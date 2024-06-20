روكويل اوتوميشن تطلق سلسلة فيديوهات تستضيف فيها نخبة من خبراء الأمن الصناعي وتناقش خلالها التحديات والفرص الأمنية الإلكترونية

من خلال السسلة الجديدة من الفيديوهات المعرفية، يستعرض خبراء أمن المعلومات و الأمن السيبراني مشهد الأمن السيبراني على المدى القصير والمتوسط والطويل

بروكسيل، 20 يونيو2024 PRNewswire// -- أعلنت شركة روكويل اوتوميشن Rockwell Automation (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم ، عن إصدار موسم جديد من سلسلة الفيديوهات المعرفية التي تغوص بعمق في عالم الأمن السيبراني الصناعي الذي يشهد تطورا ملحوظا.

Lucy Caton of Rockwell Automation (left) interviews David Maine-Reade, program manager, standards & regulations, and Manju Venugopal, senior engineering manager, product security, both from Rockwell, on how industrial companies can navigate the latest EU cybersecurity regulations.

ويتضمن الموسم المكون من 11 فيديومن مقابلات مع قادة الفكر ورواد الصناعة في مجال تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية وكبار مسؤولي أمن المعلومات (CISO) من شركات البنية التحتية الحيوية، بدعم من كبار المتخصصين والمدافعين عن الصناعة من شركة روكويل اوتوميشن.

وتتطرق السلسلة لجملة من المواضيع المهمة المتعلقة بالامن السيبراني كالتهديدات السيبرانية المتطورة والتحديات الخاصة بتطبيق التشريعات الصارمة، بما في ذلك التشريعات الأوروبية الخاصة بالامن السيبراني (NIS2)، كما ستتناول السلسلة الى مجموعة متنوعة من الفرص التي توفرها برامج الأمن السيبراني الشاملة القوية بالإضافة الى العوامل المتعلقة بالتكلفة/الوقت/الكفاءة التي تقدمها هذه البرامج.

وتوفر هذه المقابلات مع كبار مسؤولي الامن السيبراني فرصة مهمة لأي شخص مهتم او يعمل حاليا على مشاريع التحول الرقمي ودمج تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية، حيث سيتطرق المشاركون في هذه المقابلات الى جملة من المواضيع مثل:

ومن خلال سلسة الفيديوهات، سيستعرض نخبة من مسؤولي الامن السيبراني والتكنولوجيا لدى شركة دراغوس Dragos Inc.، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني الخاصة ببيئات التكنولوجيا التشغيلية، واحدى شركاء شركة روكويل اوتوميشن ، تجاربهم وافكارافي هذا الموضوع، من ضمنهم:

بن ميلر، كبير مسؤولي أمن المعلومات لدى شركة دراغوس ، حيث سيتطرق الى مكافحة التهديد المستمر لهجمات الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية مع رؤى مستمدة من تقرير المراجعة السنوي للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية لشركة دراغوس .

فيل تونكين، كبير مسؤولي التكنولوجيا الميداني لدى شركة دراغوس، وجون سبيكمان، قائد فريق خدمات الأمن السيبراني، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة روكويل اوتوميشن ، حيث سيتطرقان الى مسألة تأمين العمليات الصناعية .

وقال ميلر: "عندما تصبح المؤسسات الصناعية أكثر اتصالًا من أي وقت مضى، فإنها تواجه مجموعة من التهديدات، بدءًا بالهجمات المدعومة من جهات حكومية متطور، إلى المتسللين الالتكرونين، إلى الجماعات الإجرامية التي تطلق هجمات بهدف طلب فدية". وأضاف قائلا: "الأخبار السارة هي أن هناك ضوابط رئيسية اذا ما اعطتها المؤسسات أولوية فقد تحصنها من ان تكون أكثر أمانًا ضد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف التكنولوجيا التشغيلية، بما في ذلك مراقبة العمليات لتحقيق رؤية أوضح للأصول وتحديد نقاط الضعف والتهديدات التي قد تواجهها بيئتهم التشغيلية".

وسيشارك نخبة من المتخصصين من شركة روكويل اوتوميشن في هذه السلسلة من الفيديوهات من بينهم:

ماريا إلسا، كبير مدراء المنتجات العالمية، الأمن السيبراني، وأندرو كوارتيلا، المدير التجاري لخدمات دورة حياة المنتج لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سيتطرقان إلى معادلة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية ( IT/OT ) وكيف تحتاج الإدارات إلى هدم الجدران والعمل معًا للتدقيق والتخطيط وتطوير موقف الأمن السيبراني الخاص بها.

ديفيد مين ريد، مدير البرنامج، المعايير واللوائح، ومانجو فينوجوبال، كبير مدراء الهندسة، أمن المنتجات، سيناقشان ما يصفه ديفيد بأنه " تسونامي من اللوائح "وكيف أن الأساس الجيد هو المفتاح لمعالجة التعقيد والتنوع.

ميجنا سوبراماني، مديرة المنتجات التجارية منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و إيان مورغاترويد، مدير المنتجات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، مكونات السلامة، سيتحدثان عن الروابط الوثيقة بين السلامة والأمن ، وكيف تتطور اللوائح الجديدة لتغطية كلا الأمرين.

سيزار ديلغادو فيلالبا، من خدمات الأمن السيبراني لشركة روكويل اوتوميشن ، سيتطرق الى الأدوار المختلفة التي تقوم بها تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية ، وكيف أن مشهد التهديد مشابه للغاية في الواقع، وكيف ترتبط النتائج ارتباطًا وثيقًا أيضًا.

هيلينا تاريبو غوميز، مديرة مركز العمليات الأمنية العالمية ( SOC )، وسيرجيو سانشيز بالما، قائد فريق الأمن السيبراني، سيشرحان اهمية الرؤية هي المفتاح ودورها في الكشف والوقاية من التهديدات، مع تقديم مسار تدقيق للمطابقة. وانهت هيلينا مداخلته بنصيحة حكيمة مفادها أن تكلفة أي حادث إلكتروني غالبًا ما تفوق بكثير تكلفة التدابير الوقائية الاستباقية.

ويوضح بارثا سيشادري، نائب الرئيس الإقليمي، خدمات دورة حياة المنتجات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة روكويل اوتوميشن ، أن "الأمن السيبراني هو هدف متحرك باستمرار، ليس فقط من حيث الاستغلال الجديد وعوامل التهديد، ولكن أيضًا بالنظر الى المعايير والتشريعات المتغيرة باستمرار والتي تحدد الإجراءات الوقائية والفعالة والفاعلة. بفضل فرق الأمن السيبراني المخصصة لدينا، ونظام PartnerNetwork™ ، بالإضافة الى المنصات الموثوقة من الأجهزة والبرمجيات، يمكننا تقديم حلول محسنة بالكامل لتقارب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية IT/OT وحملات الرقمنة المحلية والوطنية والعالمية عبر صناعات متعددة ومجموعة واسعة من تطبيقات البنية التحتية الحيوية."

لمعرفة ما إذا كانت شركتك مستعدة للتعامل مع هجوم إلكتروني، يمكنك إكمال تقييم الاستعداد للأمن السيبراني.

نبذة عن شركة روكويل اوتوميشن

روكويل اوتوميشن Rockwell Automation المسجلة بالرمز (NYSE: ROK) في بورصة نيويورك، هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي، حيث نعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة روكويل اوتوميشن في ميلووكي،بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، حيث توظف الشركة ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسات المرتبطة من خلال المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة .http://www.rockwellautomation.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2437073/ROKStudios__Manju_Venugopal_and_David_Main_Reade_Navigating_EU_Cybersecurity_regulations.jpg