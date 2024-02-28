روكويل أوتوميشن تتعاون مع مجموعة بروميتيون للإطارات لتطوير عملياتها الصناعية عبر العالم

بموجب الاتفاقية ستقوم شركة روكويل باستخدام نظام MES مع تقنيات انترنيت الأشياء لتحقيق التكامل الرقمي بين مختلف مصانع بروميتيون للإطارات في مختلف القارات

ميلانو، إيطاليا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن تعاونها مع مجموعة بروميتيون للإطارات Prometeon Tyre Group، إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإطارات، والتى يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، وذلك لتطوير وتحسين استراتيجية الشركة الرقمية .

ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد لعدة سنوات إلى ورفع كفاءة مصانع الشركة في إيطاليًا وتركيا ومصر والبرازيل، بالإضافة إلى استدامة عمليات الشركة وتقدمها التكنولوجي.

وبموجب شروط هذه الاتفاقية، ستعمل شركة روكويل أوتوميشن على استخدام نظام Manufacturing Execution System (تنفيذ التصنيع) (MES) جنبًا إلى جنب مع تقنيات انترنيت الاشباء ThingWorx IIOT، الأمر الذي سيسمح بالتكامل الرقمي الشامل عبر مختلف منشآت مجموعة بروميتيون للإطارات العالمية عبر مختلف دول العالم. كما يهدف المشروع إلى استبدال الأنظمة الحالية بنظام موحد ومتقدم تكنولوجيًا.

بالإضافة إلى هذا، يسعى المشروع ايضا إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، لمصانع المجموعة وتحسين استخدام القوى العاملة، وزيادة الإنتاجية والكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى خفض تكاليف المتعلقة بالجودة ومطابقة المعايير.

وتعتبر منصة MES الخاصة بشركة روكويل أوتوميشن غنيةً بالعديد من القوالب الخاصة بالصناعة، وتعتمد على التقنيات والخصائص التى يوفرها نظامي FactoryTalk®‎ ProductionCentre®‎، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر من خلال دمج أفضل إمكانات إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) في فئتها، PTC ThingWorx ونظام Plex Quality Management System (نظام إدارة الجودة).

وتوفر هذه الحلول للعملاء حلاً شاملاً لتكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية، ما يسمح بالاتصال السلس بمنصات المؤسسة. ويستلزم هذا النهج تحولًا في الديناميكيات التشغيلية، والانتقال إلى نظام أكثر سلاسة يربط ما بين مختلف منشآت المجموعة عبر العالم، بحيث يتيح جدولة إنتاج أكثر كفاءة، وتسليم جودة أكثر قابلية للتنبؤ بها، وتكاملا في عمليات الأتمتة اكثر سلاسة. كما تعد الاستدامة محورًا رئيسيًا لدى الشركتين، حيث تلتزم الشركتان بتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثيرالبيئي للعمليات التشغيلية.

وقال دان بول، مدير الأعمال العالمية لصناعة الإطارات لدى شركة روكويل أوتوميشن: "بالاعتماد على خبراتنا في العمل مع مختلف مصنعي الإطارات العالمية، يمكننا تقديم نهج شامل ومرن للتحول الرقمي في صناعة الإطارات. وبالتعاون مع مجموعة بروميتيون للإطارات، توصلنا إلى تطوير حلول رقمية مصممة لتكون موحدة وقابلة للصيانة في مختلف مصانع مجموعة بروميتيون للإطارات عبر العالم."

حول مجموعة بروميتيون للإطارات

تختص مجموعة بروميتيون للإطارات في تصنيع الإطارات وبيعها لا سيما تلك المستخدمة للأغراض الصناعية ونقل البضائع والركاب والاستخدامات الزراعية وعلى الطرق الوعرة. تقدم بروميتيون مجموعة من العلامات التجارية، مع محفظة منتجات تتضمن بشكل رئيسي بيريلي، وفورمولا، وفاروس، وأنتيو. تمتلك المجموعة 4 مصانع للإنتاج (اثنتان في البرازيل، واحدة في مصر، وواحدة في تركيا)، و4 مراكز للبحث والتطوير (إيطاليا، البرازيل، تركيا، ومصر). كما توظف المجموعة ما يقرب من 8 آلاف شخص من أكثر من 40 جنسية عبر مختلف منشآتها عبر العالم.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation المحدودة هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وتعتبر الشركة العالمية من بين ابرز الشركات الرائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. حيث تعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف هدفهم حل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيف تقوم الشركة بتوفير حلول للشركات الصناعيةة، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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