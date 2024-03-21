روكويل أوتوميشن تعيين ستيفان فورد والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات

سيتولى ستيفان مسؤولياته بشكل فوري وسيعمل على تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني لشركة روكويل اتوميشن

بروكسل، 21 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن تعيين ستيفان فورد (Stephen Ford) في منصب نائب رئيس والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات، على ان يتولى منصبه بشكل فوري. وسيعمل ستيفان فورد تحت ادارة كريس نارديشيا (Chris Nardecchia)، النائب الاول للرئيس والرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة روكويل أوتوميشن

Rockwell Automation has announced that Stephen Ford is joining the company as vice president and Chief Information Security Officer. In this role, he will develop and execute a holistic cybersecurity strategy to ensure that Rockwell and our Connected Enterprise ecosystem -- the company’s infrastructure, products, and customers -- are safe, secure, and resilient.

ومن خلال منصبه الجديد كنائب الرئيس والرئيس التنفيذي لأمن المعلومات، سيعمل ستيفان على تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني لشركة روكويل اتوميشن والحرص على ان النظام البيئي للمؤسسات المتصلة للشركة - البنية التحتية للشركة ومنتجاتها وعملائها - امن ومرن.

وبهذه المناسبة، قال كريس نارديشيا، النائب الاول للرئيس والرئيس التنفيذي للمعلومات "أنا متحمس للخبرة والتجربة الكبيرة التي سيضيفها ستيفان للفريق، خاصة وأنه يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مناصب قيادية في قطاع التكنولوجيا، وبالأخص في مجال تحديد وإدارة المخاطر، حيث نتوقع ان تساعدنا خبرة ستيفان على ضمان المرونة السيبرانية لموظفينا ومؤسستنا وعملائنا وشركائنا، وهو ما سيشكل إضافة نوعية لفريقنا."

ينضم ستيفان إلى شركة روكويل أوتوميشن قادمًا من شركة ماكيسون كوربوريشن McKesson Corporation، وهي شركة رائدة في مجال توزيع المستلزمات الصيدلانية والطبية، حيث يشغل منصب نائب الرئيس للأمن العالمي. اين قاد فرقًاقاد تشرف على عمليات الأمن السيبراني، والأمن الهجومي، والتصدي للحوادث، وبنية الهندسة الأمنية، وإدارة الصلاحيات. وقبل انضمامه الى شركة ماكيسون كوربوريشن، تبوأ ستيفان العدبد من المناصب القيادية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والامتثال وأدورًا قياديةً في هندسة الأنظمة في HP وكلية الطب Baylor ومركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن.

بالإضافة إلى هذا، شغل ستيفان أيضًا منصب رئيس المجلس الوطني لمجموعة الموارد البشرية للموظفين الأمريكيين من أصل أفريقي-السود في شركة ماكيسون، حيث عمل على تقديم الدعم وفرص التطوير المهني وفرص النمو للموظفين الأمريكان من اصل أفريقي. ويحمل ستيفاندرجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Prairieview A&M في Prairie View، تكساس، ودرجة الماجستير من جامعة هارفارد.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation المحدودة هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وتعتبر الشركة العالمية من بين ابرز الشركات الرائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. . ومن خلال إطلاع خيال الجماهير على إمكانيات التكنولوجيا، نعمل على زيادة الإمكانات التي تصب في صالح الإنسانية، ما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي في ميلووكي بولاية ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29 ألف متخصص في حل المشكلات، يكرسون جهودهم لعملائنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد عن كيفية قيامنا بتعزيز مفهوم Connected Enterprise عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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