روكويل اتوميشن توفر نظام التحكم الموزع PlantPAx DCS لدار سك العملة الملكية لاستخلاص المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية في لانتريسانت

بعد عامين من التصميم والتصنيع، أصبح المصنع الجديد جاهزا للعمل الآن ويوفر أساسًا قويًا لمزيد من التوسع في هذه المنشأة لدعم التحديات التي يواجه ا العالم في مجال النفايات الإلكترونية.

ميلتون كينز، إنجلترا، 4 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، ، وبكل فخر عن دعمها لمنشأة استخلاص المعادن الثمينة التابعة لدار سك العملة الملكية، وذلك بتوفير نظام التحكم الموزع PlantPAx® DCS وذلك لإدارة عملية استخلاص الذهب والتحكم فيها.

ويعد إستخدام نظام التحكم الموزع PlantPAx® DCS في منشأة دار سك العملة الملكية في لانتريسانت، ويلز، أحدث فصل في علاقة عمل ناجحة مستمرة منذ أكثر من 15 عامًا بين شركة روكويل ودار سك العملة الملكية. ويستخدم النظام لمراقبة والتحكم في عملية الاستخلاص الكيميائي التي يمكنها أن تستخلص الذهب من نفايات لوحات الدوائر المطبوعة. وتم توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الاستخلاص، والتي كانت مستخدمة قبل بضع سنوات بشكل تجريبي بنجاح في المختبر فقط ، حيث يتم استخدامها حاليا في منشأة دار سك العملة في لانتريسانت.

وفي هذه الاطار، قال فيل هادفيلد، المدير الإداري لشركة روكويل اتوميشن في المملكة المتحدة: "من المثير للغاية أن نرى التكنولوجيا الجديدة تحقق تقدمًا كبيرًا بهذا الشكلنظرًا لأن النفايات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا للاستدامة في جميع أنحاء العالم، مما يجعل مثل هذه التقنيات ضرورية للحد من انبعاث الكربون وإعادة استخدام المواد."

وفقًا لدراسة من شركة الابحاث Statista، تعد النفايات الإلكترونية واحدة من بين أسرع النفايات نمواً في العالم. حيث تم طرح 62 مليون طن متري من هذه النفايات في جميع أنحاء العالم في عام 2022، حيث تضاعف حجم المواد الإلكترونية المرمية تقريبًا منذ عام 2010. ومع توقع تجاوز إنتاج النفايات الإلكترونية 80 مليون طن متري بحلول عام 2030، ستكون هناك حاجة إلى تحسين البنية التحتية لإعادة التدوير والاستخلاص.

وقال توني بيكر، مدير الابتكار في التصنيع في دار سك العملة الملكية: "لقد اثبت التعاون الناجح مع شركة روكويل اتوميشن وتوفير نظام التحكم الموزع DCS الخاص بها بإظهار مدى كفاءة جدوى استخدامالحلول التقنية على نطاق واسع. وهذا يضعنا بثبات على الطريق لتحقيق هدفنا البالغ 4,000 طن سنويًا، والمناقشات جارية بالفعل بشأن استخدام المواد المسترجعة، وكذلك الخطط لتوسيع نطاق هذه التكنولوجيا بشكل أكبر."

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أتوميشن شركة روكويل أتوميشن Rockwell Automation، (والمدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز (ROK، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. نعمل على ربط ما يدور في مخيلة الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل اتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة.. لمعرفة المزيد حول كيفية تنفيذنا تطبيقنا لمفهوم لنظام الشركات المتصلة (Connected Enterprise) في المؤسسات الصناعية المختلفة، تفضل تفضل بزيارة .http://www.rockwellautomation.com

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية

مع تاريخ يمتد لأكثر من 1100 عام، تعد دار سكّ العملة الملكية واحدة من أقدم الشركات في بريطانيا والصانع الأصلي لعملات المملكة المتحدة. اليوم أصبحت دار سك العملة الملكية مؤسسة بريطانية متميزة، تقدم العملات المعدنية والمنتجات المعدنية الثمينة المصنوعة بعناية للمملكة المتحدة والخارج.

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