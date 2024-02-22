روكويل أوتوميشن تعيين ماثيوس بولهو كنائب رئيس أول للبرمجيات والتحكم

سيتولى بولهو منصبه الجديد بداية من شهر ابريل خلفا لبرايان شيبرد الذي سيغادر الشركة شهر يونيو

بروكسل, 22 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن تعيين ماثيوس بولهو Matheus Bulho نائبًا أول للرئيس للبرمجيات والتحكم، اعتبارًا من 1 أبريل. وسيعمل ماثيوس بولهو تحت إدارة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، بليك موريت Blake Moret.

Matheus Bulho will lead the software and control operating segment for Rockwell Automation, including control and visualization software and hardware, information software, and network and security infrastructure.

ومن خلال منصبه الجديد، سيعمل ماثيوس بولهو على إدارة قطاع التشغيل الذي يتضمن برامج وأجهزة التحكم والتصور، وبرامج المعلومات، والبنية التحتية للشبكة والأمن. وسيخلف بولهو في هذا المنصب برايان شيبرد Brian Shepherd، الذي سيغادر شركة روكويل أوتوميشن في شهر يونيو القادم لمتابعة اهتمامات أخرى.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، بليك موريت: "يتمتع ماثيوس بولهو بسجل حافل في قيادة التميز التشغيلي، وقدرة على الاستفادة من استغلال الاستثمارات المركزة لتقديم عروض متميزة لعملائنا وتحقيق نمو مربح للشركة." وأردف قائلا: "بالإضافة الى هذا، يتمتع ماثيوس بمعرفة دقيقة بمختلف البرمجيات والمعدات التكنولوجية التي توفرها الشركة لمختلف عملائها، كما يمتلك فهمًا عميقًا لثقافة شركتنا واحتياجات عملائنا. يسرني أن يكون جزءًا من فريق إدارة الشركة والاستفادة من معرفته وخبراته."

وقبيل تنصيبه نائبًا أول للرئيس للبرمجيات والتحكم، شغل بولهو مؤخرًا منصب نائب الرئيس والمدير العام لوحدة أعمال أتمتة الإنتاج في قطاع البرامج والتحكم، حيث ركز جهوده على تنسيق أداء فرق تطوير المنتجات وإدارة المنتجات في روكويل أوتوميشن لتتلائم مع إستراتيجية الشركة وإضافة القيمة إلى الحلول المختلفة التي توفرها الشركة خلال مختلف مراحل رحلة العميل.

ويتمتع بولهو بخبرة تزيد عن 20 عامًا في روكويل أوتوميشن حيث تبوأ العديد من المناصب في الشركة من بينها إدارة الأعمال بالإضافة إلى مناصب فنية والمبيعات. بدأ بولهو مسيرته المهنية مع روكويل أوتوميشن في مجموعة الدعم الفني في البرازيل، لينتقل بعدها إلى هندسة الخدمات الميدانية، ومن ثم كمهندس مبيعات، كما شغل العديد من وظائف وحدة الأعمال بما في ذلك مدير المنتج، ومدير الأعمال، وتبوأ منصب نائب الرئيس.

يحمل ماثيوس بولهو درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من برنامج UNESP البرازيل.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation المحدودة هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وتعتبر الشركة العالمية من بين ابرز الشركات الرائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. حيث تعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف هدفهم حل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيف تقوم الشركة بتوفير حلول للشركات الصناعيةة، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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