روكويل أوتوميشن تكشف النقاب عن نظام iTRAK 5750 الحركي الذكي

النظام الحركي الجديد مصمم بطريقة تتحمل الاوزان الثقيلة ويتعامل بطريقة اسرع واكثر مرونة

بروكسل, 3 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، النقاب عن نظام iTRAK® 5750 Intelligent Track System والذي يتيح الفرصة للشركات بتحسين كفاءة الآلات وذلك من خلال إستخدام حركة أسرع وأذكى وأكثر مرونة.

Rockwell Automation has announced the iTRAK® 5750 Intelligent Track System, providing companies the opportunity to redefine machine productivity using faster, smarter and more flexible motion. The system expands the Rockwell Automation iTRAK portfolio with a specialized design that is optimized for heavier payload applications. It replaces the mechanical components and complex linkages of traditional conveyor systems, instead using electromagnetic force to generate motion.

ويمثل هذا النظام إضافة نوعية لمحفظة iTRAK التابعة لشركة روكويلأتوميشن، وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات، التي تمتاز بتصميم خاص لتحمل الأحمال الثقيلة. ويعمل النظام الجديد على استبدال المكونات الميكانيكية والوصلات المعقدة لأنظمة النقل التقليدية، باستخدام القوة الكهرومغناطيسية لتوليد الحركة.

كما توفر هذه الطريقة الجديدة كلياً لتحريك البضائع فرصةً لتصميم آلات أكثر موثوقية ذات صيانة أقل وتُحقق مستويات جديدة من الإنتاجية. ويتكون النظام متعدد الاستخدامات من مجموعة متنوعة من المسارات المستقيمة والمنحنية، مما يوفر القدرة على تخصيص كل نظام وفقًا لمتطلبات استخدامه.

ويتيح نظام iTRAK 5750 Intelligent Track System للشركات مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية التي تسمح بالحركة المستقلة لكل عربة بشكل منفصل، مع تحكم بسيط بالحركة من خلال برامج سهلة الاستخدام، مما يساهمفي إزالة الاختناقات وتعزيز الإنتاجية بشكل عام، مما يجعل الإنتاج مربحا بشكل أكبر حتى بالنسبة للدورات الانتاجية الصغيرة ، مع توسيع هامش الربح في خطوط الإنتاج الاعتيادية. كما يوفر التكامل السلس مع حلول Allen-Bradley تواصلا ومزامنة مع افضل مع الأجهزة المحيطة، مثل الروبوتات.

وبفضل قدرته على تعزيز عمليات التشغيل بأنواعها المختلفة بسرعة استثنائية وذكاء ومرونة أكبر، يُساهم نظام the iTRAK 5750 Intelligent Track System في الارتقاء بأداء أنظمة الأتمتة ويفتح الباب أمام مستقبل صناعي أكثر ذكاءً.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation، (المدرجة في بورصة نيويورك NYSEتحت الرمز ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي، حيث نعمل على ربط ما يدور في مخيلة الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ونوظف ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية تحقيقنا لمفهوم "المؤسسة المتصلة" عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة http://www.rockwellautomation.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2446504/iTRAK_5750_Intelligent_Track_System.jpg

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