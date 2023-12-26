روبوت مُطوّر بالكامل لتحسين التعامل مع الاستخدامات الصناعية المتعدّدة.. شركة Unitree تُطلق الروبوت الصناعي رباعي الأرجل B2

هانغتشو، الصين، 26 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Unitree Robotics في 3 نوفمبر الماضي الروبوت الصناعي الجديد رباعي الأرجل B2.

استنادًا إلى الإصدار B1؛ طوّرت شركة Unitree -بوصفها شركة رائدة في قطاع الروبوتات- هذا الروبوت الصناعي رباعي الأرجل؛ وزوّدته بمجموعة كاملة من التحديثات، بما في ذلك تحديث قدراته الشاملة فيما يتعلق بالتحميل، والمسافة المقطوعة، وإمكانيات الحركة، والسرعة، وغير ذلك؛ وهو ما يمكّنه من أداء مهام في سيناريوهات استخدام إضافية.

1. أسرع روبوت صناعي رباعي الأرجل

Unitree B2 Industrial Quadruped Robot Launched, Fully Upgraded to Better Handle Multiple Industrial Application. On November 3, Unitree Robotics released the new industrial quadruped robot B2.

يتميّز الروبوت B2 بتحسّن كبير في السرعة؛ إذ تبلغ سرعة ركضه أكثر من 6 م/ث: وهو ما يجعله أسرع الروبوتات الصناعية رباعية الأرجل المتداولة في الأسواق. وفي الوقت نفسه، تصل أقصى مسافة قفز للروبوت إلى 1.6 م.

2. زيادة الحمولة أثناء السير المتواصل بنسبة 100%، ورفع قدرة التحمّل بنسبة 200%

تصل قدرة الحمولة القصوى للروبوت B2 أثناء وقوفه إلى 120 كجم، ويمكنه السير المتواصل بحمولة تزيد على 40 كجم؛ وذلك بزيادة قدرها 100%؛ كما يمكن للروبوت السير المتواصل بحمولة قدرها 20 كجم لأكثر من 4 ساعات يقطع خلالها مسافة تزيد على 15 كم، وقد رُفعت قدرة تحمّل الروبوت بنسبة 200%؛ إذ تصل قدرته على تحمّل السير المتواصل بدون حمولة إلى أكثر من 5 ساعات يقطع خلالها مسافة تزيد على 20 كم. وهذا يعني أنّ الروبوت B2 يمكنه نقل أحمال ثقيلة، وتنفيذ مهام تسليم، أو مواصلة العمل لمدد طويلة.

3. رفع الأداء القوي للمفاصل بنسبة 170% مع قوة عزم قدرها 360 نيوتن متر

يصل أقصى عزم للروبوت B2 إلى 360 نيوتن متر وقد تحسّن أداؤه بنسبة 170%؛ وهو ما يزوّده بمرونة وثبات أكبر تمكّنه من أداء المهام المطلوبة في العمليات الصناعية.

4. ثبات وقوة من جميع النواحي للتعامل مع البيئات المختلفة

يتمتع الروبوت B2 بقدرة فائقة على اجتياز العقبات؛ إذ يمكنه اجتياز مختلف أنواع العقبات بسهولة؛ وهو ما يجعله حلًا ممتازًا للتعامل مع البيئات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز الروبوت B2 بالقدرة على التكيّف مع جميع أنواع التضاريس، والسير بثبات على التضاريس الزلقة أو الوعرة.

5. القدرة على إدراك الأعماق للتعامل مع مختلف التحديات المعقدة

من حيث القدرة على الإدراك، يمكن إقران الروبوت B2 بمجموعة متنوعة من المستشعرات، بما في ذلك المستشعرات التي تعمل بتقنية ليدار ثلاثية الأبعاد (3D LIDAR)، ومستشعرات الكاميرات العميقة والكاميرات البصرية؛ وهو ما يمكّن روبوت Unitree من التكيّف مع البيئة المحيطة به على نحوٍ أفضل، ومن ثمّ إنجاز المهام المختلفة بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.

وفي بيان لها، أشارت شركة Unitree إلى أنّ الروبوت الصناعي رباعي الأرجل B2 سيُستخدم على نطاق واسع في قطاعات متنوّعة، مثل الأتمتة الصناعية، وفحص كابلات الطاقة، وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ، والتفتيش الصناعي، والتعليم، والبحث. وسيتمكّن هذا الروبوت -بفضل أدائه العالي وتعدّد استخداماته- من أداء أدوار مهمّة تسهم في تحسين كفاءة العمل، وتخفيض تكاليف العمالة، والحد من المخاطر والأخطار في هذه القطاعات.

لمزيد من المعلومات: www.unitree.com/b2

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