روكويل اتوميشن تصدر دراسة جديدة حول "حالة التصنيع الذكي في قطاع علوم الحياة"

الدراسة التي قامت بها روكويل بالتعاون مع سابيو للأبحاث أظهرت أن التحديات المتعلقة بالقوى العاملة، والأولويات الاستراتيجية المتغيرة، ومجالات الاستثمار التكنولوجي الرئيسية تسيطر على اهتمام مصنعي علوم الحياة

بروكسل, 31 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن نتائج التقرير السنوي التاسع حول "حالة التصنيع الذكي: إصدار علوم الحياة." حيث استطلعت هذه الدراسة العالمية آراء 111 مسؤولاً من شركات التصنيع المتخصصة في علوم الحياة، وذلك في 15 دولة من الدول الرائدة في مجال التصنيع حول العالم.

ويُسلط تقرير هذا العام الضوء على تطور صناعة علوم الحياة، مع التركيز على استغلال التقنيات الناشئة لتقليل المخاطر، وإدارة سلاسل الإمداد، وتعزيز إمكانات القوى العاملة. ويدرك قادة صناعة علوم الحياة أن استدامة النمو والابتكار تتطلب قوة عاملة عالية الكفاءة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى الاستثمار المستمر والمتزايد في تطوير القوى العاملة.

ومن بين ابرز ما استخلصت اليه نتائج هذه الدراسة العالمية ما يلي:

تُعد قضايا القوى العاملة أكبر عقبة خارجية تواجه مصنعي علوم الحياة في عام 2024، متجاوزة التضخم والنمو الاقتصادي.

96% من مصنعي علوم الحياة يستخدمون أو يقيمون إمكانية استخدام تقنيات التصنيع الذكي في عام 2024.

زادت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا إلى مايعادل31% من ميزانية التشغيل.

يُمثل تحقيق التوازن بين الجودة والنمو المربح أكبر عائق داخلي يواجهه مصنعي علوم الحياة في عام 2024.

يُعد التصميم التوليدي مجال الاستثمار الأبرز في عام 2024، متبوعا بالذكاء الاصطناعي AI التوليدي أو السببي.

يُمثل الارتفاع في تكلفة العمالة والعثور على عمالة ماهرة ابرز التحديات المتعلقة بالقوى العاملة التي تواجه مصنعي علوم الحياة في عام 2024.

يُعد الالتزام بالعمليات الصديقة للبيئة طوال دورة حياة المنتج العامل الأهم في برامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG لمصنعي علوم الحياة.

وفي هذا الاطار، قالت ڤاڤان نايجر Gagan Naeger، نائب رئيس قسم الصناعة الدولية في قطاع علوم الحياة لدى شركة روكويل اتوميشن : "تواجه صناعة علوم الحياة مرحلة حاسمة، إذ تتأرجح بين التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات في ديناميكيات القوى العاملة ، والمتطلبات العالمية المتغيرة". وأضافت: "مع استمرار مصنعي علوم الحياة في مواجهة ضغوط هائلة لتسريع وصول المنتجات إلى السوق ، يكشف تقرير هذا العام عن أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وتطوير القوى العاملة لتحقيق نتائج أعمال إيجابية".

يركز مصنعو علوم الحياة على استراتيجيات الاحتفاظ بالقوى العاملة، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم. وتلعب التقنيات مثل الأتمتة وحلول التصنيع الذكية، دورًا رئيسيًا في تعزيز القيمة التي يقدمها العمال،مما يسهم في التغلب على التحديات الحالية وتعزيز النمو والابتكار في بيئة تتزايد تعقيدًا.واضافت نايجر قائلة: "من خلال استثمار خبرتنا العميقة في الصناعة ومحفظتنا المتنوعة من الحلول المبتكرة، تبرز شركة روكويل اتوميشن كشريك موثوق لشركات علوم الحياة حول العالم. وبغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها الشركة في رحلتها نحو التحول الرقمي والتصنيع الذكي، يمكننا مساعدتها في تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد".

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المنهجية المُتبعة في إعداد هذا التقرير

تستند نتائج هذا التقرير إلى آراء 111 من كبار المديرين التنفيذين والمسؤولين في شركات التصنيع المتخصصة في علوم الحياة في 15 دولة. ويعتبر هذا التقرير جزء من التقرير السنوي التاسع لحالة التصنيع الذكي، والذي استطلع اراء 1567 من قادة التصنيع في العديد من القطاعات الصناعية وتم إجراؤه بالتعاون مع Sapio Research وRockwell Automation.

نبذة عن Rockwell Automation

روكويل اوتوميشن Rockwell Automation والمدرجة تحت الرمز (NYSE: ROK) في بورصة نيويورك، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. نعمل على ربط ما يدور في مخيلة الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل اوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيق مفهوم المؤسسة المتصلة في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة http://www.rockwellautomation.com.

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