المزدوجة.

MediaTek Dimensity7300 Chipsets

تحتوي شرائح MediaTek Dimensity 7300 على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة تتكون من 4X Arm Cortex-A78 تعمل بسرعة تصل إلى 2.5 جيجاهرتز مقترنة بنواة 4X Arm Cortex-A55. توفر عملية 4nm استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 25٪ في نواة A78 مقارنة بـ Dimensity 7050. تعمل وحدة المعالجة المركزية مع أحدث وحدة معالجة رسوميات Arm Mali-G615 ومجموعة من تحسينات MediaTek HyperEngine لتسريع ممارسة الألعاب. بالمقارنة مع البدائل المنافسة، تقدم سلسلة Dimensity 7300 FPS إطارات أسرع بنسبة 20٪ وكفاءة طاقة محسنة بنسبة 20٪. لزيادة تعزيز تجارب الألعاب، تُستخدم الرقائق الجديدة لتحسين الموارد الذكية، وتحسين اتصالات الألعاب 5G و Wi-Fi، ودعم تقنية Bluetooth LE Audio مع Dual-Link True Wireless Stereo Audio.

قال الدكتور Yenchi Lee، نائب المدير العام لأعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek: "رقائق MediaTek Dimensity 7300 مهمة لدمج أحدث تحسينات الذكاء الاصطناعي وميزات الاتصال حتى يتمكن المستهلكون من البث واللعب بسلاسة". "بالإضافة إلى ذلك، يتيح Dimensity 7300X لمُصنعي المعدات الأصلية إمكانية تطوير عوامل شكل جديدة مبتكرة بفضل دعم الشاشة المزدوجة".

توفر شرائح Dimensity 7300 أيضًا التصوير الفوتوغرافي المطوّر باستخدام MediaTek Imagiq 950، والذي يتميز بتقنية HDR-ISPHDR-ISP 12 بت عالية الجودة مع دعم الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل. تم تعزيز Dimensity 7300 بمحركات الأجهزة الجديدة التي توفر تخفيضًا دقيقًا للضوضاء (MCNR)، وكشفًا عن الوجه (HWFD)، والفيديو HDR، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة في أي إضاءة. بالإضافة إلى ذلك، يكون أداء الصور المباشرة أسرع بنسبة تصل إلى 1.3X، وإعادة تصميم الصور أسرع بنسبة تصل إلى 1.5X من Dimensity 7050. يمكن للمستخدمين أيضًا تسجيل فيديو 4K HDR بأكثر من 50٪ من النطاق الديناميكي الأوسع مقارنة بحلول المنافسين، مما يُبرز المزيد من التفاصيل في مقاطع الفيديو.

تعمل وحدة MediaTek APU 655 على تعزيز كفاءة مهام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مما يوفر ضِعف أداء Dimension 7050. تستوعب رقائق Dimensity 7300 أيضًا أنواع بيانات جديدة مختلطة الدقة لاستخدام عرض النطاق الترددي للذاكرة بشكل أكثر كفاءة وتقليل متطلبات الذاكرة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا.

بفضل تقنية MiraVision 955 المدمجة في MediaTek، تدعم SoCs Dimensity 7300 شاشات +WFHD المفصلة بشكل مثير للإعجاب مع لون حقيقي 10 بت، بالإضافة إلى دعم معايير HDR العالمية، مما يُعزز تدفق الوسائط وتشغيلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم المخصص للهواتف القابلة للطي ذات الشاشة المزدوجة في Dimensity 7300X يسهل على مُصنعي المعدات الأصلية تلبية الطلب المتزايد في السوق على عوامل الشكل المبتكرة.

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لـ Dimensity 7300 و Dimensity 7300X ما يلي:

تتضمن تقنية + MediaTek 5G UltraSave 3.0 مجموعة كاملة من تحسينات توفير الطاقة R16 ، بالإضافة إلى تحسينات MediaTek الخاصة التي توفر كفاءة أكبر في استخدام الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30% مقارنة بالبدائل المنافسة في سيناريوهات الاتصال 5G sub-6 جيجاهرتز المشتركة.

دعم ما يصل إلى 3.27 جيجابايت/ثانية للوصلة الهابطة 5G عبر تجميع الناقل 3CC ، مما يوفر سرعات أسرع للوصلة الهابطة في البيئات الحضرية والضواحي.

دعم شبكة Wi-Fi 6E ثلاثية النطاق لاتصال لاسلكي سريع وموثوق متعدد الجيجابايت.

دعم شريحة 5G المزدوجة بتقنية VoNR المزدوجة لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.

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