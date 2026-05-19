روكويل أوتوميشن تصدر تقريرها السنوي حول حالة التصنيع الذكي، الذي يكشف تصاعد توجه الشركات المصنعة في الشرق الأوسط نحو الريادة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

يكشف التقرير الجديد أن المصنّعين في الإمارات والسعودية يتحركون بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى نحو تبنّي وتوسيع التقنيات المتقدمةدبي،

Rockwell Automation has findings from its 11th annual “State of Smart Manufacturing” report. The global study of more than 1,500 manufacturers across 17 countries shows a shift in industry focus: manufacturers are no longer debating whether to adopt digital technologies, but how to execute, scale and deliver measurable value from them.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، ، عن نتائج النسخة الحادية عشر من تقريرها السنوي حول حالة التصنيع الذكي في منطقة الشرق الأوسط. ويستند التقرير إلى دراسة عالمية شملت قادة التصنيع ، بما في ذلك مجموعة ممثِّلة من المنطقة، حيث يسلط التقرير الضوء على كيفية انتقال الشركات المصنعة في الشرق الأوسط بسرعة من الطموح الرقمي إلى التنفيذ التشغيلي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط تأتي في مقدمة المناطق الأكثر التزامًا على مستوى العالم بالتحول الرقمي. حيث يعتبر ثمانية وتسعون في المائة من الشركات المصنعة أن التحول الرقمي يعتبر أمرا ضروريا، أعلى بكثير من المعدلات في أوروبا والولايات المتحدة والمتوسط العالمي. كما يواكب هذا الالتزام مع مستوى الاستثمار ، حيث تخصص المنظمات ما يقرب من 30٪ من ميزانيات التشغيل للتكنولوجيا الصناعية ، ما يؤكد النهج الاستراتيجي الواضح الذي يركز على تعزيز قدرات تصنيع تنافسية على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال "إديز إرين"، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى شركةروكويل أوتوميشن: "لا يكتفي المصنّعون في الشرق الأوسط بتبني التقنيات الرقمية، بل يمضون بخطى متسارعة نحو توسيع نطاق تطبيقها.." حيث يتميّز المشهد الصناعي في المنطقة بمزيج من الاستثمارات القوية والرؤية الاستراتيجية الواضحة بالإضافة الى الحرص على دمج التقنيات المتقدمة بشكل مباشر في بيئات العمل التشغيلية."."

ويشكّل الذكاء الاصطناعي محور التحول الذي تشهده المنطقة،. إ إذ بات استخدامه واسع الانتشار،، ، حيث يعتمد عليه معظم المصنّعين أو يخططون لاعتماده، فيما أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي مدمجاً على نطاق واسع في مختلف العمليات التشغيلية عبر أنحاء المنطقة.. والأهم من ذلك، لم يعد يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على تطبيقات محدودة فقط، بل بات يعزّز أنظمة التكنولوجيا التشغيلية بشكل مباشر، ويدعم مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك عمليات مراقبة الجودة إلى الأمن السيبراني وتحسين العمليات. ويتم التركيز بشكل واضح على الأداء، حيث يتم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المجالات التي تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتحسين كفاءة الإنتاج، وترفع مستوى المرونة وتدعم جودة اتخاذ القرارات، مما يعكس تحولاً متناميا نحو التحول الرقمي الذي يهدف الى تحقيق نتائج ملموسة. كما ينعكس هذا التركيز على القيمة العملية في قرارات الاستثمار لدى المصنّعين، إذ يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة على أنهما من أكثر التقنيات تحقيقاً للعائد على الاستثمار في مختلف أنحاء منطقة الشرق الاوسط. وفي الوقت نفسه، فإن تسارع وتيرة التحول يفرض تحديات جديدة، حيث تبرز جاهزية القوى العاملة كأحد أبرز القيود، إلى جانب تزايد ضغوط إدارة التغيير بشكل ملحوظ من عام إلى آخر. ومع قيام المؤسسات بتبني التقنيات الجديدة على نطاق واسع، أصبحت القدرة على تكييف العمليات والمهارات والهياكل التنظيمية عاملاً حاسماً لتحقيق النجاح. وتعمل الشركات المصنعة على الاستثمار بشكل كبير ومتواصل على تطوير القوى العاملة. حيث تشهد برامج إعادة التأهيل المهني توسعاً عبر مختلف انحاء منطقة الشرق الاوسط، مع تركيز متزايد على جذب المواهب والكفاءات التي تمتلك مهارات رقمية وقدرات للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بما يلبي احتياجات البيئات الصناعية الأكثر تعقيداً.. ويعكس تنامي أهمية مهارات الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مفهوم القوى العاملة بقطاع التصنيع، وفي أسلوب تحديد متطلباتها. ولا يزال الأمن السيبراني يمثل أولوية مركزية مع توسع الترابط على مستوى العمليات الصناعية. ورغم استمرار ارتفاع مستويات الاستثمار، فإن طبيعة التحدي تشهد تطوراً مستمراً. . حيث يسعى المصنّعون الى تحقيق موازنة بين الحاجة إلى تأمين أنظمة متزايدة التعقيد مع متطلبات تشغيل بيئات عالية الترابط، حيث يُعد التعرض لمخاطر الأمن السيبراني تحدياً مستمراً. إلى جانب الذكاء الاصطناعي ، تكتسب تقنيات المحاكاة مثل التوائم الرقمية زخما متسارعا. حيث تخطط معظم الشركات المصنّعة للاستثمار في هذه التقنيات خلال العام المقبل ، وبمعدلات تفوق بشكل كبير المناطق الأخرى. وتتيح هذه الأدوات للمؤسسات محاكاة بيئات الإنتاج، وتحسين الأداء، والحد من المخاطر قبل تنفيذ أي تغييرات على أرض الواقع داخل المصانع..

ومع ذلك ، وعلى غرار مناطق اخرى، ، فإن القدرة على فتح آفاق جديدة تمكن من الاستفادة من القيمة الكاملة للتقنيات الرقمية والتي تعتمد بمجملها على البيانات. فعلى الرغم من أن الشركات المصنعة تولّد كميات كبيرة من البيانات التشغيلية، فإن جزءاً كبيراً منها لا يزال غير مستغل. . ويُعدّ تضييق الفجوة بين جمع البيانات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على زخم التقدم في المنطقة. وعلى نطاق أوسع ، يُقدم الشرق الأوسط نموذجًا متميزًا في مجال التحول الرقمي. فمستويات الاستثمار المرتفعة، واعتماد التقنيات واسع الانتشار، مع تركيز واضح على تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة. وبدلاً من التحرك بشكل تدريجي ، تتجه الشركات المصنّعة بوتيرة متسارعة نحو عمليات رقمية متكاملة بالكامل ، مدعومةً بتقنيات متقدمة ورؤية استراتيجية واضحة.

وإجمالاً، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا يتاكب التحول الصناعي العالمي فحسب، بل تسهم أيضاً في توجيهه في عدد من المجالات.. كما تعتمد المرحلة التالية على مدى قدرة المنظمات على توسيع نطاق فعالية هذه القدرات، ومواءمة استراتيجيات القوى العاملة، ومواصلة ترجمة الطموح الرقمي إلى أداء صناعي فعلي.

منهجية البحث

يعكس "تقرير حالة التصنيع الذكي" رؤى قادة قطاع التصنيع في العديد من البلدان والقطاعات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية، والتصنيع الصناعي. كما يتناول التقرير تبنّي التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتوائم الرقمية، واستراتيجيات تطوير القوى العاملة، مما يوفر رؤية شاملة حول كيفية تطور الشركات المصنعة استجابةً لتزايد التعقيد والضغوط التنافسية.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

تٌعتبر شركة "روكويل أوتوميشن إنك" (Rockwell Automation, Inc.)، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحوُّل الرقمي. وتعمل الشركة على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع من خلال استثمار إمكاناتها التكنولوجية لتوسيع حدود ما يمكن للبشر تحقيقه، بما يسهم فى جعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة . ويقع المقر الرئيسي لشركة "روكويل أوتوميشن" في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، وتوظف ما يقرب من 26000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة، وذلك وفقًا للبيانات المالية للسنة المالية 2025. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيقينا لمفهوم المؤسسات المترابطة Connected Enterprise® على مستوى المؤسسات الصناعية، تفضلوا بزيارة موقع الويب http://www.rockwellautomation.com

