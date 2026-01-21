شركة Rockwell Automation تزود منشأة Lucid لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول برمجية متقدمة

نظام FactoryTalk® MES والدعم المحلي لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية وتطوير القوى العاملة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030

الدمام، المملكة العربية السعودية, 21 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Rockwell Automation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، عن تعاون أعمق مع شركة Lucid، المُصنعة لأكثر المركبات الكهربائية تقدماً في العالم، لدعم منشأة التصنيع المتوسعة لشركة صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية. تمثل المنشأة، الواقعة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، علامة بارزة تاريخية كأول موقع لتصنيع المركبات في البلاد.

Rockwell Automation to power Lucid’s EV manufacturing facility in Saudi Arabia with advanced software solutions

ستقوم شركة Lucid بنشر حلول برامج المؤسسات الخاصة بشركة Rockwell Automation، بما في ذلك برنامج نظام تنفيذ التصنيع(MES) FactoryTalk®، لإدارة وتحسين عمليات الإنتاج في جميع المتاجر الكبرى: التجميع العام، والطلاء، والختم، والجسم، ومجموعة نقل الحركة. ستوفر منصة FactoryTalk MES لشركة Lucid الرؤية في الوقت الفعلي وإمكانية التتبع والتحكم في جميع عملياتها، مما يساعد في تمكين إنتاج المركبات متوسطة الحجم المستقبلية للشركة.

قال أحمد حيدر، قائد شركة Rockwell Automation في المملكة العربية السعودية، "إن اعتماد شركة Lucid لنظام FactoryTalk MES يعد خطوة استراتيجية ستؤدي إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس في كفاءة العمليات والجودة وقابلية التوسع." "سيساعد برنامجنا شركة Lucid على تحقيق أهدافها الإنتاجية الطموحة مع ضمان التكامل السلس مع سلاسل التوريد العالمية والامتثال للمعايير المحلية. هذه لحظة فخر لشركة Rockwell Automation وشهادة على التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تقنيات التصنيع المتقدمة وتنمية القوى العاملة."

وبالإضافة إلى البرمجيات، سيقدم فريق Rockwell المحلي في المملكة العربية السعودية برامج تدريبية افتراضية بقيادة مدربين. ومن خلال تزويد المواهب السعودية المحلية بخبرة متطورة في تصنيع السيارات الكهربائية من خلال التدريب المخصص، ستعمل هذه الشراكة على تنمية قوة عاملة ماهرة من شأنها دفع النمو الصناعي المستدام والمساعدة في تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030.

"لقد كانت شركة Rockwell Automation شريكًا موثوقًا به طوال رحلتنا، بدءًا من مصنعنا في ولاية أريزونا وحتى توسعنا في المملكة العربية السعودية،" قال فيصل سلطان، رئيس الشرق الأوسط في شركة Lucid. "ستساعدنا حلولهم البرمجية وخبراتهم المحلية على توسيع نطاق الإنتاج مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والابتكار التي يتوقعها عملاؤنا. نحن متحمسون لمواصلة هذا التعاون بينما نقوم بتوسيع تصنيع السيارات الكهربائية ذات المستوى العالمي في المنطقة."

