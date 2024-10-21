روبوت التنظيف المتطور وتقنيات تتبُّع الطاقة الشمسية من Arctech في معرض REI 2024 تحظى باهتمام كبير

دلهي ، الهند, 21 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- من 3 إلى 5 أكتوبر ، شاركت "آركتك" (Arctech)، الشركة الرائدة في العالم في مجال تقديم حلول التتبُّع والرفوف الشمسية ، في معرض الطاقة المتجددة في الهند (REI) في نويدا الكبرى ، دلهي ، الهند. قدم فريق الهند الاستثنائي أربعة منتجات رائدة؛ هي نظام تتبع الطاقة الشمسية SkyLine II أحادي المحور، ونظام تتبع الطاقة الشمسية مزدوج الصف أحادي المحور SkyWings ، وروبوت التنظيف الذكي للألواح الكهروضوئية الذي تم تطويره حديثًا ، وإطار مبتكر للوحدات الكهروضوئية المصنوعة من المواد البوليمرية. ومن الجدير بالذكر أن روبوت التنظيف الذكي للألواح الكهروضوئية كان نجم العرض.

From October 3rd to 5th, Arctech participated in the Renewable Energy India Expo (REI) in Greater Noida, Delhi, India, and presented four products: the 1P solar tracking system SkyLine II, the 1P dual-row solar tracking system SkyWings, the newly developed Intelligent PV Cleaning Robot, and an innovative frame for PV modules made from polymer material.

يحتوي الروبوت ، الذي طورته شركة "آركتك" بشكل مستقل ، على العديد من السمات البارزة التي تميزه عن نظرائه.

أولاً ، يتم دمج روبوت التنظيف بسلاسة مع نظام التتبع الشمسي الخاص به. هذا التكامل يحسّن مسار التشغيل لتنظيف الوحدة الشمسية. في الوقت نفسه، تم تصميم منصة إغلاق روبوت التنظيف للتكامل مع دفة جهاز تتبُّع الطاقة الشمسية ، والتي يمكن أن تقلل من عدد الأعمدة المطلوبة ، وبالتالي خفض تكلفة المنصة بنسبة 40٪. تم تصميم منصة الإغلاق لتتماشى مع مسار تشغيل جهاز تتبُّع الطاقة الشمسية ، مما يمنع اضطرابات التشغيل والأضرار الناجمة عن عدم التوافق بين المنصة والوحدات أثناء التنظيف.

علاوة على ذلك، يتميز هيكل الروبوت بخفة الوزن، حيث إنه مصنوع من مواد مركبة عالية القوة، مما يقلل وزنه بنسبة تزيد عن 30٪ مقارنة بالآلات التقليدية ، ويقلل من خطر تلف الوحدات الشمسية ويضمن أداء ثابت بعد 20000 دورة. يتميز بنظام تصميم محرك متميز حاصل على براءة اختراع يوفر نقل سلس مع الحد الأدنى من الضوضاء والتشغيل الهادئ والاستخدام الخالي من الصيانة. إن دمج نظام تصحيح الحركة الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، وتصميم آمن مضاد للسقوط المباشر ، وميزة مقاومة الرياح الميكانيكية للوقوف ثنائي الإطارات تمكنه أيضًا من تحمل الرياح تصل إلى 50 مترًا في الثانية.

علاوة على ذلك ، تم تجهيز الروبوت أيضًا بنظام دفع رباعي الإطارات مضاد للالتواء ، و القدرة على التسلق حتى 20 درجة ، ويمكنه تجاوز العقبات حتى 50 مم مع انحراف زاوي بمقدار ± 20 درجة للوحدة. يتضمن تصميمه الآمن من الأخطاء أجهزة استشعار حساسة للضوء لمنع التنشيط العرَضي وضمان التنظيف الفعال. بالإضافة إلى ذلك ، علاوة على ذلك، فإن تصميمه المتوافق الذي يتميز بجسر تلسكوبي مضاد للسقوط يمكنه من التكيف مع مسافات صفائف الألواح المختلفة، مما يضمن التكامل السلس مع مجموعة متنوعة من الألواح الشمسية وتسهيل تركيب المتعقبات الشمسية. وللبقاء في طليعة اتجاه الصناعة وتعزيز أداء مشاريع الطاقة الشمسية ، طورت "آركتك" روبوت التنظيف الذكي للألواح الكهروضوئية، مع أول دفعة من الوحدات المنتجة بكميات كبيرة من المقرر إرسالها إلى الهند بحلول أوائل نوفمبر.

تم تسليط الضوء على أنظمة تتبع الطاقة الشمسية SkyLine II و SkyWings التابعة لشركة "آركتك" ، التي تتميز بآلية دفع متعددة النقاط ، في معرض الطاقة المتجددة في الهند (REI) 2024 لقدرتها على تعزيز توليد الطاقة وخفض التكلفة المستوية للطاقة لمحطات الطاقة الشمسية. تم تصميم نظام SkyLine II أحادي المحاور لاتباع التضاريس ، مما يتناسب مع المناظر الطبيعية المتنوعة في الهند، في حين أن SkyWings ، وهو أول جهاز تتبع مزدوج الصف في العالم بهذه الآلية ، يضمن الاستقرار والانحناء الأمثل لروبوتات التنظيف، المناسبة للمناخات القاحلة في الهند. بالإضافة إلى ذلك تم الإشادة بالإطارات المصنوعة من مواد البوليمر للألواح الكهروضوئية لقوتها الميكانيكية ومقاومتها للتآكل والعزل، مما تساعد في منع التدهور المحتمل الناجم عن التآكل، مما يضمن تشغيل مستقر للوحدات الكهروضوئية على المدى الطويل.

مع الوجود في السوق الذي يمتد لأكثر من تسع سنوات، ومجموعة مشاريع تتجاوز 10 غيغاواط في السوق الهندية ، فإن "آركتك" في وضع جيد لتحقيق نجاح أكبر مع أنظمتها المتقدمة للتتبُّع الشمسي وأنظمتها المتقدمة للرفوف، وروبوت التنظيف الذكي للألواح الكهروضوئية.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=jQ2KUGTxh6E