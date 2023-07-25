روكويل أوتوميشن تستخدم تكنولوجيا مركز الأتمتة والتحكم في المحركات لزيادة الكفاءة الإنتاجية لمصنع أبو زعبل للأسمدة بمصر

تطوير برنامج ضبط المصنع بهدف ان يصبح مرجعاً عالمياً لعمليات تكامل حلول التكنولوجيا والاتمتة

بروكسل , 25 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة روكويل أوتوميشن أكبر شركة في العالم مختصة في عمليات الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم أن تكنولوجيا مركز الأتمتة والتحكم في المحركات MCC)) ستلعب دوراً محورياً في برنامج تطوير وتحديث مشروع شركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية في مصر.

وأشارت الشركة أن مشروع تطوير مصنع أسمدة شركة أبو زعبل، ستقوم به شركة CUBIC والتي استحوذت عليها شركة روكويل أوتوميشن في عام 2022، حيث يشكل المشروع فصلاً جديداً في مسيرة نجاح الشركة عالمياً.

وتنتج شركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية 98٪ من حامض الكبريت المستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

وتعمل شركة شركة أبو زعبل للأسمدة، والتى كانت مملوكة سابقاً للحكومة المصرية، عقب تخصيصها على تحديث عملياتها حيث تقوم الشركة بتطوير حلول الأتمتة الحديثة واستخدام تقنياتMCC ذات الجهد المنخفض، والتى سيتم احتوائها جميعًا في 87 وحدة، بالاضافة الى 16 متر مربع و 25 وحدة من مرفقات CUBIC..

وقال سيباستيان غراو، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في روكويل أوتوميشن "تم تطوير مشروع شركة ابو زعبل للاسمدة، بدعم من وكيل شركة روكويل أوتوميشن المحلي KMTللخدمات الصناعية، حيث قام الفريق بوضع إستراتيجية واضحة المعالم وبشكل فعال أبرزت القيمة المضافة التى توفرها حلول CUBIC مقارنة بالحلول التي يوفرها الموّردين الآخرين. كما تساهم المرونة العالية التى توفرها انظمة الشركة في تفوقها على منافسيها."

من جهته، قال معتز محمد رئيس قسم المبيعات والتسويق بشركة KMT: "شكل التعاون الوثيق بين الفريق الهندسي في شركة أبو زعبل، والدعم اللامحدود من فريق CUBIC في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتقديم حلول اتمتة وكهربائية كاملة، وهو ما نعمل على توفيره عبر كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن تصميم Cubic وبرامجها ودعمها الهندسي، إلى جانب كونها جزءا من شركة Rockwell Automation، يمكنها من التفوق على منافسها."

وتمت الموافقة على الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع، ويتم حالياً تنفيذ مرحلة التسليم.

نبذة عن Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي نحن نربط خيال الناس بإمكانيات التكنولوجيا لتوسيع ما هو ممكن بشرياً، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في Milwaukee, Wisconsin وتوظف ما يقرب من 28000 موظف من أجل حلول المشكلات المخصصة لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسة المتصلة عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

نبذة عن KMT للخدمات الصناعية

KMT هي شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متخصصة في توريد وتركيب المنتجات والمعدات الكهربائية للأتمتة والتحكم الصناعي وتوزيع الطاقة. وهي تغطي جميع قطاعات السوق تقريبًا، بما في ذلك الصناعة والبنية التحتية والطاقة. يتمتع مؤسسوها بأكثر من 25 عامًا من الخبرة الفنية والتجارية والإدارية المثبتة محليًا وإقليميًا ودوليًا. في عام 2014، تم تأسيس الشركة في زهراء المعادي، القاهرة، بالتركيز على الأنشطة الهندسية والمقاولات والأنشطة التجارية.

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