زيارة الوفد اللاتفي إلى الإمارات تحقق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري

أبرز النتائج:

وقّعت غرفة تجارة وصناعة لاتفيا وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مذكرة تفاهم ( MoU ).

اتفقت لاتفيا وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) على إعداد مذكرة تفاهم بحلول أوائل عام 2026، لتكون أساساً لاستثمارات محتملة في قطاعات الطاقة، والأمن الغذائي، والتقنيات الصحية، والابتكارات الدفاعية في لاتفيا.

شكّل الاجتماع بين الوفد اللاتفي ومجموعة موانئ أبوظبي محطة بارزة في الزيارة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وريغا، لاتفيا, 4 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أسفرت زيارة عمل قام بها وزير الاقتصاد في جمهورية لاتفيا، فيكتور فالينيس، يرافقه وفد رفيع المستوى من الشركات اللاتفية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (23–26 نوفمبر)، عن إحراز تقدم ملموس في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وكان من أبرز الإنجازات توقيع أول مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة لاتفيا وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. كما يخطط الجانبان، بحلول نهاية عام 2025، لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللاتفي ليكون المنصة الأساسية لاستمرار الحوار التجاري.

وقد شكّل الاجتماع بين الوفد اللاتفي ومجموعة موانئ أبوظبي، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في المنطقة، محطة بارزة خلال الزيارة، حيث ناقش الجانبان المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

كما شهدت الزيارة تقدماً في التواصل مع صناديق الاستثمار الكبرى في الإمارات، وهما مبادلة و«القابضة» (ADQ). اتفقت لاتفيا وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) على إعداد مذكرة تفاهم بحلول أوائل عام 2026، لتكون أساساً لاستثمارات محتملة في قطاعات الطاقة، والأمن الغذائي، والتقنيات الصحية، والابتكارات الدفاعية في لاتفيا. وركزت المناقشات مع «القابضة» (ADQ) على إنشاء آلية منظَّمة لتبادل المعلومات بصورة منتظمة، مع مواءمة المشاريع اللاتفية بشكل وثيق مع المجالات ذات الأولوية لدى «القابضة» (ADQ)، بما في ذلك البنية التحتية، والتنقّل، والغذاء، والرعاية الصحية.

كما شارك الوفد في الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولاتفيا (JEC)، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والزراعة.

وتعليقاً على هذا الحدث، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، قائلاً:

«تعكس المحادثات التي جرت خلال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ولاتفيا التزام بلدينا المشترك بتعميق التعاون التجاري والاستثماري، والبناء على أوجه التآزر الواضحة في قطاعات الزراعة وإنتاج الأغذية والبنية التحتية».

من جانبه، قال معالي فيكتور فالينيس، وزير الاقتصاد في جمهورية لاتفيا:

«إن تواجدنا هنا هو شهادة على التزام لاتفيا بتعزيز صداقتنا، وتوسيع نطاق التعاون، وبناء فرص جديدة لبلدينا. ويسعدني أيضاً أن يرافقني وفد تجاري قوي يضم ما يقرب من 20 شركة لاتفية تغطي مجالات الابتكار، والتكنولوجيا، والطاقة، والبناء، والنقل، والخدمات اللوجستية. ونحن نتشارك مع شركائنا الإماراتيين طموحاً واضحاً لتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الحوار والتعاون».

نَظَّمت هذه الزيارة وزارة الاقتصاد في لاتفيا ووكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا (LIAA)، بالتعاون مع سفارة لاتفيا في الإمارات ووزارة التجارة الخارجية الإماراتية. وقد حظيت البعثة التجارية بدعم من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية.

الشركات والمنظمات اللاتفية المشاركة:

3D Engineering و AJ Power و Alūksnes Putnu Fabrika و AmCraft و Asya و BSC Group و GP Systems و HMP Group و IT Camp و LAMOD و Latvian Employers' Confederation و Latvian Chamber of Commerce and Industry و Primekss و Freeport of Riga Authority و SKYPARK و SUBmerge Baltic و Tilde و Vozorom.

نبذة عن وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا (LIAA)

تعمل وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا (LIAA) على تعزيز تنافسية الشركات اللاتفية، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تدعم تطوير قطاع السياحة والصورة الوطنية لجمهورية لاتفيا. ومن خلال شبكة واسعة من المكاتب الدولية ومراكز الأعمال الإقليمية في مختلف أنحاء لاتفيا، تعمل الوكالة كشريك استراتيجي لتطوير الأعمال، بدءاً من مرحلة الفكرة وصولاً إلى الأسواق العالمية.

