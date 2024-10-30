روكويل أوتوميشن تكشف عن حلولها المُبتكَرة في معرض أديبك 2024 لتمكين العُملاء من تحقيق أهداف الاستدامة في رحلتهم نحو تحوُّل الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تستعد شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وشركة Senssia، المشروعالمُشترَك بين روكويل أوتوميشن وشركة شلومبرجي، إلى عرض أحدث التقنيات والخدمات الرائدة في قطاع النفط والغاز وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) ADIPEC 2024، في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر وذلك بمركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط تحولًا سريعًا نحو مستقبل منخفض الكربون، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في هذا التحوُّل. ولتعزيز جهود الاستدامة، تحتاج الشركات إلى فهم دقيق لملف انبعاثاتها، والذي يعتمد غالبًا على بيانات فورية قد تكون صعبة الحصول عليها. ولمواجهة هذا المشكل، يكمن الحل في استخدام أحدث تقنيات الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي لتوفير الدقة وتقديم رؤوى واضحة الضرورية لتحقيق تقدم ملموس. وقال إيمانويل غيلهامون Emmanuel Guilhamon نائب الرئيس العالمي للاستدامة لشركةروكويل أوتوميشن "في روكويل أوتوميشن ، نحن ملتزمون بدعم الشركات في رحلة الاستدامة من خلال مساعدتهم على دمج الممُارَسات المُستدامة مع الكفاءة التشغيلية،حيث تعمل الاستدامة بشكل أفضل عندما يكون لها معنى تجاري، مما يؤدي إلى فوائد بيئية واقتصادية، وتكون الاستدامة في أفضل حالاتها عندما تُعزز قطاع الأعمال، مما يحقق فوائد بيئية واقتصادية. ويضمن نهجنا ازدهار الشركات في مستقبل يكون فيه التعاوُن أساسيًا؛ فإما أن نتقدم جميعًا معًا أو نُخاطر بالتَّأخُّر عن الرَّكب".

إعادة تعريف ما هو ممكن في عمليات التصنيع والإنتاج

تعمل الروبوتات الصناعية على تحويل عمليات التصنيع من خلال تَمكين إنتاج أكثر ذكاءً وقوة بطريقة أكثر أمانًا. وتُوفر تقنية الروبوتات المتكاملة الآن عمليات مُبَسَّطة وبيانات دقيقة وذات مغزى، مما يُساعد المُنتجِين على النجاح في الاسواق العالمية.وتُعتَبَر الروبوتات ضرورية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات التصنيع، بدءًا من مُعالَجة نقص المهارات إلى تعزيز الإنتاج المَرِن والتعامل مع المزيد من وحدات حفظ المخزون (SKUs). ويَكمُن مستقبل أتمتة الروبوتات في الترابط؛ حيث يجب أن تكون الروبوتات ذكية وبديهية ومُتكاملة تماما مثل الأنظمة التي تعمل ضمنها.ومن خلال مشاركتها في معرض أديبك 2024، ستسلط شركة روكويل أوتوميشن الضوء على روبوت Taurob وذلك عقب اتفاقية الشراكة الأخيرة مع شركة Taurob، حيث يُمَكّن هذا التعاوُن المؤسسات الصناعية من الانتقال نحو العمليات المُستقلة من خلال حلول الروبوتات المتقدمة. ويُمثل التعاون بين شركة روكويل أوتوميشن وشركة Taurob خطوة استراتيجية نحو تطوير العمليات الصناعية المُستقلة، مستفيدًا من خبرة شركة روكويل في التحوُّل الرقمي، كما تهدف الشراكة من خلال خدمات Kalypso، الذراع الرقمي لخدمات روكويل ، إلى دمج حلول الروبوتات مع التوأم الرقمي وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT).ويُوفر هذا النهج إطارًا شاملًا لأتمتة مهام التفتيش والصيانة الحيوية، مما يُعَزز الكفاءة والسلامة مع تحقيق أهداف الاستدامة.

من خلال دمج روبوتات Taurob الأرضية المعتمدة من ATEX مع القدرات الرقمية لشركة Kalypso، وتبرزهذه المبادرة على ريادة روكويل في أتمتة الروبوتات وحلول التوأمة الرقمية، مما يساعد العملاء على دفع التميُّز التشغيلي وتسريع مساعيهم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

الحلول على الذكاء الاصطناعي في قطاعالعمليات في أديبك 2024

وستستعرض شركة روكويل أوتوميشن أيضًا كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في اتخاذ القرارات والكفاءة التشغيلية في الصناعات التحويلية. وسيتمحور التركيز الرئيسي حول حلول واجهة الإنسان والآلة (HMI) الخاصة بالشركة. وتعتبر منصة FactoryTalk® Optix TM عنصرا أساسيًا في تمكين حلول واجهة الإنسان والآلة (HMI) من خلال دمج العمليات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مع التركيز على العُنصر البشري، مما يسمح للمُشغلين بالحفاظ على سهولة عملية التحكم، ويُعزز هذا النهج الرؤية والوعي بالمواقف عبر العمليات الصناعية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفعالية.تُمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركة روكويل، ، بما في ذلك حلول ®FactoryTalk وAnalytics™ و®LogixAI وGuardian AI™، من تنفيذ الصيانة التنبؤية وتعمل على تحسين العمليات. تُراقب LogixAI عمليات الإنتاج باستمرار، وتقدم تنبؤات في الوقت الحقيقي لمنع مشكلات جودة المنتج والحفاظ على سلامة العملية، في حين تقدم حلول GuardianAI تحذيرات مُبَكرة عن أعطال المُعدات، مما يسمح للفِرَق المسؤولة عن الصيانة بمعالجة المشكلات بشكل استباقي وتقليل وقت التوقُّف غير المُخَطط له.وتُمكّن هذه الحلول المُتَقدمة الصناعات التحويلية من البقاء في الصدارة في مواجهةيتعلق أعطال المُعِدات، وتحسين الإنتاجية التشغيلية، وتعزيز أداء الإنتاج.

وصرّح سيباستيان غرو Sebastien Grau، نائب الرئيس العالمي للصناعات التحويلية في شركة روكويل اتوميشن قائلًا " في شركة روكويل اتوميشن، نحن متحمسون للتعاون مع عملائنا وشبكة شركائنا، لدعم جميع الجهات الفاعلة في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة مثل التعدين والمعادن والمواد الكيماوية. ينصب تركيزنا على تقديم حلول مُوَحدة عبر مُختلَف القطاعات، سواء كانت الطاقة الأحفورية منخفضة الكثافة أو الطاقة النظيفة أو احتجاز الكربون، من خلال ربط عملائنا بنظام بيئي يدفع الابتكار. من خلال الأتمتة والعمليات المستقلة، نوفر السرعة والقدرة اللازمَين للتحوُّل في مجال الطاقة، مما يساعد عملائنا على التعامل مع التعقيدات والاضطرابات المستقبلية."

نبذة عن Rockwell Automation

شركة Rockwell Automation، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحوُّل الرقمي. نعمل على ربط ما يدور في خيال الأشخاص بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة "Rockwell Automation" في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية تنفيذنا لنظام " Connected Enterprise" في المؤسسات الصناعية المختلفة، تفضلوا بزيارة http://www.rockwellautomation.com.

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/1981317/4991684/Rockwell_Automation_Logo.jpg