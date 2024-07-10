روكويل اتوميشن تطلق النسخة التاسعة من تقرير حالة التصنيع الذكي في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة

كشفت الدراسة العالمية عن قضايا القوى العاملة الحرجة وارتفاع ميزانيات التكنولوجيا وتطور الأولويات الاستراتيجية لشركات تصنيع السلع الاستهلاكية المعبأة CPG

بروكسل, 10 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن نتائج النسخة التاسعة من التقرير حول "حالة التصنيع الذكي: إصدار السلع الاستهلاكية المعبأة CPG". واستطلعت الدراسة العالمية آراء 158 من كبار المسؤولين التنفيذين من شركات تصنيع المنتجات الاستهلاكية المعبأة CPG، بما في ذلك شركات منتجات العناية الشخصية والمنزلية ، عبر 17 دولة من الدول الرائدة في مجال التصنيع.

ويُسلط تقرير هذا العام الضوء على تطور قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة CPG، مع التركيز على الجوانب المتعلقة باستخدامالتقنيات الناشئة لتعزيز إمكانات القوى العاملة وتحسين التخطيط المستقبلي وتقليل المخاطر. وأجمع قادة شركات السلع الاستهلاكية المعبأة CPG المشاركون في الاستطلاع أن إهمال التكيف مع التحول الذي تشهده الصناعة يمكن أن يعيق النمو والتنافسية، خصوصا في ظل التوقعات بان الصناعة قد تواجه عجزا في توفير اليد العاملة قد قد يصل إلى 2.1 مليون وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع بحلول عام 2030 إذا لم يتم معالجة التحديات الحالية المتعلقة بالقوى العاملة .

وخلصت نتائج الدراسة العالمية إلى اما يلي:

من اكبر التحديات التي تواجه شركات تصنيع السلع الاستهلاكية المعبأة CPG في عام 2024. القضايا المتعلقة بالقوى العاملة والتضخم وأزمة الطاقة..

شهدت سنة 2024 زيادة ملحوظة في الاعتماد على تقنيات التصنيع الذكي، حيث تستخدم 86% من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة CPG هذه التقنيات أو تفكر في استخدامها مستقبلا..

ارتفاع الاستثمارات التكنولوجية بنسبة 26% على أساس سنوي، من 21% إلى 27% من ميزانية التشغيل.

برزت تقنية البلوكتشين كأهم المجالات التي ركزت عليها شركات السلع الاستهلاكية، ، حيث جاءت في المرتبة الثانية من بين أفضل 10 مجالات استثمارية لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة CPG في عام 2024.

يعتبر تدريب الموظفين الحاليين على العمليات الإنتاجية الجديدة المتعلقة بالتصنيع الذكي العقبة الأكبر التي تواجه شركات تصنيع السلع الاستهلاكية المعبأة CPG في عام 2024.

تعد جودة المنتج العامل الأهم بالنسبة لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة CPG عندما يتعلق الأمر ببرامج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG .

وفي هذا الصدد، صرح ستيف دايتزر Steve Deitzer، نائب رئيس قسم الصناعات العالمية - للسلع الاستهلاكية المعبأة CPG لدى شركة روكويل أوتوميشن ، قائلًا: "في الوقت الذي يواجه فيه قادة تصنيع السلع الاستهلاكية المعبأة CPG بيئة معقدة ومتطورة، فهم يدركون أن القدرة على دعم القوة العاملة سيكون عاملًا حاسمًا للنجاح. ويؤكد تقرير هذا العام على ضرورة قيام شركات السلع الاستهلاكية المعبأة CPG بإعطاء الأولوية لتطوير قدرات القوى العاملة، حيث أن ضمان حصول الموظفين على تدريب جيد وتجهيزهم للاستفادة من التقنيات الناشئة سيكون ضروريًا للتغلب على تحديات الصناعة وتحقيق نمو مستدام".

ونظرا لأهمية القوى العاملة في تحقيق النجاح، يركز مصنعو السلع الاستهلاكية المعبأة CPG على العديد من التقنيات بما في ذلك التصنيع الذكي والأتمتة، التي تعزز وتزيد من قيمة موظفيها لجذبهم وإشراكهم والاحتفاظ بهم. وأضاف دايتزر قائلًا: "بفضل معرفتنا الواسعة بخبايا الصناعة وحلولنا المتنوعة، تتمتع شركة روكويل بموقع فريد يؤهلها لتكون مستشارًا موثوقًا به لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة CPG حول العالم. فبغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها الشركات في عملية التحول الرقمي وجهودها نحو التصنيع الذكي، فإننا نلتقي بهم أينما كانوا لنضمن لهم تحقيق نمو مستدام".

يمكن العثور على النتائج الكاملة للتقرير هنا.

المنهجية المُتبعة:

تعتمد نتائج هذا التقرير على آراء 158 من كبار المسؤولين التنفيذين في شركات تصنيع السلع الاستهلاكية المعبأة CPG في 17 دولة. ويعتبر هذا التقرير جزءا من التقرير السنوي التاسع لحالة التصنيع الذكي، والذي شمل 1567 من قادة التصنيع في العديد من الصناعات وتم إجراؤه بالتعاون مع سابيو للأبحاث Sapio Research وروكويل اتوميشن .

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشنشركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation، (المدرجة في بورصة نيويورك NYSEتحت الرمز ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي، حيث نعمل على ربط ما يدور في مخيلةالناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركةروكويل أوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ونوظف ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية تحقيقنا لمفهوم "المؤسسة المتصلة" عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة http://www.rockwellautomation.com.نبذة عن شبكة شركاء روكويل اتوميشن ™Rockwell Automation PartnerNetwork

في شركة روكويل اتوميشن، نؤمن بأن النجاح يأتي من خلال العمل المشترك.كما نلعب دورا حيويا من خلال شبكة شركائناالعالمية والتي تضم نخبة من رواد السوق في مجال التكنولوجيا والدعم والخدمات المتميزة، بالإضافة إلى نهج متكامل وفعال لإدارة الأعمال، مما سمح لنا بتحقيق نجاح واسع النطاق عالميا من خلال الاستفادة من شبكة واسعة من شركائنا الذين يقدمون تقنيات وخدمات مبتكرة لا يمكن لأي موردٍ آخر توفيرها بشكل منفرد. للتعرف أكثر على كيفية مساعدة شبكة الشركاء في تحقيق قيمة The Connected Enterprise®، يرجى زيارة برنامج PartnerNetwork.

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