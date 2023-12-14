روكويل اوتوميشن وميشلان تعززان تعاونهما في مجال التحول الرقمي في عمليات التصنيع

المرحلة الجديدة تسعى الى تعزيز استخدام الابتكار الرقمي في العمليات الصناعية لعملاق صناعة الاطارات

باريس، 14 ديسمبر، 2023 / PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK) عن تعزيز تعاونها مع شركة "ميشلان" (Michelin) الفرنسية المتعددة الجنسيات والرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع الإطارات، حيث يهدف الطرفان الى التركيز على الابتكار الرقمي في عمليات التصنيع الخاصة بشركة ميشلان.

ويعزز هذه التعاون من الروابط المتينة وفرص التعاون بين الشركتين والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث يهدف هذه إلى الانتقال بالتعاون المشترك بين الطرفين من الأتمتة التقليدية إلى التركيز على الابتكار والرقمنة، مما يؤكد على التزامهما المتواصل بالابداع والابتكار.

وسيركز التعاون بين الشركتين خلال المرحلة القادمة على جملة من المبادرات الأساسية من ابرزها:

تحديث معدات التصنيع التقليدية من خلال الحلول الرقمية

دمج أدوات التحليل المتقدمة وعلوم البيانات على مستوى العمليات التشغيلية والمصنع، وذلك باستخدام نظام شراكة أوسع، بما في ذلك نظام شركة كاليبسو( Kalypso )، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة روكويل أوتوميشن.

تعزيز موثوقية وكفاءة العمليات التشغيلية من خلال الحلول الرقمية

وفي هذا الاطار، قال فرانك كولاشفيتز، نائب الرئيس الاول لشركة روكويل أوتوميشن: "تُعَد هذه الخطوة بمثابة شهادة على عمق تعاوننا المشترك مع شركة ميشلان في مجال التحول الرقمي، حيث تطور هذا التعاون عبر مر السنوات ليصل الى مستويات متقدمة، ونحن متحمسون للارتقاء بتعاوننا التاريخي الى مستويات اعلى، وتعزيزه بهدف مواجهة التحديات المستقبلية في مجال الصناعة ودَفع عملية الابتكار الرقمي نحو افاق جديدة. ويُعَد هذا التعاون المشترك بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الطرفين، حيث يُعَزز من التزامنا التام للمساهمة في مساعي شركة ميشلان في عمليات التحول الرقمي وأتمتة الآلات، كما نعمل على تقوية الثقة المُتبادَلة بين الشركتين."

ويعمل هذا التعاون المشترك الشامل بين ميشلان وروكويل أوتوميشن على تغطية مختلف الجوانب من عمليات التحول الرقمي لعملاق صناعة الإطارات. كما يهدف على تعزيز الجهود المشتركة من خلال عمليات تصميم النماذج الأولية واختبارها والتحقق من جدوى وفعالية الأفكار الجديدة. وستعزز الموارد المشتركة، بما في ذلك المرافق والمعدات ورأس المال البشري، من كفاءة مبادرات البحث والتطوير، وتوفر الأساس للاستمرار في التعاون المشترك في مجال الابتكار والتطوير.

وفي ذات السياق قال نيكولاس جونت، نائب رئيس هندسة التصنيع في شركة ميشلان "يتيح لنا التزامنا المعزز تسريع استراتيجيات الرقمنة لدينا من خلال التعاون القائم على الابتكار والاستدامة ". وأضاف: "وتعمل خبراتنا المشتركة على تسريع عملية التصنيع للنهوض بمستوى الابتكار من خلال تقنيات ذكية بالتزامن مع تطوير مهارات الأشخاص المعنيين وخلق بيئة عمل أكثر جذبًا للعاملين".

نبذة عن شركة ويل أوتوميشن Rockwell Automation

شركة Rockwell Automation المحدودة هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وتعد Rockwell Automation شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. حيث نعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسات المرتبطة من خلال المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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