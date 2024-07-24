روكويل اتوميشن تعين ، كريستيان روث، كمدير مالي جديد جديد للشركة بداية من 19 أغسطس 2024

بروكسل, 24 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل اوتوميشن Rockwell Automation (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم عن انضمام كريستيان روث إلى الشركة في منصب نائب أول اللرئيس والمدير المالي، وذلك ابتدأ من19 اغسطس/آب. وسيعمل كريستيان روث تحت إدارة بليك موريت، رئيس مجلس إدارة روكويل ورئيسها التنفيذي، حيث سيقوم بتقديم تقاريره اليه.

Rockwell Automation has announced that Christian Rothe will join the company as senior vice president and chief financial officer on Aug. 19. He will report to Rockwell Chairman and Chief Executive Officer Blake Moret. Rothe brings with him a broad background of executive leadership, finance, strategic planning, operations, and corporate development experience.

ويتمتع روث بخبرة وتجربة واسعة في القيادة التنفيذية والتمويل والتخطيط الاستراتيجي والعمليات بالإضافة إلى تطوير الشركات. ينضم روث إلى شركة روكويل قادما من شركة غراكو Graco Inc.، وهي شركة صناعية متخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة ومنتجات معالجة السوائل، حيث أمضى 13 عاما أين شغل العديد من المناصب من بينها منصب المدير المالي وأمين الخزانة في الفترة ما بين 2015 حتى عام 2018 قبل أن ينتقل إلى أدوار قيادية في مختلف أقسام الأعمال العالمية في الشركة. بتولي روث حاليًا منصب رئيس قسم الصناعة العالمي. قبيل التحاقه بشركة غراكو، ، شغل روث العديد من المناصب في في شركة Gardner Denver حيث عمل في العديد من الأقسام من بينها التمويل والتطوير الاستراتيجي.

وفي هذا الاطار، قال بليك موريت، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة روكويل: "يتمتع كريستيان بسجل قوي من النجاح في قيادة فرق التمويل والأعمال، بما في ذلك فهم عميق لقطاع التصنيع، مما سيساهم في تسريعتنفيذ خططنا التي تهدف إلى تحقيق نمو يفوق ماهو موجود في السوق مع هوامش افضل، بما يتماشى مع الأهداف التي تم تقديمها العام الماضي".

ومن جهته، قال روث: "أنا متحمس للانضمام إلى الفريق الموهوب في روكويل اتوميشن حيث يتم إعادة تصور مشهد العمليات الصناعية العالمية، وذلك من خلال التقدم في أتمتة المصانع والتحول الرقمي. وبالنظر إلى خبرتها في المجال وموقعها الريادي وتاريخها القوي في الأداء، تقف روكويل اتوميشن في طليعة هذا التحول. يشرفني الانضمام إلى العمل مع بليك والفريق، والعمل معالتشكيل مستقبل العمليات الصناعية على مستوى العالم."

ويحمل روث درجة البكالوريوس من جامعة ولاية سانت كلاود بولاية مينيسوتا ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مينيسوتا. سيعمل في المقر الرئيسي العالمي لشركة روكويل اتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيحل روث محل نيك غانجستاد الذي أعلن عن خططه للتقاعد في 7 ماي/أيار، حيث شغل غانجستاد هذا الدور منذ عام 2021 عندما عاد من التقاعد لينضم إلى الشركة الرائدة في مجال الأتمتة الصناعية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة روكويل اتوميشن ورئيسها التنفيذي بليك موريت عن خالص شكره لنيك غانجستاد خلال فترة عمله في الشركة، وقال:"اود أن أشكر نيك على تفانيه والتزامه بعمله خلال فترة خدمته في شركة روكويل اتوميشن على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث ساهم في توجيهنا خلال الجائحة العالمية واضطرابات سلسلة التوريد مع الاستمرار في الاستثمار في المستقبل من خلال تطوير منتجات جديدة والقيام بعمليات استحواذ استراتيجية. أتمنى له الخير في تقاعده."

نبذة عن Rockwell Automation

روكويل اوتوميشن Rockwell Automation والمدرجة تحت الرمز (NYSE: ROK) في بورصة نيويورك، ، ، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. نعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل اوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، حيث توظف الشركة ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة.. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيق مفهوم المؤسسة المتصلة في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة http://www.rockwellautomation.com.

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